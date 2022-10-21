Лучшие общественные пространства Москвы для людей с ограниченными возможностями

В Москве живет более миллиона человек с инвалидностью, однако далеко не все места в городе приспособлены для них. «Афиша Daily» рассказывает, где в столице будет удобно людям с ограниченными возможностями.

© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ

«Инклюзивность и доступность — наши приоритетные принципы», — говорится на сайте ВДНХ. Для всей территории разработана отдельная «Карта доступности», на которой отмечено, насколько та или иная экспозиция адаптирована для людей на колясках, с ограничениями по зрению и слуху или с особенностями развития. Здесь есть пандусы и поручни, а в большинстве объектов Музейного города ВДНХ еще и установлены лифты и специальные подъемные механизмы.

Парк Горького

© Музей современного искусства «Гараж»

В парке Горького для людей с ограниченными возможностями адаптировали детскую площадку «Салют». При необходимости здесь выдают сменное кресло-коляску. Есть пандусы и специально оборудованные туалеты. Отдел инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж» с 2015 года проводит образовательные мероприятия и фестивали для посетителей с разными формами инвалидности. Например, для слабовидящих проводятся экскурсии с использованием тактильных моделей.

Музей-заповедник «Царицыно»

Сенсорная комната для психологической разгрузки посетителей © Пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

По запросу в музее можно получить сенсорные сумки с противошумными наушниками, очками и игрушками, чтобы занять руки. Они могут помочь людям расстройством аутистического спектра справиться с перегрузкой. Кроме индивидуальных инвалидных колясок, гостям «Царицыно» бесплатно предоставляют стулья-ходунки.

Незрячим посетителям выдают рельефную карту и альбом условных обозначений, выполненные шрифтом Брайля. На территории музея и в Большом дворце есть макеты дворцового комплекса для незрячих, в Таврическом зале оборудована сенсорная комната для психологической разгрузки посетителей.

Парк «Сокольники»

© Пресс-служба ПКиО «Сокольники»

В парке люди с особыми потребностями могут позаниматься водным видом спорта — вейкбордингом. В прокат можно взять специальные адаптивные вейкборды для маломобильных людей. В «Сокольниках» на 1-м Лучевом просеке расположен многофункциональный комплекс «Изумрудный город», одна из крупнейших инклюзивных площадок в городе, приспособленная для детей с ОВЗОграниченными возможностями здоровья. В комплексе есть качели для инвалидов-колясочников и карусели с пандусами.

Бабушкинский парк

© ПКиО «Бабушкинский»

Все основные объекты парка снабжены контрастными табличками со шрифтом Брайля, а места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями, обозначены тактильной плиткой. Здесь есть подъемные платформы около администрации парка и сцены зеленого театра, пандусы и поручни, оборудованный для инвалидов туалет. Также в парке есть специальная детская площадка, на которую без труда могут попасть дети с ограниченными физическими возможностями.

Сад имени Баумана

Аналогичная площадка находится в Саду имени Баумана, она выполнена в виде корабля с американскими горками и состоит из разноуровневых пандусов, на которые можно заехать на инвалидной коляске. Подобные площадки есть и в зоне отдыха «Борисовские пруды».

Парк «Левобережный»

«Левобережный» расположен на берегу Химкинского водохранилища на севере Москвы. Пляж условно поделен на участки с песком, деревянным настилом и травой. От парковой зоны он визуально отделен деревянной перголой, это дает ощущение безопасности. Для людей с ОВЗ и родителей с колясками здесь сделан пологий пандус, облегчающий доступ к воде.

О включении инклюзии в городские пространства

Сергей Грибанов Директор компании «Круст», разрабатывающей технические средства реабилитации и оборудование для комфортной жизни людей с ОВЗ

Сейчас при адаптации пространства для людей с ограниченными возможностями недостаточно создать комфортную среду и учесть доступность при проектировании объектов. Необходимо выстраивать взаимодействия, так как интеграция людей с инвалидностью в социум подразумевает готовность общества их принять.

Речь идет о создании отдельных категорий мероприятий в городских пространствах и адаптации уже существующих для людей с ОВЗ, как в парке Горького, о заранее подготовленном для них оборудовании, как в «Царицыно», и о развитии инклюзивного спорта, как в «Сокольниках».