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Лайв Иванушек Int., стихи ST, танцевальные баттлы 

и стритбол: гид по Yappy Truck в Москве

21 сентября мобильная академия контента YAPPY Truck остановится на набережной в Парке Горького в Москве, где выступят Иванушки International, TSOY, ST, Amirchik, Ershov, Денис Клявер, SHAMAN и другие артисты и блогеры.





Yappy Truck

Прокачать блогерские скиллы, оценить стихи ST и других поэтов на встрече #superСТИХИ, встретиться с Аннет Сай, посетить закрытый предпоказ реалити-шоу «Вызов» пообщаться с его создателями и участниками — лишь малая часть активностей, которые ждут нас на следующей неделе!

YAPPY — российская социальная сеть вертикальных видео, которая с каждым днем набирает все большие обороты. А на территории Yappy Truck созданы все условия для создания контента: коллаб-бокс, лаундж-зона с качелями и зона стритбола, где состоится матч с участием профессиональных баскетболистов и выступления черлидерш.


АРТИСТЫ

«21 сентября YAPPY соберет всех самых творческих людей в Москве, и я буду рад поделиться с ними своим блогерским опытом , а также раскачать парккак музыкант, — говорит ST. — Я хочу доказать новичкам площадки, что всё возможно.

В своем аккаунте я настоящий — не стараюсь, чтобы видео залетело, а просто, например, читаю свои стихи. К тому же хочу призвать всех пользователей — делайте то, что любите, и добьетесь успеха».

Главную сцену весь день, помимо ST, будут раскачивать Tsoy, Amirchik, Didar, Ershov, Shaman, Денис Клявер, а закроют день Иванушки International.


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Лайн-ап

YAPPY Truck 

Лекторий 1

Спортивная зона

Лекторий 2

Главная сцена

12.00 — 13.30

Зарядка с Ершовым, Торнике, Гасановым и Губерниевым

13.00 — 15.30

Танцевальный баттл

13.30 — 14.50

13.30 — 14.30

Предпоказ шоу и public-talk с командой шоу «Вызов»


Секретная активность YAPPY 


14.00 — 15.00

Профессиональный матч от представителей федерации баскетбола

14.30 — 15.00

14.40 — 15.50

14.45 — 15.30

Саша Стоун

Мастер-класс и акустический мини-концерт с Аннет Сай


Public talk и создание контента с блогером миллионником Алиной Акиловой


15.00 — 15.45

 Ershov

15.15 — 15.45

Мастер-класс от скейтбордистов

15.40 — 17.00

16.00 — 17.00

Дискуссия о способах влияния на общественное мнение с руководителем департамента развития человеческого ресурса «Иннопрактика» Подольским А.И.


16.00 — 16.30

#Любовь& Мегаполис — поэтическая встреча молодых поэтов с участием ST


Amirchik

16.40 — 17.40

Денис Клявер

17.50 — 18.20

ST

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19.30 — 20.15

Иванушки International

20.30 — 21.00

SHAMAN

Активити

В зоне уличных танцев пройдут баттлы между танцевальными командами «Фарфор» и «Шумиха Среди True», а на рампе — соревнования скейтбордистов. Каждый желающий сможет присоединиться к активностям и научиться новому под руководством профессионалов. 

Смотрите, как это было,

 скоро повторим в Москве

За лето YAPPY Truck уже проехал путь от Крыма до Йошкар-Олы, встретил горожан Санкт-Петербурга, Твери, Казани и Нижнего Новгорода. Зарядиться эмоциями других городов можно в приложении YAPPY в подборке #YAPPYTruck.

Все участники мероприятия смогут принять участие в «Баттле городов». Для этого надо снять видео с мероприятия в YAPPY c хештегом #yappytruckmsk. Найти и посмотреть ролики из других регионов, в которых уже побывал YAPPY Truck, можно по хештегам: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckyoshkarola, #yappytruckyo, #yappytruck0708 (Йошкар-Ола) #yappytrucktavrida (Судак). Город-победитель будет определён по самому высокому количеству лайков по хештегу. А лучшие ролики попадут в специальные подборки.

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