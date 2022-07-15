Стоимость доллара и евро откатилась к значениям 2015 года. При этом многие люди задумываются о переезде или уже сделали это. Что нам делать с недвижимостью? Стоит ли вкладывать деньги в покупку жилья? И нужно ли продавать квартиру? Эти вопросы «Афиша Daily» задала экспертке рынка, пресс-секретарю Гильдии риелторов Москвы Александре Шатуровой.

Александра Шатурова Экспертка по недвижимости, пресс-секретарь Гильдии риелторов Москвы, куратор экспертного сообщества «Недвижимость» Яндекс.Кью

Что сейчас происходит с рынком недвижимости? После 24 февраля на рынке был ярко выраженный всплеск покупательской активности, связанный не со стремлением людей улучшить свои жилищные условия, а с паникой и желанием законсервировать свои деньги в бетоне. Такая ситуация продлилась не более трех недель. Потом начался сонный паралич — люди не знали, куда двинется рубль, что будет с долларом. Предложений было очень мало, многие приостановили продажи, потому что не было понятно, не съест ли инфляция полученные рубли и вообще можно ли будет распоряжаться вырученными средствами.

Но на сегодняшний день рынок постепенно возвращается в привычное русло.

Все больше квартир в экспозиции — есть из чего выбрать. Покупатели тоже есть: кто‑то снял средства с краткосрочного высокодоходного депозита, кто‑то дождался приемлемых ставок по ипотеке, а большинство заинтересовано в альтернативной сделке (продать свою недвижимость, одновременно приобретая другую). Но покупатель сейчас не торопится принимать решение : он долго и упорно анализирует все варианты — а их немало. Срок поиска теперь не неделя или две, как было последние два года, а несколько месяцев.

Вероятно, мы возвращаемся к долгим продажам, когда рекламировать объект можно полгода, год и даже дольше.

Быстро реализовать квартиру теперь можно, только предложив интересные для приобретателя условия: выгодную стоимость, хороший ремонт. Цены при этом снижаются медленно, но не радикально. За последние два года жилье сильно подорожало. По большому счету, сейчас наблюдается откат к более-менее адекватным значениям. Так стоит ли продавать или покупать недвижимость? Текущая политическая и экономическая ситуация провоцирует метания участников рынка. Мне ежедневно задают одни и те же вопросы: «Сейчас выгодно продавать? А когда дешево можно будет купить?»

Мое мнение как специалиста рынка многие годы неизменно: любую операцию с недвижимостью имеет смысл затевать только тогда, когда у вас возникает в этом реальная потребность.

Да, из‑за нынешнего курса весьма заманчивой выглядит идея продать квартиру, конвертировать вырученные рубли в валюту и через время получить прибыль за счет обратного обмена. Однако в этой системе очень много неизвестных. Продать быстро на сегодняшнем рынке не так просто, отдавать свои квартиры за копейки никто не хочет. Процессы регистрации перехода права собственности и исполнения взаиморасчетов по сделке длятся не минуты, а дни, в течение которых возможны любые финансовые колебания. Правила конвертации и валютного оборота меняются чаще, чем мы успеваем к ним привыкнуть. Иными словами, открытым остается вопрос, что мы получим на выходе: тот ли профит, на который рассчитывали? Другое дело, когда продажа квартиры является не спонтанным порывом в надежде заработать на кризисе, а запланированным, осознанным шагом. Такие продавцы обычно руководствуются жизненными обстоятельствами и заранее знают, как и на что потратят вырученные средства, да и менее зависимы от изменений курса. Этим людям откладывать продажу, потому что «сейчас не время», вовсе ни к чему. Похожая ситуация и с покупателями. Если квартира нужна и есть финансовая возможность ее приобрести, то надо брать. Попытка спрогнозировать сроки падения цен до минимума бессмысленна. Важно понимать, что для большинства наших сограждан самым надежным методом сбережения средств является недвижимость. В случае возникновения угрозы рублю люди начинают активно покупать квартиры и дома, тем самым провоцируя рост стоимости квадратного метра. Поэтому гарантий, что в сегодняшнем переменчивом мире со дня на день не случится нечто, способное повернуть вспять наметившийся тренд (падение цен), попросту нет.