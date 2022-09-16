Прокачать блогерские скиллы, оценить стихи ST и других поэтов на встрече #superСТИХИ, встретиться с Аннет Сай, посетить закрытый предпоказ реалити-шоу «Вызов» пообщаться с его создателями и участниками — лишь малая часть активностей, которые ждут нас на следующей неделе!

YAPPY — российская социальная сеть вертикальных видео, которая с каждым днем набирает все большие обороты. А на территории Yappy Truck созданы все условия для создания контента: коллаб-бокс, лаундж-зона с качелями и зона стритбола, где состоится матч с участием профессиональных баскетболистов и выступления черлидерш.





