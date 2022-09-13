Самые необычные отели мира: от иглу до космоса

Отель из контейнеров

© Flying Nest

Международный гостиничный оператор родом из Франции AccorHotels разработал концепцию мобильных отелей The Flying Nest. Легко транспортируемые морские контейнеры преобразуют в номера с окнами во всю стену, открытыми балконами и облицовкой из натуральных материалов. Преимущество такого отеля в том, что его можно быстро переместить в другое место. Например, поближе к музыкальному фестивалю или большому спортивному событию.

Отель с искусственным интеллектом

© moho.arch/Instagram*

В прошлом году в пустыне Горафе в Испании открылся мини-отель от испанского бюро Moho Arquitectos. Он оснащен системой «умный дом» и искусственным интеллектом. Это полностью автономный и транспортабельный модуль, который можно установить в любой местности, даже там, где строительство невозможно. Здесь в полной мере виден экологичный ответственный подход к созданию архитектурных объектов. На крыше установлены солнечные панели, которые могут хранить электроэнергию — ее запаса хватит на четыре дня без солнца. Вода автоматически собирается из окружающей среды, а потом фильтруется и возвращается в нее, отходы перерабатываются. Всеми процессами руководит искусственный интеллект, а человек может с помощью мобильного приложения регулировать условия — от температуры до запаха внутри.

Иглу-отель из снега

© Александр Пирагис/РИА «Новости»

Иглу-отель в Красной Поляне создал российский альпинист с двадцатилетним стажем, художник, скульптор и автор туров Даниил Примеров. Идея не нова: подобные объекты есть в странах Скандинавии. Даниил взял за образец традиционное жилище эскимосов, ительменов и других северных народов. На каркасе кровати из снега лежит толстый матрас, теплые шкуры, а сверху — специальная система, которая поддерживает комфортную для сна температуру при холоде до −35 градусов. По предложению британских инвесторов автор также построил из снега лаунж-бар в Антарктиде.

Отель на воде

© Laszlo Szirtesi/Getty Images

Отельный комплекс из 12 плавучих вилл откроет в следующем году в Дубае гостиничная сеть Kempinski. Попасть туда можно будет только на катере, яхте или вертолете. На «лодках-домах» при желании даже можно плавать со скоростью 6 миль в час. Это тоже умные дома: они оснащены интеллектуальной системой, работают от солнечной энергии и перерабатывают мусор.

Отель в космосе

© Orbital Assembly Corporation/Facebook*

Сейчас фраза «слетать на недельку в космос» звучит дико. Но кто знает, что будет через пять лет, ведь именно в 2027 году планируется открытие первого космического отеля Voyager Station. Строительство объекта площадью 50 000 квадратных метров хотят начать в 2026 году. Одновременно там смогут отдыхать 440 человек, появятся тренажерные залы, рестораны, бары и, конечно, апартаменты с видом на планету Земля. «Полет в космос станет просто еще одним вариантом отпуска, как круиз или поездка в Диснейленд», — рассказал архитектор проекта Тим Алаторре. Он верит, что, пусть и не в ближайшие годы, космический туризм будет доступен не только очень богатым людям.