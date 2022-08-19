Из‑за кондиционера можно заболеть? Он портит кожу? Объясняет врач

В Москве и Петербурге жара, и в ближайшие дни температура будет только расти. А значит в самом разгаре «кондиционерные войны» между коллегами и родственниками. Отвечаем на главные вопросы, которые положат конец спорам: можно ли заболеть от кондиционера, накапливаются ли в них вредные бактерии и как снизить вред от их использования.

Елена Шиманьски Врач общей практики клиники «Лахта»

Как кондиционеры влияют на здоровье?

Если говорить о жаре, то кондиционеры — это хорошие помощники, благодаря которым можно предупредить тепловой удар . Это очень опасное состояние, которое угрожает жизни человека. Сначала оно приводит к головокружению, тошноте, головной боли, падению давления. При усугублении — к повреждению нервной системы, которое проявляется в нарушении равновесия, шаткой походке, бреде и галлюцинациях, немотивированной агрессии, расстройстве сознания или его утрате. Такому человеку необходима интенсивная медицинская помощь. Риск перегрева возрастает от +27 градусов и выше , но зависит от индивидуальных возможностей организма.

Можно ли простудиться из‑за кондиционера?

Для возникновения ОРВИ должны сойтись два фактора — встреча с вирусом и восприимчивый организм. Есть мнение, что переохлаждение может снижать иммунные силы, но в настоящее время научного подтверждения этому нет . В любом случае нужно настроить комфортную для вас температуру, регулировать ее по мере необходимости и не допускать резкого переохлаждения. Конкретные градусы тут назвать сложно, это зависит от индивидуальных особенностей, ориентироваться нужно в первую очередь на ощущения. Также лучше не находиться под кондиционером вплотную и переместить рабочее место, если на него направлены струи воздуха.

Но нужно понимать, что перегрев и ОРВИ — это неравноценные проблемы: первая гораздо опаснее.

Кондиционер сушит воздух?

Летом влажность в помещениях приближается к оптимальной — 45–60%, потому что не работают системы отопления. Но кондиционер действительно сушит воздух при длительном непрерывном использовании . Можно приобрести гигрометр (цены на них на онлайн-маркетах начинаются от 300 р. — Прим. ред.) и, если влажность в вашей квартире опускается ниже 45%, обзавестись увлажнителем воздуха.

Портят ли кондиционеры кожу?

Безусловно, сухость воздуха отражается на состоянии кожи . Она может обострять хронические заболевания, такие как атопический дерматит, экзема. Больше всего этому подвержены дети. Если у вас или вашего ребенка есть кожное заболевание, вам нужно особенно внимательно следить за уровнем увлажненности воздуха в доме и не допускать его высушивания. И, конечно, обеспечить кожу должным уходом — увлажнением и мягкими очищающими средствами.

Нужно ли проветривать квартиру при использовании кондиционера?

Делать это, безусловно, нужно, особенно если у вас кондиционер без внешнего блока. Если воздух забирается извне, проветривать можно реже, но все равно делать это необходимо.

Может ли из‑за кондиционера болеть голова?

Низкая температура может провоцировать спазм мышц шеи — некоторые люди ассоциируют это ощущение с головной болью. Если не замерзать, риски минимальны . Гораздо чаще причинами головной боли являются стресс, недосып, длительная зрительная нагрузка или недостаточное питание.

Накапливают ли кондиционеры вредные грибки и бактерии?

Теоретически это возможно: в прибор вставляется фильтр, задача которого — удерживать в себе пыль и грязь. Именно в нем могут накапливаться грибки и бактерии. Поэтому фильтр обязательно нужно менять — периодичность зависит от конкретного устройства, поищите эту информацию в инструкции по применению.

Может ли кондиционер нарушать адаптацию к жаре?

Жара — в целом явление неприятное для человека, и в зависимости от наличия или отсутствия кондиционера человеку будет комфортно или нет. Изначально одни люди адаптированы к высокой температуре лучше, а другие хуже, и изменить это внешним воздействием вряд ли возможно . Но даже теоретическое смещение зоны комфорта гораздо менее значимо, чем снижение вероятности теплового удара.