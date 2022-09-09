Чем заняться в День города в Москве

10 и 11 сентября в Москва отмечает 875-летний юбилей. Для тех, кто решил провести этот день в городе, «Афиша Daily» собрала экскурсии, лекции, кинопоказы, концерты и другие праздничные события.

Культурные институции ГЭС-2

В течение двух дней посетители Дома культуры будут учиться взаимодействовать друг с другом и городским пространством с помощью танцевальных, телесных и двигательных практик. На площади у «Сводов» пройдут перформансы и мастер-классы по современному и народному танцу. В конце каждого дня будет музыкально-танцевальная импровизация — результат совместной работы композиторов и хореографов.

В самих «Сводах» пройдут мастер-классы по лепке из глины и керамике, медиаторские туры, диджей-сеты и показы документальной видеоработы Насти Коркии «ГЭС-2» о превращении здания электростанции в Дом культуры. Зарегистрироваться и узнать больше о программе можно здесь.

Москвоведческий марафон в музее Москвы

В музее Москвы пройдут праздничные лекции и экскурсии: можно будет узнать историю сталинских высоток и доходных домов, сравнить архитектуру метро Москвы и Петербурга, а также прогуляться с гидом по Замоскворечью, Мещанской слободе, Мясницкой или Соколу. На все мероприятия нужно регистрироваться.

Театр и кино

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Фестиваль «Театральный марш»

В субботу в саду «Эрмитаж» под открытым небом пройдет более десяти спектаклей. Из наиболее интересного: музыкально переосмысленный «Онегин» в постановке Алексея Франдетти, мольеровские «Ученые женщины» от «Школы драматического искусства» и «Москва и москвичи» в исполнении актеров театра имени Пушкина. В перерывах можно потанцевать под уличный оркестр Tinto Brass Band или посетить профессиональную «балетную зарядку» в местной библиотеке. Спектакли пройдут на разных площадках — большой сцене, сцене «Ракушка» и на площади у «Новой оперы». «Театральный марш» займет весь день — с 12.00 до 23.00. Вход свободный.

День города в «Москино»

10, 11 и 12 сентября в восьми кинотеатрах сети «Москино» бесплатно покажут советские картины «Три тополя на Плющихе», «Покровские ворота», «Горожане», «Неисправимый лгун» и «Карнавал». Все фильмы будут демонстрироваться с пленок из архива «Москино». Выбрать сеанс и зарегистрироваться можно здесь. Стоит приходить как минимум за 15 минут до начала: количество мест ограничено.

Экология

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Экофестиваль «оЗИЛеняйся»

На фестивале в культурном центре «ЗИЛ» 10 сентября пройдут маркет, своп, лекции об осознанном потреблении и экологичной жизни: снижении количества мусора, медленной моде, гринвошинге и бережном отношении к себе и окружающим. Сотрудники экопроекта «Собиратор» научат сортировать отходы, также выступят несколько групп и экоактивистка-стендаперка. Всего более 30 мероприятий, необходима регистрация.

Активный отдых

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«Спорт Экспо»

11 сентября в «Лужниках» можно посетить открытые тренировки по бегу, стретчингу, зумбе, брейкдансу, велокроссу, скейтбордингу и самокатам, а также заезд по сайклингу под диджей-сет и dance-miх-аэробику. Будет здесь и лекторий: спортсмены и эксперты в рамках паблик-токов поговорят о питании, мотивации и основных правилах ЗОЖ. Вход на мероприятия свободный, но на некоторые активности лучше записаться заранее (сделать это можно здесь). Не забудьте подходящую для занятий форму.

Фестиваль технических видов спорта

10–11 сентября состоится несколько заездов с известными спортсменами за рулем. Среди них пилоты «Формулы-1» Александр Сироткин и Виталий Петров, пятикратный чемпион «Дакара» Эдуард Николаев и звезда российских кольцевых гонок Наталья Гольцова. Тут же пройдет выставка автотехники и турнир по киберспорту. Все подробности ищите на сайте. Вход свободный, но желающим поучаствовать в заезде нужно зарегистрироваться.

Покупки

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Маркет «4 сезона»

10 и 11 сентября во дворе ArtPlay пройдет маркет, на котором можно купить одежду и аксессуары от местных дизайнеров, а также натуральную косметику и предметы декора от небольших производств.

Книжный фестиваль-ярмарка «Веранда „Альпины“»

В этом году в программе «Веранды»: гаражная распродажа книг от 100 рублей, маркет с локальными брендами, лекции и дискуссии о диджитал-коммуникациях, основах писательского дела, устойчивом развитии и современном обществе. Вход по предварительной регистрации. Время и место проведения — 11 сентября, 12.00–19.00, музей Москвы.

Городской блошиный рынок в музее Москвы

Здесь можно приобрести старинные и коллекционные вещи, антикварную посуду, букинистику, советские диафильмы, пластинки, кассеты и другие артефакты. Маркет пройдет 10–11 сентября на территории музея Москвы. Вход свободный.

Экскурсии

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Экскурсии от музея русского зарубежья

Музей организует несколько пешеходных экскурсий по Москве: по Яузе, Таганке и Ямской слободе. Для участия необходима регистрация.

Фестиваль пешеходных экскурсий от музея Булгакова

Фестиваль объединяет несколько экскурсионных прогулок, посвященных Москве Булгакова. Оформить бесплатный билет можно здесь.

Пять дворянских усадеб близ Арбата

Прогулка по старинным усадьбам Никитского бульвара, принадлежащим родам Толстых, Голициных, Салтыковых-Щедриных. Начало — 10 сентября, в 14.00. Оформить бесплатный билет можно тут.

Москва масонская

Двухчасовая прогулка по масонским местам Москвы, на которой расскажут о масонских знаках на фасадах столичных зданий, местах их встреч и о самих «вольных каменщиках». Экскурсия начнется 11 сентября, в 13.00, от станции метро «Библиотека им. Ленина». Купить билет можно здесь.

Москва глазами реставратора

Во время прогулки участников научат различать виды и методы реставрации на примере зданий Китай-города. Место и время сбора — у памятника героям Плевны 10 сентября, в 15.00. Стоимость билета — 1000 рублей.

Писатели на Никитском бульваре

Пешеходная экскурсия по домам Гоголя, Каменского, Некрасовой и Семенова, во время которой участникам расскажут о различиях футуристов и имажинистов и о связи Николая Васильевича с советскими поэтами. Событие состоится 11 сентября, в 14.00. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

Концерты

На не так давно благоустроенной площади у Павелецкого вокзала 10 и 11 сентября будут играть классическую музыку. На Поклонной горе — традиционное для дня города поп-безумие с Клавой Кокой, Олегом Газмановым и Лолитой. В «Музеоне» — Mary Gu и Егор Крид. Подробности здесь.

Салют