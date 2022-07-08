Ровно десять лет назад, в июле 2012 года, территория Москвы увеличилась в два с половиной раза за счет самой пустынной части пригорода. «Афиша Daily» разбирается, к чему привел масштабный эксперимент «Новая Москва».

Что это было Сегодня мало кто помнит, что в основе этой идеи был не просто градостроительный, но масштабный политический проект. Президент Дмитрий Медведев в апреле 2012 года, под самый конец своих полномочий (инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2012-го) предложил создать в поселке Коммунарка новый административный центр страны — туда должны были переехать обе палаты парламента, администрация президента, высшие инстанции судебных и правоохранительных органов. Уже через год эта затея была «отложена на неопределенный срок», но само детище Медведева, о котором он говорил с лета 2010-го, — осталось. В результате в 2012 году в состав Москвы вошли нынешний Троицкий и Новомосковский административные округа, Сколково, Рублево-Архангельское, а также загадочный участок «Конезавод, ВТБ» площадью без малого 30 квадратных километров. Считалось, что это позволит создать альтернативу исторической концентрической структуре города и даст возможность построить полностью новую инфраструктуру. Новые территории мегаполиса, известные как Новая Москва, были поделены на Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО).

Строительство новых микрорайонов на территории поселка Коммунарка 13 июля 2012 года © Митя Алешковский/ИТАР–ТАСС

Что здесь построили? Территорией Новой Москвы стало самое пустынное направление Подмосковья вплоть до границ с Калужской областью: там не было ветки электрички, а самым известным городским поселением вдали от МКАД был наукоград Троицк. Помимо него крупными населенными пунктами на этой территории были лишь город Щербинка и поселок Московский. Самые амбициозные части проекта забуксовали. На территории «Конезавод, ВТБ» не было построено ровным счетом ничего, а большая часть зданий «СберСити» (он же Рублево-Архангельское) сейчас находится в стадии проектирования. На протяжении последнего десятилетия присоединенная территория развивалась не как совокупность больших и амбициозных проектов (знаменитые мировые архитекторы вскоре покинули даже наиболее успешное Сколково), а посредством медленного освоения инвесторами новых районов. За счет московской регистрации и программ благоустройства жизнь здесь оказалась комфортнее и дороже, чем в бесконечных геттоизирующихся новостройках Московской области. Появились новые ЖК, а постепенное облагораживание старых зон отдыха проходило по стандартной для московских окраин программе «Мой район». Наиболее значимым событием для этой территории стало строительство в 2018–2019 годах фрагментов двух веток метро: шести станций на Сокольнической линии и двух на Солнцевской, которые сделали транспортно доступными ряд районов Новомосковского административного округа.

За десять лет население Новой Москвы увеличилось более чем в два с половиной раза — с 250 до 650 тысяч. Половина городского жилья, построенного за это десятилетие, находится именно здесь.

Здания на территории карантинного центра в Коммунарке, октябрь 2020-го © Антон Денисов/РИА «Новости»

Коммунарка Коммунарка хотя и не стала новым административным центром России, обрела общенациональную известность во время пандемии COVID-19 благодаря быстро возведенному в рекордные сроки госпиталю. Дальнейшие планы развития поселка, который сегодня напоминает стандартный периферийный район для московского среднего класса, включают в себя строительство филиала российской государственной библиотеки, фондохранилищ и выставочных пространств Третьяковской галереи (здесь на время ремонта основного здания разместится Новая Третьяковка), а также перенос в район города Московский Политеха. Впрочем, пока все это — далекие планы. Даже первый из проектов — фондохранилище — находится сегодня на уже продленной стадии проектирования, которую собираются закончить в сентябре 2022 года. Полноценный же кластер может появиться лишь к концу десятилетия. А сегодня Коммунарка — район новых многоквартирных домов стандартных серий, по-московски кривых улиц и зеленых микрорайонов с небольшими речками и прудами.

Троицк © Drablenkov/Getty Images

Троицк Принципиально иную картину представляет собой находящийся в полутора десятках километров дальше от МКАД наукоград Троицк. Если Коммунарка — это уже полноценная Москва, то Троицк, где открытие метро планируется на 2025–2026 годы, все еще типичный подмосковный наукоград с монументальными, но частично пустующими комплексами академических институтов и маятниковой миграцией в столицу. Троицк сохраняет дух прошлого: на местном Арбате, Сиреневом бульваре, стоит памятник младшему научному сотруднику, а здание книжного магазина, когда‑то принадлежавшее термоядерному институту ТРИНИТИ, в прошлом году защищали от реконструкции исследователи советского модернизма. Переделкино На территории «Новой Москвы» есть и настоящее общемосковское место силы. Речь о городке писателей Переделкино, появившемся в середине 1930-х годов прошлого столетия. Тогда по поручению Сталина немецкий архитектор Эрнст Май реализовал идею Максима Горького — создал загородный поселок писателей. Среди первых поселенцев были Илья Ильф, Борис Пастернак, Лев Кассиль.

© Дом творчества Переделкино

Новая жизнь в поселок, населенный зачастую потомками тех же советских писателей, вошла совсем недавно — в 2020 году. Тогда была начата реконструкция построенного в 1955 году Дома творчества писателей и модернистского, 1966 года, культурного центра. В Переделкино вновь стали открываться резиденции для актуальных авторов, начались постоянные концерты и крупные литературные фестивали, открылось кафе по-новому истолковывающее традиционные рецепты советской кухни. Какие итоги можно подвести?

Аркадий Гершман Урбанист, автор блога «Город для людей»

Затея с Новой Москвой, на мой взгляд, была нужна лоббистам и девелоперам, чтобы можно было быстро построить в полях «коробки» и продавать их подороже. Ничего хорошего не вышло, потому что такой цели [создания нового культурного центра] не стояло. Мы видим, что за десять лет создать нормальную Новую Москву не смогли.

Объемы строительства там огромные, но возводятся не полноценные новые районы, а набор отдельных ЖК с минимальной инфраструктурой.

Изначально планировалось, что почти всю Новую Москву свяжут с Москвой скоростным трамваем — деньги на разработку потратили, жителям пообещали, но трамвай так и не появился. Вместо этого к уже перегруженной красной ветке пристроили несколько станций метро. Для Новой Москвы эта транспортная связка особой погоды не сделала. По текущему пассажиропотоку метро можно сделать вывод, что километры прибавляются, а вот соразмерного количества новых пассажиров нет. В общем, сейчас присоединенная территория полностью автомобилецентрична, без машины там нормально жить невозможно. Это создает проблемы в том числе для старой Москвы: все эти люди каждое утро едут на работу в город. В новых жилых массивах нет загсов, центров «Мои документы», поликлиник в шаговой доступности и других привычных социальных учреждений — для оформления бумаг людям приходится ехать в Москву и другие «старые» города Новой Москвы. Это дополнительная нагрузка на уже существующие социальные объекты и довольно низкое качество жизни для тех, кто купил квартиры на присоединенной территории. Новую Москву застроили полями человейников — разнообразие, которое десять лет назад обещали на московском урбанистическом форуме, не дошло до реализации. Никто стал заморачиваться, все делали так, как привыкли, и в итоге мы получили одну большую ошибку. Посмотрим, например, на Коммунарку, которая преподносится как достижение. Там построили две дороги и метро, но автобусы не могут подъехать к вестибюлю станции — съезды просто не сделали. Поэтому приходится нарезать огромные круги и тратить часы жизни москвичей из‑за проектных ошибок. Больницу разместили между метро и жилыми домами. Разумеется, ее обнесли огромным забором, и люди вынуждены ее обходить. При этом в саму больницу скорой приходится ехать издалека — а в тяжелых случаях время критически важно. Разумеется, градостроительные ошибки можно исправлять, но для этого их надо сначала признать — а такого мы не видим. На официальном уровне говорится, что все просто замечательно. Есть две Новые Москвы: одна в отчетах, а другая в реальности. Нужно помнить, что у нас назревает жилищный кризис: люди покупают все меньше квартир. Спрос на недвижимость внутри Третьего транспортного кольца всегда будет высоким, но в Новой Москве, вполне вероятно, будут стоять полупустые дома. В условиях кризиса ЖК в полях пострадают первыми.

Как самостоятельные районы присоединенные территории не функционируют, это все еще придаток Москвы.