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Мобилизация
Кто помогает эмигрантам из России: фонды, организации, чаты
Ксения Морозова
Сегодня в 17:29
25 сентября СМИ сообщили, что с момента объявления мобилизации из России выехало 260 тысяч человек. Сейчас это число явно больше: всю последнюю неделю на наземных границах страны огромные очереди. Многие из этих людей уезжают без плана и сбережений. Рассказываем, кто сейчас им помогает.

«Ковчег»

Где: по всему миру

Крупнейшая организация, помогающая эмигрантам из России. Она предоставляет жилье на первое время, дает юридические консультации по вопросам эмиграции, оказывает психологическую помощь и помогает людям объединяться в сообщества. У «Ковчега» есть собственные дома совместного проживания в Казахстане (Актобе и Алматы), Армении (Ереване) и Турции (Стамбуле) и ресурсный центр в Ереване — площадка для образовательных лекций и курсов, дискуссий, коворкинга. Организация создала бот, который помогает найти соседей для коливинга в эмиграции, и целую сеть чатов по локациям: от Центральной Азии до Новой Зеландии.

«Цель поездки — туризм»

Где: по всему миру

Небольшая низовая организация выступает посредником между теми, кто уезжает, и теми, кто готов предоставить помощь в новой стране. Также они могут проконсультировать, в какую страну лучше выехать. Есть постоянно обновляемый гайд, в котором можно найти ответы на вопросы, связанные с релокацией. Также есть чат. Здесь анкета для волонтеров, которые готовы предоставить временное жилье, проконсультировать, помочь сориентироваться. А здесь форма для тех, кому нужна помощь.

«Нужен совет»

Где: по всему миру

Сообщество эмигрантов с опытом, готовых помогать тем, кто переехал недавно. Здесь собраны ответы на основные вопросы эмигрантов, а также распределенные по городам и странам контакты тех, кто готов давать советы всем желающим.

Emigration for Action

Где: в Грузии

Проект помощи украинским беженцам в Грузии объявил, что будет помогать людям, которые бегут из России, и откроет шелтеры для тех, кому грозит мобилизация. Каждый день с конца сентября волонтеры Emigration for Action работают на Белтеми, 23: делятся информацией о жизни в Грузии, консультируют по основным бытовым вопросам и оказывают психологическую помощь.

Pristanište

Где: в Черногории (россияне могут попасть в страну без визы)

Помощь в Черногории украинцам, россиянам и белорусам. Организация предоставляет жилье на первое время, консультирует по поводу легализации и ВНЖ в Черногории, помогает с поиском постоянного жилья, трудоустройством и образованием для детей, оказывает психологическую поддержку и даже обеспечивает SIM-картами и продуктами на первое время.

Релокация в Казахстан

Где: в Казахстане

Волонтерская организация, которая помогает найти бесплатное жилье, консультирует и собирает основную информацию об эмиграции в Казахстан.

«Красная крыша»

Где: в Кыргызстане

Общественное пространство в Бишкеке, созданное эмигрантами из России в июне 2022 года. Сейчас здесь можно найти временный ночлег, познакомиться с местными и другими приезжими, а также послушать лекции о бытовых, юридических и психологических аспектах жизни эмигрантов в Кыргызстане.

Что еще может быть полезно эмигрантам:

— подробный гайд по экстренной эмиграции;

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