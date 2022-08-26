На ВДНХ открывается самое большое колесо обозрения в Европе. Что о нем нужно знать?

Скоро откроется самое большое колесо обозрения — не только в Москве, но и во всей Европе. Его высота — 140 метров, на 1 метр больше London Eye. «Афиша Daily» рассказывает подробности о проекте.

Что стало со старым колесом обозрения?

Парк аттракционов на ВДНХ демонтировали в 2016 году по решению суда после нескольких инцидентов. Дважды — в 2009-м и 2013-м — вместе с людьми в кабинках останавливалось колесо обозрения имени 850-летия Москвы, функционировавшее 20 лет. А в 2015 году сломался аттракцион «Кобра»: рабочие проверяли его перед летним сезоном, и кабинка с ними остановилась. Они были вынуждены провисеть вниз головой полчаса, никто не пострадал. Уже во время сноса старых аттракционов заговорили о новых. Тогда же было объявлено о планах поставить на ВДНХ колесо обозрения почти в два раза выше прежнего — 140 метров вместо 73. Его назвали «Солнце Москвы».

Что из себя представляет «Солнце Москвы»

Колесо обозрения установлено в районе Южного входа ВДНХ. На нем 30 закрытых кабин, каждая шестая — с прозрачным полом. В одну кабинку помещается 15 человек. Один оборот колесо проходит за 18 минут и 40 секунд. «Солнце Москвы» будет работать круглогодично при температуре от –10 до +40 градусов. Исключения составят дни, когда температура опустится ниже 10 градусов, а порывы ветра превысят 15 метров в секунду.

Кабинку целиком можно арендовать под мероприятие. Среди вариантов событий указаны «романтическое свидание, регистрация брака, гендерная вечеринка, девичник, мальчишник, детский и взрослый день рождения, фотосессия, групповое посещение и VIP-мероприятие».

Билеты по будням будут стоить 950 рублей для взрослых и 750 рублей для детей до 12 лет. Это цена для обычных кабинок; те, что с прозрачным полом, обойдутся дороже — 1600 рублей. На выходных цены выше: 1150 рублей для взрослых, 950 рублей для детей и 1800 — за прозрачный пол.

Дата открытия пока неизвестна. Ранее сообщалось, что колесо запустится в день города, 10 сентября, но представители проекта это не подтверждают. «„Солнце Москвы“ скоро откроется. Дату объявим дополнительно», — рассказали они «Афише Daily».

Денис Тетерин Руководитель компании «Солнце Москвы»

— Что увидят люди, которые будут кататься на колесе обозрения?



— В соцсетях «Солнца Москвы» мы часто публикуем виды, которые откроет будущим гостям колесо обозрения. Видео снимают наши промышленные альпинисты, а также мы поднимаем коптер. Дальность обзора с верхней точки аттракциона в хорошую погоду достигает около 50 км. Во-первых, уже с посадочного вокзала можно как на ладони рассмотреть ВДНХ — место, где сосредоточено 49 памятников архитектуры, исторические павильоны и знаменитые фонтаны. А с самого колеса можно увидеть парки «Останкино» и «Сокольники», Серебряный бор, Ботанический сад, пойму Москвы-реки, сталинские высотки. Так как аттракцион будет работать круглогодично, посетители смогут увидеть динамичные панорамы Москвы в разное время года.

© «Солнце Москвы»

— Вы предлагаете также аренду кабинки под мероприятие. Сколько это будет стоить? Как долго может продлиться мероприятие в кабинке? И что вы имеете в виду под гендерной вечеринкой?

— Стоимость аренды — от 24 900 рублей. Программа включает более 20 вариантов мероприятий: дни рождения, романтическое свидание, предложение руки и сердца, регистрация брака, мастер-классы для детей, бизнес-встречи и многое другое. Среди оригинальных вариантов личных событий — гендерная вечеринка. На ней будущие родители собирают близких и в торжественной обстановке узнают пол ребенка. В зависимости от пола поменяется подсветка аттракциона — она станет розовой или голубой. Длительность мероприятия — один круг, а именно 18 минут 40 секунд.

Пресс-служба «Солнца Москвы»

— Рядом с колесом обозрения находятся жилые дома. Не будет ли это мешать людям?

— В самом начале реализации проекта мы организовывали общественные слушания и встречи с инициативной группой. В результате был найден компромисс: мы увеличили расстояние от застраиваемого участка до жилого сектора, добавили благоустроенную зону между «Солнцем Москвы» и жилыми домами, сделали так, чтобы во время эксплуатации жители не слышали никакого шума.

Напомним, что еще пару лет назад территория, где сейчас создано новое общественное пространство, была заброшена. Раньше на этом участке находилась хаотичная парковка, полуразрушенные ангары, недостроенные объекты. Сегодня здесь — новая рекреационная инфраструктура.

© «Солнце Москвы»

— Как на строительство повлияли пандемия и санкции?



— В реализации проекта была задействована большая международная команда, так как аттракцион произведен на мощностях швейцарского строительного холдинга — компании Intamin Gmbh. Среди трудностей, которые были вызваны пандемией, — проблемы с въездом в Россию иностранных специалистов, которые участвовали в сборке, логистические вопросы, связанные с доставкой комплектующих. На момент марта 2022 года все комплектующие колеса обозрения уже находились на площадке. Но все сложности позади, сборка аттракциона уже давно завершена, сейчас мы занимаемся тестированием и пусконаладочными работами.

Дмитрий Мамаев Операционный директор колеса обозрения «Солнце Москвы»

— Как строилось «Солнце Москвы»?



— Высота аттракциона рекордная, а вес конструкции составляет более 1800 тонн, это примерно 30 самолетов Ту-204. Без преувеличения, объект уникальный, в том числе и с точки зрения строительных технологий. Колесо стоит на прочном фундаменте, разработанном группой специалистов из московского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института бетона и железобетона. Это решение впервые применяется для сооружений подобного типа: группы бареттОсобый вид набивных свай. установлены на глубине от 15 до 22 метров и объединены монолитными железобетонными ростверкамиВерхняя часть свайного фундамента. общей высотой до 5 метров. Во время испытаний баретты на протяжении 12 часов получали равномерную нагрузку в диапазоне от 1 до 1500 тонн.

Что касается строительства — одна из сложностей заключалась в сборке на очень ограниченном пространстве. Приходилось грамотно и четко продумывать логистику, ведь только для доставки аттракциона было задействовано более 180 фур и негабаритных машин. Строительство велось в две смены, и в мороз, и в жару.

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