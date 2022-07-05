Пять дворов на окраинах Москвы благоустроили методом соучаствующего проектирования. Жители коллективно решали, каким они хотят видеть пространство у своего дома, спорили и договаривались между собой. Теперь все дворы готовы. «Афиша Daily» показывает и рассказывает, что вышло из этого эксперимента.

Что такое соучаствующее проектирование? В начале 2020 года в Москве в рамках программы «Мой район» стартовал эксперимент по созданию новых концепций благоустройства для пяти дворов — в Бибирево, Марьино, Кузьминках, в Лосиноостровском и Рязанском районах. Были выбраны обычные дворы в спальниках, где за последние годы ничего не менялось. Еще на стадии разработки технических заданий жителей спрашивали, каким они хотели бы видеть свой двор, какие объекты благоустройства им нужны, а от чего нужно избавиться. На серии встреч люди договаривались между собой, а архитекторы создавали проекты на основе этих идей. Особенность метода соучаствующего проектирования в том, что таким образом получается учесть интересы всех пользователей пространства. Решения принимаются коллективно в равноправном диалоге — а значит все знают, почему появилась (или не появилась) та или иная деталь. К тому же таким образом люди присваивают себе место, чувствуют его более «своим», а значит, относятся к нему бережнее. Ранее «Афиша Daily» рассказывала, как жители этих дворов вместе с архитекторами работали над созданием концепцией благоустройства, теперь мы покажем результаты.

Двор на улице Академика Скрябина в Кузьминках

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Было Двор окружен несколькими девяти- и десятиэтажными домами. Здесь было много распространенных проблем: устаревшее и изношенное оборудование игровых площадок, хаотичная парковка на газонах, шумная спортивная площадка, неорганизованные пешеходные пути, которые пересекают двор, высохшие деревья.

Антон Ладыгин Партнер бюро «Народный архитектор», архитектор двора в районе Кузьминки

Приступая к проекту, мы не знали, что получится в конце. И только в этом случае имело смысл общение с жителями, потому что от них исходила новая информация. Озвученные ими предложения были не для вида — мы в обязательном порядке принимали их во внимание. Мы только модерировали процесс, но не предопределяли заранее и не пытались никем и ничем манипулировать, чтобы достичь заранее известного результата. Если наши представления о том, каким должен быть двор, не соотносились с желаниями людей и консенсусом, к которому они пришли, мы на это реагировали и учитывали мнения. Например, мы считали, что взрослым нужно отдельное от детской площадки место для отдыха — например, амфитеатр. Но люди выступили против «сборищ», посчитали, что их социум не готов к такому, и мы убрали это. Стало Теперь площадки для игр детей отделены друг от друга и от спортивного кластера. Появился кольцевой маршрут длиной около 200 метров для пробежек, прогулок или катания на велосипеде и самокате. По решению жителей спортивная площадка уменьшилась в полтора раза и переместилась на место без уклона, а рядом установили две тренажерные зоны. Перепад высот стал не недостатком, а достоинством — на склоне появилась горка. По периметру игровой зоны появились скамейки и пергола с лавочками, чтобы можно было укрыться от солнца или дождя.

Двор на улице Коненкова в Бибирево

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Было Бибирево — типичный для Москвы старый панельный район с распространенными недостатками: нехватка парковок, запущенное озеленение, изношенное оборудование. Жители захотели сделать двор более безопасным, оборудовать места отдыха для людей разных возрастов и озеленить двор.

Григорий Гурьянов Партнер архитектурного бюро «Практика», архитектор двора в районе Бибирево

Основное достижение — удалось привнести во двор пространства для людей с разными интересами, предложить свое место и пожилым, и родителям с детьми, и подрастающему поколению, тинейджерам. Все, что касается освещения, детского оборудования и инфраструктуры отдыха, жители принимали охотно, активно участвовали в обсуждениях. Камнем преткновения ожидаемо стал вопрос парковок. Сегодня в мире широкое признание получает концепция двора без машин. Но в нынешних условиях мы вынуждены работать не с прогрессивными трендами, а решать актуальные проблемы жителей здесь и сейчас — искать баланс между очевидной нехваткой парковок и желанием сохранить и развивать пешеходные и зеленые пространства. Стало Удалось достичь компромисса между автомобилистами и пешеходами, а также найти удачное решение с зонированием пространства: огороженная спортивная площадка служит барьером между местами для игр дошкольников и подростков. Во дворе появились зона воркаута, столы для настольных игр, велопарковка и навесы со скамейками, где могут отдохнуть люди старшего возраста и родители, присматривающие за детьми.

Двор на улице Васильцовский Стан в Рязанском районе

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Было Одной из главных проблем была хаотичная организация пространства. Через двор проходила пешеходная дорожка, которая вела от крупных улиц вглубь района. Это было неудобно как пешеходам, другим жителям района, так и тем, кто пользуется двором. Тропа разделяла пространство двора на части, а так как спортивная коробка стояла у детского сада и гаражей, людям приходилось ходить по узким и темным проходам.

Любовь Гурарий Специалистка по соучаствующему проектированию, социальной анимации и работе с сообществами

Нам удалось познакомить соседей друг с другом, дать им возможность самоидентифицироваться, сформулировать свое отношение к пространству между домами. Вместе с жителями мы думали, как изменить сценарии поведения на территории таким образом, чтобы здесь перестали появляться маргинальные личности. Еще нам вместе было важно сделать это место просматриваемым и не шумным, чтобы соседи не сходили с ума от звуков бьющегося о борт мяча. Все это мы обсуждали, и люди в этом дворе научились слышать друг друга и признавать не только свои собственные интересы, но и интересы всех участников процесса . Стало Спортивную коробку передвинули в другое место и оснастили прозрачным шумозащитным экраном. Вокруг нее проложили беговую дорожку. Были созданы холмы и горки, добавляющие пространству нелинейности и уюта. У этого места нет богатой истории, поэтому жители также рассуждали о самоидентификации двора. Они придумали название «Васильцовский цвет», которое связано с главной проблемой этого места — отсутствием качественного озеленения. Так родилась идея с ботаническим узором, цвета которого легли в основу общего цветового решения и мозаичного панно для облицовки теплового пункта.

Двор на Норильской улице в Лосиноостровском районе

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Было У этого двора сложная конфигурация, инженерные сооружения и сети коммуникации разрезают его пополам. При этом жители в этом дворе активные: поддерживают связь с администрацией района, устраивают праздники, выращивают растения на общей территории.

Александра Черткова Партнер бюро «Дружба», архитектор двора в Лосиноостровском районе

Наша цель выходит за рамки исключительно архитектурных задач, главное — вселить в пространство жизнь. Чтобы мы ушли со спокойным сердцем, зная, что люди будут активно использовать это место и оно не превратится в скульптурную композицию. Первое, о чем мы спросили местных жителей: приходят ли люди из соседних дворов в ваш двор? Они ответили: «Да, здесь классная большая спортивная площадка, сюда приходит много разных людей». Но, несмотря на это, все жители в один голос нам говорили: «Не делайте, пожалуйста, парк Горького, нам это не нужно». Им хотелось больше кулуарности, тишины. Этот запрос и стал лейтмотивом нашего проекта. Стало Учитывая дачное прошлое Лосиноостровского района, люди решили придать двору загородный облик — с обилием зелени, природными материалами, нелинейным ландшафтом. С одной стороны двора появились непохожие на другие детские площадки, включая «домик на дереве» и песочницу для малышей с выложенной по периметру галькой для развития тактильной чувствительности, зона отдыха с садовыми качелями в рощице фруктовых деревьев. С другой стороны — новая, более функциональная спортивная коробка и зона воркаута, а также столы для пинг-понга, о которых просили жители. Все функциональные зоны связаны сетью тропинок и огорожены кустарниками для создания кулуарной атмосферы и безопасности. По просьбе жителей в проекте появилась ель, которую будут наряжать на праздники.

Двор на Новочеркасском бульваре в Марьино

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Было Это двор одного большого 14-этажного П-образного дома из нескольких корпусов. Здесь около 1750 человек, треть из них — пенсионеры, очень много арендаторов квартир. Главная проблема двора была видна сразу: большое количество машин, не все из которых принадлежат жителям двора. Проход был неудобным, оборудование устарело, многими объектами люди просто не пользовались.

Александр Бондаренко Бюро Megabudka, архитектор двора в районе Марьино

Нам удалось повысить эффективность пространств: объектов и зон стало больше, появились места для тихого отдыха и активных игр. К сожалению, несмотря на просьбы, оказалось невозможным разместить футбольную площадку без ущерба для других функций, которые жители в голосованиях обозначали как более важные. Сложнее всего решался вопрос с парковочными местами. Жители отвергли идею двора без машин, некоторые готовы были пожертвовать и спортивными, и детскими объектами ради заветных машино-мест. Однако их удалось убедить сократить парковки в центральной части двора — там, где сосредоточена обновленная досуговая инфраструктура. В итоге парковок во дворе осталось столько же, но они стали более организованными. Стало Двор в виде архипелага островков получился ярким и функционально насыщенным: появилась горка на холме с газоном и песочница для малышей, площадка с современной горкой для детей постарше, слуховые трубы для переговоров, множество качелей — на них был основной запрос от жителей. Реорганизация проездов и парковочных карманов позволила разместить столько же машино-мест, сколько было до благоустройства.