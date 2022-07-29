Прямо сейчас в России продается несколько уникальных зданий: от единственного в мире частного дома, построенного Захой Хадид, до огромного дворца XVIII века. «Афиша Daily» собрала самые удивительные постройки, владельцами которых вы (теоретически) можете стать.

Екатерининский дворец у Лефортовского парка

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Дворец в Лефортово или, как его называют экскурсоводы, «Версаль на Яузе» повелела возвести Екатерина II, над ним работали известные зодчие — Антонио Ринальди и Джакомо Кваренги. Строительство длилось долго — с 1773 по 1796 годы — и императрица не дожила до новоселья несколько месяцев. После войны 1812 года его пришлось восстанавливать. Сейчас это это крупнейшая сохранившаяся императорская резиденция в Москве. Больше двух сотен лет комплекс принадлежал военным, сейчас он находится в бессрочном пользовании управления имуществом специальных проектов Минобороны. В конце июня стало известно, что права на здание получит государственная компания «Дом.РФ», которая выставит дворец на аукцион. После продажи здесь может появиться офис или гостиница. Дом, построенный Захой Хадид в Барвихе

Единственный в мире жилой частный дом, построенный по проекту суперзвезды архитектуры, первой женщины-лауреата Притцкеровской премии Захи Хадид. Заказчик — сооснователь девелоперской компании Capital Group Владислав Доронин. Он планировал преподнести здание своей невесте Наоми Кэмпбелл, но свадьба так и не случилась — пара рассталась до того, как было закончено строительство. На территории есть крытый 25-метровый бассейн, спа-центр, тренажерный зал и ночной клуб. Спальня расположена на высоте 35 метров, так как Доронин поставил Захе Хадид задачу: «Я хочу просыпаться утром и сразу видеть голубое небо». С 2016 года предприниматель безуспешно пытается продать дом — сейчас он стоит 5 миллиардов рублей, хотя на строительство было потрачено 9 миллиардов. Дом-яйцо

© Александр Щербак/ТАСС

Олицетворение лужковской архитектуры в Москве — дом архитектора Сергея Ткаченко. Автор запечатлел себя на фасаде его же ЖК «Патриарх» с этим самым яйцом в руках. История постройки началась, когда Московская патриархия захотела возвести родильный дом в Вифлееме. Ткаченко решил, что лучшая форма для этого — яйцо Фаберже. Заказчик от проекта вскоре отказался — автор же решил возвести уменьшенную версию в центре Москвы на углу Ермолаевского переулка и Малой Бронной. Но здесь проекту тоже оказались не рады. Наконец, еще раз уменьшив его, Ткаченко смог реализовать свой план — в виде небольшой пристройки к восьмиэтажному дому. Проектировщики решили использовать металлический каркас, который заполнили кирпичом, а сверху облицевали керамикой красного цвета, штукатуркой и медью. В здании четыре комнаты, две кухни, сауна. На верхний этаж можно добраться по винтовой лестнице или на небольшом лифте. С момента постройки и по сей день дом ищет обладателя — сейчас его можно найти на «Циане» за 400 миллионов рублей. Там же можно увидеть фотографии интерьеров — кажется, именно для этого стиля придумали название «коррупционное барокко». Комбинат газеты «Правда»

© Artem Svetlov/Wikimedia Commons

Восьмиэтажное кирпичное здание в стиле конструктивизма было построено для редакции газеты «Правда» по проекту архитектора Пантелеймона Голосова в середине 1930-х, оно признано объектом культурного наследия. Кроме «Правды», здесь также работали издания «Комсомольская правда, «Сельская жизнь», «Советская Россия», а потом и «Москва 24». В 2006 году здесь произошел пожар — выгорели этажи с третьего по восьмой. С тех пор здание пустует. Недавно стало известно, что бывший комбинат продадут на торгах в сентябре. Стартовая цена — 756,6 миллионов рублей. Усадьба «Успенское» на Рублевке

Этим летом также выставили на аукцион архитектурный ансамбль на Рублево-Успенском шоссе в Московской области. В его состав входят три здания, в том числе усадьба «Успенское» XIX века, построенная в стиле викторианской неоготики. Владельцем здания был крупный промышленник Сергей Морозов. Он помогал людям искусства, в том числе художнику Исааку Левитану. Именно здесь он написал картины «На Москве-реке» и «Сумерки. Замок». Побывал в имении и Антон Павлович Чехов. После революции здесь размещался детский дом, затем — институт коневодства, с 1960-го — психоневрологическое отделение центральной клинической больницы Академии наук, а до 2014 года — санаторий. Это объект культурного наследия, победитель аукциона будет обязан провести работы по его сохранению. Торги состоятся в августе начальная цена — 189,23 миллиона рублей. Дача Ридингера в Репино

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Деревянная дача конца XIX — начала XX века с многогранной башенкой находится на территории санатория «Репино», почти на берегу Финского залива. Она является объектом культурного наследия: здесь сохранились витражи, бетонная чаша пруда с фонтаном, тумбы, державшие когда‑то перила и балюстраду. Крыша частично обрушилась, долгое время дом был заброшенным. Этим летом дачу выставили на аукцион, начальная цена почти 8,8 миллиона рублей. Усадьба Елисеевых в деревне Белогорка в Ленобласти

© Руслан Шамуков/ТАСС

Загородный дом знаменитых купцов Елисеевых в стиле модерн был построен в живописном месте на берегу реки Оредеж в 1912 году. За романтический вид и внушительные размеры местные называют его замком. После революции Елисеевы уехали из страны, а здание национализировали. Здесь располагалась сельхозкоммуна, которую возглавил бывший сторож усадьбы. В начале 2000-х здесь хотели сделать пансионат: расчистили интерьеры, законсервировали кровлю, но вскоре работы остановились. Долгие годы власти Ленинградской области судились с владельцами, пытаясь изъять усадьбу. Все это время она ветшала и сейчас находится в плачевном состоянии. Сейчас усадьбу продает за долги «Промсвязьбанк», который был залоговым кредитором ООО «Дом отдыха «Белогорка». Стартовая цена — 19,12 миллиона рублей. Ансамбль является памятником регионального значения, новое строительство здесь запрещено.

Доходный дом Блиновых

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Памятник архитектуры в историческом центре Нижнего Новгорода был построен в 1853 году, он служил флигелем комплекса торговых лабазовПомещений для торговли купцов Блиновых. В доходный дом его перестроили в 1898 году, тогда он приобрел черты стиля поздней эклектики. Долгое время здание сдавалось в аренду: тут размещался караоке-бар и страховая компания. Оно в хорошем состоянии — здесь провели реконструкцию и ремонт. Теперь собственник хочет продать постройку почти за 300 миллионов рублей.