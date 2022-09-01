В Ленобласти открыли первый в России палеопарк. Что это такое и зачем туда ехать?

На Путиловском карьере открылся палеонтологический парк. Здесь можно легально искать останки давно вымерших животных, а найденные трофеи забирать домой. «Афиша Daily» спросила у идеолога парка, сооснователя проекта Paleo Hunters Михаила Воскресенского, что здесь можно найти.

Михаил Воскресенский

О себе

По образованию я культуролог, но сразу после университета ушел работать в IT. Палеонтология — мое хобби с детства. В семь лет я прочитал фантастическую книгу географа и геолога Владимира Обручева «Плутония» о путешествии ученых во внутреннюю полость Земли и открытии подземного мира, населенного доисторическими животными. Автор с научной точностью описывал обитателей, их облик и повадки. Меня это увлекло: я стал изучать литературу и мечтать о своей коллекции окаменелостей. В 25 лет заработал первые серьезные деньги, но при этом работа не закрывала мою потребность в самореализации. Поэтому я познакомился с группой палеонтологов, начал ездить с ней в экспедиции на карьеры Ленинградской области и искать останки древних животных.

В нашем регионе полно настоящих сокровищ, но почему‑то большинство жителей Петербурга и Ленобласти об этом не подозревают.

Поэтому я решил популяризировать наше геологическое наследие. Вместе с товарищем Денисом Шевяковым создал проект Paleo Hunters — мы продаем настоящие окаменелости, а также рассказываем о палеонтологии, учим определять древних животных самостоятельно в онлайн-школе, организуем палеонтологические экспедиции. До сих пор мы единственный проект в России, который привозит динозавров из других стран для продажи. За пять лет у нас сформировалось большое и известное во всем мире палеонтологическое сообщество.

© Paleo Hunters

Как появился палеонтологический парк

Я хотел дать людям возможность пережить приключение и самостоятельно найти окаменелости. С точки зрения законодательства эту задумку реализовать сложно. Все, что находится в недрах земли, принадлежит государству. Чтобы распоряжаться участком, необходима как минимум лицензия на недропользование. Посоветовавшись с юристами, мы взяли в партнеры крупный строительный холдинг «Возрождение», в собственности которого находится Путиловский карьер. За два года в его недействующей зоне мы создали палеонтологический парк, в котором можно легально искать древних животных. Локация не хуже частного карьера Грин-Ривер в штате Вайоминг (США) и карьера-музея Хольцмадена в Германии.

Чем интересен Путиловский карьер?

В 1712 году здесь открыли месторождение ордовикских известняков, которые сформировались 460 млн лет назад. Именно в Путиловском карьере добывали основной материал, из которого строили Петербург. Камень использовали при возведении Исаакиевского собора, Большого Гостиного Двора, Петропавловской крепости, Смольного монастыря и дворца Меншикова.

© Paleo Hunters

Как устроен парк

Перед входом расположена смотровая площадка, с которой виден весь карьер, — здесь можно понаблюдать за добычей известняка для строительных нужд. В визит-центре мы создали мини-музей c лучшими образцами окаменелостей, которые реально найти на карьере. По всему парку проходит туристический маршрут с информационными стендами. Каждый описывает вид животного, встречающийся здесь. Главная точка — отвал, где посетители могут самостоятельно разыскивать окаменелости. На месте сотрудники рассказывают, как их добывать, и проводят инструктаж по технике безопасности. Работает лаборатория, в которой специалисты оценивают находки — их можно бесплатно забрать с собой. Если вы обнаружили что‑то ценное, можно за дополнительную плату заказать очистку и доведение образца до состояния музейного экспоната. Есть зона отдыха со скамейками и навесами. Еще откроем кофе-точку и установим аппарат с сэндвичами. В следующем году планируем построить глэмпинг. Возможно, сделаем мастерские по обработке окаменелостей, где зимой люди смогут проходить мастер-классы по профессиональной очистке.

Какие окаменелости здесь можно найти?

Трилобиты. Вымершие морские членистоногие. Тело состоит из головного отдела, туловища и хвостового отдела. С брюшной стороны располагались ножки — их количество зависело от сегментов тела. В ордовикском известняке можно найти до 10 тыс. видов трилобитов.

Брахиоподы. Небольшие одиночные животные. Тело со спинной и брюшной сторонами покрыто двустворчатой раковиной. Внешне похожи на двустворчатых моллюсков.

Гастроподы. Самый многочисленный класс в составе типа моллюсков. Основным признаком является поворот внутренностного мешка на 180 градусов. Чаще всего имеют турбоспиральную раковину.

Головоногие моллюски. Отличительной чертой является двусторонняя симметрия, 8 и более щупалец вокруг головы. На Путиловском карьере чаще всего можно встретить эндоцератоидей. Они обитали в морях ордовикского периода (примерно 485–445 млн лет назад). Скорее всего, являлись их крупнейшими обитателями — их раковины могли достигать нескольких метров в длину.

Иглокожие (цистоидеи). Морские донные животные. На территории парка можно найти род волховия. Его отличительной особенностью является панцирь в форме шляпы, под которым находилось мягкое тело.

© Paleo Hunters

О будущем

Россия — единственное государство, в границах которого можно найти горные породы, охватывающие все эры в геохронологической шкалеВременная шкала истории Земли, применяемая в геологии и палеонтологии. Своеобразный календарь для промежутков времени в сотни тысяч и миллионы лет.: палеозойскую (началась 538 млн лет назад и закончилась 252 млн лет назад), мезозойскую (от 252 до 66 млн лет назад) и кайнозойскую (началась 66 млн лет назад и продолжается до сих пор). Мы решили не оставлять без внимания это наследие и планируем создать масштабный проект «Палеопарк России». Это комплекс парков, включающий не менее 12 точек по всей стране: Москва, Ульяновск, Пермь, Крым, Якутия, Хабаровский край, Благовещенск. Их программы будут разными, потому что не везде ресурс неисчерпаем. Например, в Кирове можно найти останки парейазавра (ящеры размером с теленка), но забрать их себе в качестве трофея нельзя, он представляет особую культурную ценность. В таких случаях мы предложим волонтерство. Люди смогут помогать ученым извлекать скелет из породы, а забрать им предложат реплику древнего животного. У этого проекта пока нет аналогов в мире.

Поиск и сбор окаменелостей — это бескровная охота, шаг в эволюционном пути.

Если больше людей будут заниматься этим, мы сможем сохранить краснокнижные виды и подарить новую жизнь окаменелостям. К тому же у регионов появятся новые символы: например, в Калининграде достоянием является янтарь, а в Ленобласти им станут трилобиты.

Самостоятельное посещение парка обойдется в 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей. В составе экспедиции вместе с трансфером — в 3000 рублей для взрослых и 2500 рублей для детей. Записаться и узнать подробности можно здесь.