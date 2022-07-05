Пять дворов на окраинах Москвы благоустроили методом соучаствующего проектирования. Жители коллективно решали, каким они хотят видеть пространство у своего дома, спорили и договаривались между собой. Теперь все дворы готовы. «Афиша Daily» показывает и рассказывает, что вышло из этого эксперимента.
Что такое соучаствующее проектирование?
В начале 2020 года в Москве в рамках программы «Мой район» стартовал эксперимент по созданию новых концепций благоустройства для пяти дворов — в Бибирево, Марьино, Кузьминках, в Лосиноостровском и Рязанском районах. Были выбраны обычные дворы в спальниках, где за последние годы ничего не менялось.
Еще на стадии разработки технических заданий жителей спрашивали, каким они хотели бы видеть свой двор, какие объекты благоустройства им нужны, а от чего нужно избавиться. На серии встреч люди договаривались между собой, а архитекторы создавали проекты на основе этих идей. Особенность метода соучаствующего проектирования в том, что таким образом получается учесть интересы всех пользователей пространства. Решения принимаются коллективно в равноправном диалоге — а значит все знают, почему появилась (или не появилась) та или иная деталь. К тому же таким образом люди присваивают себе место, чувствуют его более «своим», а значит, относятся к нему бережнее.
Ранее «Афиша Daily» рассказывала, как жители этих дворов вместе с архитекторами работали над созданием концепцией благоустройства, теперь мы покажем результаты.
Двор на улице Академика Скрябина в Кузьминках
Было Двор окружен несколькими девяти- и десятиэтажными домами. Здесь было много распространенных проблем: устаревшее и изношенное оборудование игровых площадок, хаотичная парковка на газонах, шумная спортивная площадка, неорганизованные пешеходные пути, которые пересекают двор, высохшие деревья.
Партнер бюро «Народный архитектор», архитектор двора в районе Кузьминки
Приступая к проекту, мы не знали, что получится в конце. И только в этом случае имело смысл общение с жителями, потому что от них исходила новая информация. Озвученные ими предложения были не для вида — мы в обязательном порядке принимали их во внимание. Мы только модерировали процесс, но не предопределяли заранее и не пытались никем и ничем манипулировать, чтобы достичь заранее известного результата. Если наши представления о том, каким должен быть двор, не соотносились с желаниями людей и консенсусом, к которому они пришли, мы на это реагировали и учитывали мнения. Например, мы считали, что взрослым нужно отдельное от детской площадки место для отдыха — например, амфитеатр. Но люди выступили против «сборищ», посчитали, что их социум не готов к такому, и мы убрали это.
Стало Теперь площадки для игр детей отделены друг от друга и от спортивного кластера. Появился кольцевой маршрут длиной около 200 метров для пробежек, прогулок или катания на велосипеде и самокате. По решению жителей спортивная площадка уменьшилась в полтора раза и переместилась на место без уклона, а рядом установили две тренажерные зоны. Перепад высот стал не недостатком, а достоинством — на склоне появилась горка. По периметру игровой зоны появились скамейки и пергола с лавочками, чтобы можно было укрыться от солнца или дождя.
Двор на улице Коненкова в Бибирево
Было Бибирево — типичный для Москвы старый панельный район с распространенными недостатками: нехватка парковок, запущенное озеленение, изношенное оборудование. Жители захотели сделать двор более безопасным, оборудовать места отдыха для людей разных возрастов и озеленить двор.
Партнер архитектурного бюро «Практика», архитектор двора в районе Бибирево
Основное достижение — удалось привнести во двор пространства для людей с разными интересами, предложить свое место и пожилым, и родителям с детьми, и подрастающему поколению, тинейджерам. Все, что касается освещения, детского оборудования и инфраструктуры отдыха, жители принимали охотно, активно участвовали в обсуждениях. Камнем преткновения ожидаемо стал вопрос парковок. Сегодня в мире широкое признание получает концепция двора без машин. Но в нынешних условиях мы вынуждены работать не с прогрессивными трендами, а решать актуальные проблемы жителей здесь и сейчас — искать баланс между очевидной нехваткой парковок и желанием сохранить и развивать пешеходные и зеленые пространства.
Стало Удалось достичь компромисса между автомобилистами и пешеходами, а также найти удачное решение с зонированием пространства: огороженная спортивная площадка служит барьером между местами для игр дошкольников и подростков. Во дворе появились зона воркаута, столы для настольных игр, велопарковка и навесы со скамейками, где могут отдохнуть люди старшего возраста и родители, присматривающие за детьми.
Двор на улице Васильцовский Стан в Рязанском районе
Было Одной из главных проблем была хаотичная организация пространства. Через двор проходила пешеходная дорожка, которая вела от крупных улиц вглубь района. Это было неудобно как пешеходам, другим жителям района, так и тем, кто пользуется двором. Тропа разделяла пространство двора на части, а так как спортивная коробка стояла у детского сада и гаражей, людям приходилось ходить по узким и темным проходам.
Специалистка по соучаствующему проектированию, социальной анимации и работе с сообществами
Нам удалось познакомить соседей друг с другом, дать им возможность самоидентифицироваться, сформулировать свое отношение к пространству между домами. Вместе с жителями мы думали, как изменить сценарии поведения на территории таким образом, чтобы здесь перестали появляться маргинальные личности. Еще нам вместе было важно сделать это место просматриваемым и не шумным, чтобы соседи не сходили с ума от звуков бьющегося о борт мяча. Все это мы обсуждали, и люди в этом дворе научились слышать друг друга и признавать не только свои собственные интересы, но и интересы всех участников процесса.
Стало Спортивную коробку передвинули в другое место и оснастили прозрачным шумозащитным экраном. Вокруг нее проложили беговую дорожку. Были созданы холмы и горки, добавляющие пространству нелинейности и уюта. У этого места нет богатой истории, поэтому жители также рассуждали о самоидентификации двора. Они придумали название «Васильцовский цвет», которое связано с главной проблемой этого места — отсутствием качественного озеленения. Так родилась идея с ботаническим узором, цвета которого легли в основу общего цветового решения и мозаичного панно для облицовки теплового пункта.
Двор на Норильской улице в Лосиноостровском районе
Было У этого двора сложная конфигурация, инженерные сооружения и сети коммуникации разрезают его пополам. При этом жители в этом дворе активные: поддерживают связь с администрацией района, устраивают праздники, выращивают растения на общей территории.
Партнер бюро «Дружба», архитектор двора в Лосиноостровском районе
Наша цель выходит за рамки исключительно архитектурных задач, главное — вселить в пространство жизнь. Чтобы мы ушли со спокойным сердцем, зная, что люди будут активно использовать это место и оно не превратится в скульптурную композицию. Первое, о чем мы спросили местных жителей: приходят ли люди из соседних дворов в ваш двор? Они ответили: «Да, здесь классная большая спортивная площадка, сюда приходит много разных людей». Но, несмотря на это, все жители в один голос нам говорили: «Не делайте, пожалуйста, парк Горького, нам это не нужно». Им хотелось больше кулуарности, тишины. Этот запрос и стал лейтмотивом нашего проекта.
Стало Учитывая дачное прошлое Лосиноостровского района, люди решили придать двору загородный облик — с обилием зелени, природными материалами, нелинейным ландшафтом. С одной стороны двора появились непохожие на другие детские площадки, включая «домик на дереве» и песочницу для малышей с выложенной по периметру галькой для развития тактильной чувствительности, зона отдыха с садовыми качелями в рощице фруктовых деревьев. С другой стороны — новая, более функциональная спортивная коробка и зона воркаута, а также столы для пинг-понга, о которых просили жители. Все функциональные зоны связаны сетью тропинок и огорожены кустарниками для создания кулуарной атмосферы и безопасности. По просьбе жителей в проекте появилась ель, которую будут наряжать на праздники.
Двор на Новочеркасском бульваре в Марьино
Было Это двор одного большого 14-этажного П-образного дома из нескольких корпусов. Здесь около 1750 человек, треть из них — пенсионеры, очень много арендаторов квартир. Главная проблема двора была видна сразу: большое количество машин, не все из которых принадлежат жителям двора. Проход был неудобным, оборудование устарело, многими объектами люди просто не пользовались.
Бюро Megabudka, архитектор двора в районе Марьино
Нам удалось повысить эффективность пространств: объектов и зон стало больше, появились места для тихого отдыха и активных игр. К сожалению, несмотря на просьбы, оказалось невозможным разместить футбольную площадку без ущерба для других функций, которые жители в голосованиях обозначали как более важные. Сложнее всего решался вопрос с парковочными местами. Жители отвергли идею двора без машин, некоторые готовы были пожертвовать и спортивными, и детскими объектами ради заветных машино-мест. Однако их удалось убедить сократить парковки в центральной части двора — там, где сосредоточена обновленная досуговая инфраструктура. В итоге парковок во дворе осталось столько же, но они стали более организованными.
Стало Двор в виде архипелага островков получился ярким и функционально насыщенным: появилась горка на холме с газоном и песочница для малышей, площадка с современной горкой для детей постарше, слуховые трубы для переговоров, множество качелей — на них был основной запрос от жителей. Реорганизация проездов и парковочных карманов позволила разместить столько же машино-мест, сколько было до благоустройства.
Что думают жители?
Макарова Марина, жительница двора в Лосиноостровском районе, муниципальный депутат: «Это пилотный проект, про такой формат раньше мы не знали. Сначала мы положили коробки и бланки с вариантами объектов благоустройства во все подъезды. После этого архитектурное бюро готовило варианты проектов, мы собирались, разбивались на группы и обсуждали, что нужно поменять, что добавить, как учесть интересы всех жителей. Еще были встречи онлайн — мы много говорили, и в итоге все споры утряслись. Для собачников оставили тропу, по которой они ходят десятилетиями. Выяснили, для детей каких возрастов делать площадку, где бабушкам нужны скамейки, какое спортивное оборудование хочет молодежь. Все активные жители двора благодаря этим встречам перезнакомились, теперь нам легче собраться. Людей во дворе, конечно, стало больше.
Мы решили, что у нас будет двор-дача: все создано из дерева. Установили интересный домик на дереве, деткам нравится туда залезать. Правда, мы не дали сделать крышу и дверь, чтобы там никто не мог заниматься черти чем. К сожалению, не все детали учли при реализации проекта: рулонный газон начал сползать с возвышенности, а гравий оказался слишком мелким для двора. Минусы незначительные, это все поправят. Это только начало — в других дворах такие вещи будут учтены».