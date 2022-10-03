Кто помогает эмигрантам из России: фонды, организации, чаты

«Ковчег» Где: по всему миру

Крупнейшая организация, помогающая эмигрантам из России. Она предоставляет жилье на первое время, дает юридические консультации по вопросам эмиграции, оказывает психологическую помощь и помогает людям объединяться в сообщества. У «Ковчега» есть собственные дома совместного проживания в Казахстане (Актобе и Алматы), Армении (Ереване) и Турции (Стамбуле) и ресурсный центр в Ереване — площадка для образовательных лекций и курсов, дискуссий, коворкинга. Организация создала бот, который помогает найти соседей для коливинга в эмиграции, и целую сеть чатов по локациям: от Центральной Азии до Новой Зеландии.

«Цель поездки — туризм» Где: по всему миру

Небольшая низовая организация выступает посредником между теми, кто уезжает, и теми, кто готов предоставить помощь в новой стране. Также они могут проконсультировать, в какую страну лучше выехать. Есть постоянно обновляемый гайд, в котором можно найти ответы на вопросы, связанные с релокацией. Также есть чат. Здесь анкета для волонтеров, которые готовы предоставить временное жилье, проконсультировать, помочь сориентироваться. А здесь форма для тех, кому нужна помощь.

«Нужен совет» Где: по всему миру

Сообщество эмигрантов с опытом, готовых помогать тем, кто переехал недавно. Здесь собраны ответы на основные вопросы эмигрантов, а также распределенные по городам и странам контакты тех, кто готов давать советы всем желающим.

Emigration for Action Где: в Грузии

Проект помощи украинским беженцам в Грузии объявил, что будет помогать людям, которые бегут из России, и откроет шелтеры для тех, кому грозит мобилизация. Каждый день с конца сентября волонтеры Emigration for Action работают на Белтеми, 23: делятся информацией о жизни в Грузии, консультируют по основным бытовым вопросам и оказывают психологическую помощь.

Pristanište Где: в Черногории (россияне могут попасть в страну без визы)

Помощь в Черногории украинцам, россиянам и белорусам. Организация предоставляет жилье на первое время, консультирует по поводу легализации и ВНЖ в Черногории, помогает с поиском постоянного жилья, трудоустройством и образованием для детей, оказывает психологическую поддержку и даже обеспечивает SIM-картами и продуктами на первое время.

Релокация в Казахстан Где: в Казахстане

Волонтерская организация, которая помогает найти бесплатное жилье, консультирует и собирает основную информацию об эмиграции в Казахстан.

Общественное пространство в Бишкеке, созданное эмигрантами из России в июне 2022 года. Сейчас здесь можно найти временный ночлег, познакомиться с местными и другими приезжими, а также послушать лекции о бытовых, юридических и психологических аспектах жизни эмигрантов в Кыргызстане.