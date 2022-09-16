Лайв Иванушек Int., стихи ST, танцевальные баттлы
и стритбол: гид по Yappy Truck в Москве
21 сентября мобильная академия контента YAPPY Truck остановится на набережной в Парке Горького в Москве, где выступят Иванушки International, TSOY, ST, Amirchik, Ershov, Денис Клявер, SHAMAN и другие артисты и блогеры.
Yappy Truck
Прокачать блогерские скиллы, оценить стихи ST и других поэтов на встрече #superСТИХИ, встретиться с Аннет Сай, посетить закрытый предпоказ реалити-шоу «Вызов» пообщаться с его создателями и участниками — лишь малая часть активностей, которые ждут нас на следующей неделе!
YAPPY — российская социальная сеть вертикальных видео, которая с каждым днем набирает все большие обороты. А на территории Yappy Truck созданы все условия для создания контента: коллаб-бокс, лаундж-зона с качелями и зона стритбола, где состоится матч с участием профессиональных баскетболистов и выступления черлидерш.
АРТИСТЫ
«21 сентября YAPPY соберет всех самых творческих людей в Москве, и я буду рад поделиться с ними своим блогерским опытом , а также раскачать парккак музыкант, — говорит ST. — Я хочу доказать новичкам площадки, что всё возможно.
В своем аккаунте я настоящий — не стараюсь, чтобы видео залетело, а просто, например, читаю свои стихи. К тому же хочу призвать всех пользователей — делайте то, что любите, и добьетесь успеха».
Главную сцену весь день, помимо ST, будут раскачивать Tsoy, Amirchik, Didar, Ershov, Shaman, Денис Клявер, а закроют день Иванушки International.
Лайн-ап
YAPPY Truck
Лекторий 1
Спортивная зона
Лекторий 2
Главная сцена
12.00 — 13.30
Зарядка с Ершовым, Торнике, Гасановым и Губерниевым
13.00 — 15.30
Танцевальный баттл
13.30 — 14.50
13.30 — 14.30
Предпоказ шоу и public-talk с командой шоу «Вызов»
Секретная активность YAPPY
14.00 — 15.00
Профессиональный матч от представителей федерации баскетбола
14.30 — 15.00
14.40 — 15.50
14.45 — 15.30
Саша Стоун
Мастер-класс и акустический мини-концерт с Аннет Сай
Public talk и создание контента с блогером миллионником Алиной Акиловой
15.00 — 15.45
Ershov
15.15 — 15.45
Мастер-класс от скейтбордистов
15.40 — 17.00
16.00 — 17.00
Дискуссия о способах влияния на общественное мнение с руководителем департамента развития человеческого ресурса «Иннопрактика» Подольским А.И.
16.00 — 16.30
#Любовь& Мегаполис — поэтическая встреча молодых поэтов с участием ST
Amirchik
16.40 — 17.40
Денис Клявер
17.50 — 18.20
ST
19.30 — 20.15
Иванушки International
20.30 — 21.00
SHAMAN
Активити
В зоне уличных танцев пройдут баттлы между танцевальными командами «Фарфор» и «Шумиха Среди True», а на рампе — соревнования скейтбордистов. Каждый желающий сможет присоединиться к активностям и научиться новому под руководством профессионалов.
Смотрите, как это было,
скоро повторим в Москве
За лето YAPPY Truck уже проехал путь от Крыма до Йошкар-Олы, встретил горожан Санкт-Петербурга, Твери, Казани и Нижнего Новгорода. Зарядиться эмоциями других городов можно в приложении YAPPY в подборке #YAPPYTruck.
Все участники мероприятия смогут принять участие в «Баттле городов». Для этого надо снять видео с мероприятия в YAPPY c хештегом #yappytruckmsk. Найти и посмотреть ролики из других регионов, в которых уже побывал YAPPY Truck, можно по хештегам: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckyoshkarola, #yappytruckyo, #yappytruck0708 (Йошкар-Ола) #yappytrucktavrida (Судак). Город-победитель будет определён по самому высокому количеству лайков по хештегу. А лучшие ролики попадут в специальные подборки.