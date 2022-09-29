Парк киноприключений, круглый дом, бобры: увлекательный гид по Раменкам

Советский модернизм Круглый дом, круглый гараж и посольский городок

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В советское время районы Юго-Запада считались одними из самых престижных в городе: здесь традиционно селилась профессура из МГУ и других вузов, «Мосфильм» привлекал сюда деятелей кинематографа, а появление Олимпийской деревни к Олимпиаде-80 — спортсменов со всего мира. Неудивительно, что архитектура юго-западных районов всегда была особенной: в Раменках, помимо неоклассического МГУ, находится несколько уникальных образцов советского модернизма. Наиболее примечательные из них появились в 1970-е — например, именно тогда начали возводить посольский городок и в кварталах между улицами Улофа Пальме и Мосфильмовской появились представительства 16 государств.

Вместе эти здания образуют среду, которая не похожа ни на одно другое место в Москве. Все постройки выполнены по индивидуальным проектам. Во многих из них прослеживается редкое для тех лет тщательное внимание к материалам и архитектурным деталям.

Самые интересные объекты — кирпичное приземистое здание посольства Швеции, которое за сходство со средневековым фортом в народе моментально окрестили «красной крепостью», и посольство Германии — крупнейшее в мире диппредставительство страны.

Одновременно с посольствами в Раменках построили круглый панельный дом на улице Довженко. Аналогичное здание находится в соседнем Очаково-Матвеевском, на Нежинской улице, — оба проекта созданы архитектором Евгением Стамо и инженером Александром Маркеловым, которые решили воспользоваться предельно допустимой погрешностью в шесть градусов при монтаже стандартных панелей и замкнули типовую девятиэтажку. Всего предполагалось возвести пять подобных домов — как символ Олимпиады 1980 года. От этой идеи отказались из‑за дороговизны строительства, однако неподалеку от дома на улице Довженко можно обнаружить «младшего брата» этих проектов — круговой гаражный кооператив.

Посольство Швеции Мосфильмовская, 60 Посольство Германии Мосфильмовская, 56 Круглый дом Довженко, 6 Круглый гараж 2-й Сетуньский пр., 21

Природа в Раменках Бобры, зайцы и 30 сортов сирени

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До второй половины XX века Раменки были пригородом с деревенскими домами и непроходимыми лесами. Несмотря на активное строительство, здесь до сих пор сохранилось множество парков и зеленых зон, в том числе Ботанический сад при биологическом факультете МГУ на Воробьевых горах.

Примерно треть территории можно посетить самостоятельно — для этого нужно купить соответствующий билет на сайте ботсада. Он дает право на проход в розарий и сирингарий, где произрастают более 30 сортов сирени, в том числе легендарная «московская красавица», а также возможность увидеть сотни разновидностей пионов, ирисов, декоративных многолетников и водных растений. Обзорная экскурсия включает посещение альпинария с коллекцией горных растений и дендрария с деревьями и кустарниками из разных уголков планеты.

Еще в 1960-х рядом с главным зданием МГУ можно было встретить лосей. В расположенной поблизости долине реки Сетунь (самом большом природном заказнике Москвы) до сих пор обитают бобры — в преддверии зимы они регулярно грызут деревья и становятся героями районных новостных сводок. Помимо бобров, в долине можно встретить белок, снегирей, а если очень повезет — зайца-русака .

Ботанический сад МГУ Ленинские Горы, 1/12 Долина реки Сетунь 2-й Сетуньский пр., 25

Центр кинопроизводства Декорации «Мосфильма» и шоу каскадеров

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В Музее киноконцерна «Мосфильм» собрано все, из чего создавались самые знаменитые отечественные фильмы: царские и почтовые кареты, костюмы, макеты декораций, ретроавтомобили — в том числе «мерседес-бенц», на котором ездил Штирлиц в «Семнадцати мгновениях весны». Здесь можно прогуляться по старому Копенгагену, каким его увидела легендарная художница-постановщица Людмила Кусакова в фильме-сказке Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» (2006).

Один из самых внушительных экспонатов — натурная площадка с декорациями Санкт-Петербурга и старой Москвы, которые построили для фильма «Всадник по имени Смерть» Карена Шахназарова. Из другого фильма режиссера, «Яды, или Всемирная история отравлений», в музейной коллекции содержится муляж туши огромного быка, в чрево которого уложили герцога Чезаре Борджиа. Среди знаменитых костюмов — монашеская одежда Андрея Рублева из одноименного фильма Андрея Тарковского и царские одеяния в «Борисе Годунове» Сергея Бондарчука. Если вы не обнаружили того или иного предмета, не удивляйтесь — экспозиция постоянно меняется, поскольку декорации и реквизит продолжают участвовать в съемках.

Неподалеку от «Мосфильма» расположен парк киноприключений «Мастер Панин» — он назван в честь знаменитого каскадера, участвовавшего более чем в 20 фильмах («Авария — дочь мента», «ДМБ», «Гражданин начальник», «Улицы разбитых фонарей» и др.). Здесь устраивают каскадерские шоу (ближайшее мероприятие — «Вселенский карнавал огня» в середине сентября) и костюмированные рыцарские поединки, а также обучают трюкам на мотоциклах и велосипедах и гимнастике на воздушных полотнах.

Музей «Мосфильма» Мосфильмовская, 1 Парк киноприключений «Мастер Панин» 2-й Сетуньский пр., 3

Квартал небоскребов «Событие» «Парящий» мост, витражи и амфитеатр

© Пресс-служба Донстрой, четвертый квартал проекта «Событие»

В ближайшем будущем в Раменках станет еще больше качественной архитектуры. Британские бюро LDA Design и UHA London разработали концепцию «События» — жилого комплекса девелопера «Донстрой» на улице Лобачевского. Проект состоит из шести кварталов — каждый обладает уникальным обликом и современной инфраструктурой. К примеру, в пятом квартале, состоящем из двух небоскребов, жители попадают в квартиры через лобби-атриум с витражными окнами, стеклянной крышей и водопадами . Со смотровой площадки у главного входа открывается впечатляющий вид на зеленые окрестности и здание МГУ.

Еще одна важная архитектурная и инфраструктурная доминанта жилого комплекса — небоскребы четвертого «События», которые станут первыми в Москве домами со sky-мостом и sky-парком на высоте более 170 м . Сегодня это популярное архитектурное решение для многоэтажных домов элит-класса во всем мире. Владельцам квартир будут доступны пространства для прогулок с живописными видами, комфортные лаунжи, а также удобные коворкинги и площадки с шезлонгами для спокойного отдыха на высоте 26 и 28 этажей.

Богатое разнообразие планировок квартир площадью от 21 до 173 кв. м. удовлетворит самых взыскательных владельцев недвижимости. В жилом комплексе представлены резиденции с каминами, окнами в ванной комнате, угловым остеклением, панорамными видами на парк и уютными террасами.

Новый парк — тоже часть «События». Помимо британских коллективов, над ним работала московская студия Wowhaus, зарекомендовавшая себя как одно из ведущих российских бюро в области общественных пространств . Первый этап благоустройства парка площадью 12,4 га, который Донстрой уже завершил, включает детские и спортивные площадки, прогулочные, велосипедные и беговые маршруты. Здесь также обустроена набережная реки Раменки с экообразовательным маршрутом. В будущем в парке также планируется «Фабрика молодежи» со скейт-парком, зоной для тренировок, паркуром и амфитеатром. Парк уже доступен не только жителям проектов Донстрой, но и всем горожанам.

Смотровая площадка и канатная дорога Москва на высоте девятиэтажного дома

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В 1911 году поэт Александр Блок в письме матери писал, что Париж с холмов Монмартра — «не то что Москва с Воробьевых гор». С тех времен город многократно разросся, а виды стали только еще более впечатляющими. Отсюда хорошо видны главные доминанты Москвы : шесть из семи сталинских высоток, небоскребы Москвы-Сити, храм Христа Спасителя, Останкинская телебашня, а также главные достопримечательности окрестных районов — стадион «Лужники», РАН и метромост через Москву-реку.

Нынешняя смотровая площадка, огражденная балюстрадой из красного гранита, построена в 1954-м — через год после окончания строительства МГУ. К чемпионату мира по футболу в 2018 году рядом открыли канатную дорогу, которая соединила Воробьевы горы с «Лужниками». Прокатиться по ней — значит увидеть Москву-реку с высоты девятиэтажного дома. Кабины рассчитаны на восемь человек и оборудованы креплениями для велосипедов, лыж и сноубордов.

В первую половину недели билеты на канатную дорогу продаются по щадящим ценам, так что ею вполне можно воспользоваться как обычным транспортом. По понедельникам проезд стоит 100 рублей, по вторникам — 150.

Вскоре до смотровой площадки можно будет добраться новым способом: в июле власти Москвы согласовали проект восстановления эскалаторной галереи между станцией метро «Воробьевы горы» и улицей Косыгина. Она работала до середины 1980-х, а затем долгое время была заброшена. Ее обещают открыть уже в этом году.

Канатная дорога Косыгина, 28

Завтраки и ужины в Plates Камерное кафе с тель-авивской атмосферой

Plates — это несетевое и уютное место в двух шагах от метро «Раменки» от создателей проектов Coffee Crew и Yasha. Интерьеры стилизованы под тель-авивский квартал Неве-Цедек, который славится дизайнерскими лавками и кафе. От него московское заведение унаследовало живописно состаренную штукатурку, вытянутые ставни и гирлянды с теплым светом.

Меню составлено шефом Денисом Ковязиным («Юность», Bambule) и включает множество блюд современной израильской кухни. Помимо традиционной шакшуки, на завтрак подают глазунью с хумусом и фалафелем и сырники с халвой. Завтраки готовят весь день, а по выходным, с 11.00 до 16.00, дополняют бранчами: яйцами бенедикт на хале и перловой кашей на топленом молоке с яйцом пашот, заатаром и говяжьим беконом.

Вечернее меню подобрано так, чтобы блюда гармонировали с винной картой, — в том числе с аутентичными израильскими винами, которые редко встретишь в других московских заведениях. На винной основе также готовят один из шестнадцати авторских коктейлей — Redrum с вином Hermon Red, грушевым бренди, гранатовым сиропом и лимоном.

Адрес Мичуринский просп., 34 Средний чек 2000 р. Дог-френдли да

ГЗ МГУ Независимый книжный и скульптуры Веры Мухиной

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Одна из «семи сестер» Москвы, овеянная славой и множеством легенд сталинская высотка, — главный символ МГУ и один из наиболее примечательных проектов архитектора Льва Руднева. Увы, после начала пандемии без студенческого билета попасть внутрь Главного здания проблематично. Еще недавно для этого достаточно было записаться на экскурсию в Музей землеведения — его экспозиция занимает 24–28-й этажи главного здания и помимо старинных дубовых стендов со всевозможными минералами и окаменелостями включает коллекцию живописи и бюсты академиков. Тем не менее на территорию МГУ стоит приехать хотя бы ради того, чтобы увидеть постройку снаружи: отыскать на фасадах термометр, барометр и фриз с аллегорией союза науки и труда, рассмотреть монументальные скульптуры «Вечная молодость науки» авторства Веры Мухиной — создательницы «Рабочего и колхозницы».

К тому же 36-этажное здание ГЗ — лишь небольшая часть университетского кампуса на Ленинских Горах. Любителям сталинской архитектуры стоит увидеть крытый спортзал, напоминающий античный храм, и здание Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга с двумя башнями-обсерваториями по бокам от главного входа.

Еще одна важная точка — первый гуманитарный корпус с модернистским барельефом и легендарной лавкой «Книга Максима» — независимым книжным с огромным выбором гуманитарной и художественной литературы. Попасть туда довольно просто: за день до посещения необходимо написать владельцу магазина, взять с собой паспорт и сказать охраннику на входе, что вы идете в книжный. Полная инструкция и телефон для связи — в группе во «ВКонтакте».

ГЗ МГУ Ленинские Горы, 1 Государственный астрономический институт им. Штернберга Университетский просп., 13 Книжный магазин «Книга Максима» Ленинские Горы, 1, стр. 51