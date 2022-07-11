В июне москвичам пришли письма от сайта мэра Москвы. В них сообщалось, что теперь будут созданы официальные домовые чаты, в которые можно попасть только через учетную запись на портале mos.ru. «Афиша Daily» разобралась, зачем это нужно и как повлияет на москвичей.

Что такое домовые чаты от мэрии и чем они отличаются от обычных Официальные домовые чаты в многоквартирных домах заработали 13 июня — так говорится в письме, которое москвичам разослала мэрия. Вступить в чат можно по адресу ed.mos.ru и в приложении «Электронный дом Москва». Попасть в него могут только те, кто зарегистрировался на платформе с помощью учетной записи портала mos.ru и подтвердил право собственности, регистрацию или проживание по этому адресу с помощью кода плательщика из единого платежного документа. Это, по мнению мэрии, сделает общение в домовых чатах «комфортным и безопасным». Не все москвичи разделяют энтузиазм по поводу нового способа общения с соседями.

Платформа действительно требует подтвердить связь с указанным адресом: для этого нужно отправить скан документов и ждать одобрения от мэрии. Ответ на запрос, отправленный полторы недели назад корреспонденткой «Афиши Daily», на момент написания материала не пришел. Домовые чаты стали частью платформы «Электронный дом», запущенной в 2020 году. Сейчас по данным «Российской газеты» к ней подключено 90% московских многоэтажек. Сервис позволяет передавать показания счетчиков, вызывать мастеров, оплачивать услуги ЖКХ и проводить общедомовые собрания онлайн. На данный момент с его помощью было организовано 400 собраний. По задумке все вопросы, связанные с жильем, теперь можно решить в одном месте. Это не первая попытка перенести соседское общение из привычных мессенджеров на единую платформу. В 2016 году был запущен сервис «Яндекс.Район», где появились чаты для жителей домов, локальные новости и доска объявлений. Однако количество посещений не было высоким и в 2020 году компания заявила о закрытии проекта. Зачем это нужно?

Петр Иванов Социолог города, автор блога «Урбанизм как смысл жизни»

Основная гипотеза — появление домовых чатов связано с муниципальными выборами. У нас очень слабо развита коммуникация между органами власти и жителями, и это пытаются исправить. В 2013 году был создан институт общественных советников при управах столичных районов. Это активные жители, которые должны доносить позицию управы и городских властей до своих соседей. По этому поводу было много опасений, но на деле инициатива оказалась как минимум безобидной, а кому‑то даже принесла пользу. Советники управы получили право приходить на заседания совета депутатов и заявлять о необходимости районного благоустройства. Но с задачей привести людей на муниципальные выборы и мотивировать их проголосовать за «правильного» кандидата советники не справились. Поэтому сейчас мэрия делает следующий шаг. Ожидается, что муниципальные выборы будут довольно горячими. Есть платформы «ВыДвижение», «Новые люди», «Общество.Будущее», которые помогают независимым кандидатам в депутаты. В 2017 году была всего одна оппозиционная платформа Дмитрия Гудкова и Максима Каца. Она была идеологически заряженная: туда не брали людей из КПРФ, отметали людей, которые утвердительно отвечали на вопрос, наш ли Крым. И все равно успех был невероятным, в советы депутатов пришло много людей с горящими глазами. Если даже направленный на узкую аудиторию проект обеспечил такой результат, что же будет при участии платформ всех спектров — от националистов до левых? Риск, что из этого замечательного разнообразия люди не выберут привычных директоров школ, крайне велик. Поэтому власти Москвы пытаются через эти домовые чаты добраться до людей и рассказать, какой у нас хороший директор больницы. Как и в случае с советниками управы, своих целей эта инициатива, скорее всего, не достигнет, но позитивный выхлоп вполне может быть. Домовые чаты сами по себе гораздо более естественны для нового жилья: в Новой Москве строят многоэтажку, а жители еще на этапе котлована знакомятся, создают чат и общаются. Но в районах старой застройки, скорее всего, такого нет. Негатив от применения этой политтехнологии, скорее всего, будет минимален. Зато у людей появится средство общения, которое они смогут использовать себе во благо. Использовать домовые чаты как инструмент контроля не слишком эффективно. Как ни странно, они редко становятся площадкой для обсуждения политики. В некоторых это происходит, но обычно есть условия: например, говорим о политике только с 11 вечера до 8 утра. Есть чаты с полным мораторием на эти темы. В доме, как правило, живут люди очень разных убеждений, и, если они будут выяснять отношения не только по добрососедским вопросам, им будет сложно договариваться.

Вытеснят ли официальные чаты уже существующие? Скорее всего нет. Для попадания в официальный чат нужно возиться со сканами документов и долго ждать. К тому же, показатель в 400 онлайн-собраний для 15-миллионного города — не впечатляющий, вряд ли москвичи заходят на платформу «Электронный дом» каждый день. Вероятно, главными пользователями нового сервиса станут жители старого фонда, у которых никогда не было домового чата — как не было и планов его создавать. Для них этот проект станет первой возможностью поближе познакомиться с соседями.