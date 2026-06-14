Бары, крыши и кинопаркинг: 15 летних кинотеатров Москвы

Популярное в США развлечение — кинотеатр под открытым небом, где нет рядов и кресел, а все зрители смотрят фильм прямо из своих автомобилей. Место рассчитано на сорок машин, а звук киноленты синхронно транслируется через радио (так что в отличие от обычного кинотеатра здесь можно сделать погромче или потише). Без попкорна зрители тоже не останутся: заказать любую еду и напитки можно из любого корнера «Три вокзала. Депо» прямо в автомобиль. Крутят то же, что и в обычных кинотеатрах, — новинки кинопроката, добравшиеся до России, мультики и отечественное кино. Сам сеанс бесплатный, оплатить нужно лишь стоимость парковки на территории «Три вокзала. Депо».