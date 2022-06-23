«Афиша Daily» вместе с программой Архитекторы.рф выбрала восемь лучших нестоличных общественных пространств, ради которых стоит поехать по России.

Набережная озера Кабан Казань

Кабан — уникальный памятник природы в центре Казани и самая крупная по площади воды озерная система в Татарстане. В 2015 году прошел международный конкурс проектов благоустройства этой территории, в котором победил российско-китайский консорциум Turenscape + MAP с концепцией «Эластичная лента». Здесь решили создать «зелено-голубой пояс», который свяжет озера Нижний, Средний и Верхний Кабан в единую рекреационную систему. Берег Нижнего Кабана был реконструирован первым — пространство открылось в 2018 году. Здесь появились дорожки над поверхностью воды и променады вдоль берега. Летом 2020 года на озере открылись пешеходный мост, школа гребных видов спорта с пирсами, зона барбекю и функциональная спортивная площадка. Важная деталь: озерную воду теперь фильтрует каскад специальных растений. Получилась набережная в центре города, которая действительно повышает качество жизни. В этом году завершился еще один этап работ: были сделаны два километра новых дорожек, зона барбекю, спортивный пирс, новые каскады фитоочистных сооружений и пешеходный мост, который соединил берега озера со стороны улиц Хади Такташа и Шигабутдина Марджани.

Нижегородская ярмарка Нижний Новгород

© Бюро Megabudka

К 800-летию в Нижнем Новгороде обновили и перезапустили сразу несколько общественных пространств. Выбрать из них одно было сложно, но мы остановились на территории Ярмарки. Когда‑то здесь продавали товары, произведенные не только в Нижегородской области, но и по всему Волжскому пути, но в последние десятилетия важнейшее для города место было недружелюбным и запущенным. Проект разработало российское бюро Megabudka. Центральную часть площади они оставили открытой для проведения мероприятий. Рядом появились детско-спортивное пространство и место для спокойного отдыха. Теперь здесь есть газоны, на которых можно лежать, цветники и деревья, навесы и лавки, трансформирующиеся в торговые прилавки для проведения ярмарок, арт-объекты с историческими отсылками и мощение с инфографикой. Раньше территория была огороженной — теперь заборов здесь нет. Архитектор, партнер бюро Megabudka Артем Укропов рассказал: «Мы переосмыслили, как могла бы выглядеть Ярмарка, если бы она функционировала до сих пор. В новом дизайн-коде много отсылок к истории Ярмарочного дома и пространства вокруг него. Такой стиль можно противопоставить псевдоисторическому оформлению всех московских ярмарок. Нам было важно уйти от этого и сделать что‑то настоящее, чтобы это выглядело своевременно, непошло и имело прямую связь с историей».

Подробности по теме Как Нижний Новгород обогнал Петербург в топе любимых городов выходного дня у москвичей Как Нижний Новгород обогнал Петербург в топе любимых городов выходного дня у москвичей

Uralruin Екатеринбург

Инициативный проект екатеринбургского архитектурного бюро Fish — ландшафтный парк на руинах вдоль реки Исеть между Екатеринбургом и Каменск-Уральским. На маршруте — церкви, особняки и фабрики 1700-х годов постройки, которые до недавнего времени были забыты. С самими объектами делать ничего не нужно — они в сочетании с природой хороши сами по себе. Сюда было необходимо привлечь туристов и гидов, и команда проекта запустила процесс. Один из авторов проекта Uralruin Артур Ларионов рассказал: «Чтобы не сидеть и не тупить, мы выбрали тактику быстрых шагов — начали привлекать городских туристов, чтобы вылезти из околопрофессиональной среды. Пока мы выясняем с администрациями вопросы принадлежности земли под объектами, люди будут узнавать об этом маршруте из наших поездок и соцсетей, которые мы начали активно вести. Расскажут друзьям, начнут сами ездить. Мы создадим превентивный трафик туристов и привлечем известность к этим местам».

Москворецкая набережная Коломна

© РИА «Новости»

В 2020 году в Коломне завершили благоустройство нового пешеходного туристического маршрута «Улица Зайцева и Москворецкая набережная». Теперь по некогда заросшей набережной Москвы-реки можно прогуляться: здесь обустроили беседки с шезлонгами, велодорожку из цветного асфальта, скамейки, газон и кустарники. Авторы проекта — бюро «Базис», его главный архитектор Иван Охапкин прокомментировал: «У нас была цель не только сохранить существующий рельеф, но и сделать так, чтобы новые объекты не перекрывали и не загораживали главные видовые точки. Проект согласовывали в том числе и с Институтом археологии Российской академии наук. Мостовую выложили плиткой, уличное освещение сделали направленным, чтобы по вечерам яркий свет не бил в окна квартир».

Исторический центр Тулы

© Максим Копосов/Strelka Mag

Казанская набережная у стен Тульского кремля с Первой мировой войны и до 2017 года служила складом оружейного завода. Улица Металлистов, примыкающая к Кремлю, тоже была заброшена. Пять лет назад это место решили вернуть горожанам — а помочь с этим взялось московское архитектурное бюро Wowhouse. Работы закончили в 2018 году: система общественных пространств, соединенных пешеходными дорожками, сделала Тульский кремль, Кремлевский сад, набережную, улицы и площадь единой зоной отдыха. Берега и русло реки очистили, оборудовали большую деревянную набережную, расставили беседки и павильоны. С красных мостков протяженностью 270 метров открылся вид на центр города, который десятилетиями был скрыт забором. Также в парке появились детские и спортивные площадки, зоны для выступлений с амфитеатром у воды, сцена и летний кинотеатр. Улица Металлистов стала пешеходной, а расположенные на ней исторические дома отреставрировали.

Берег реки Везелки Белгород

© КБ Стрелка

До 2017 года по набережной реки Везелки было невозможно гулять из‑за деревьев, мусора и гаражей, на некоторых участках и вовсе было небезопасно из‑за неровных склонов. Проект благоустройства разработали КБ Стрелка и «Белоблпроект». Они создали трехкилометровый маршрут, на котором есть и зоны для тихого отдыха у воды, и места для активных развлечений: амфитеатр у реки с экраном, детские, спортивные и собачьи площадки.

Парк «Краснодар»

© Виталий Тимкив/ТАСС

Лучший парк России, построенный на частные деньги, располагается у стадиона «Краснодар». Инвестор — основатель сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий. Концепцию разработало немецкое бюро GMP International, известное по реконструкции Олимпийского стадиона в Берлине, спортивному центру Универсиады в Китае, арене Stade de Luxembourg. Здесь использованы только естественные материалы и создан разнообразный рельеф: каньоны, холмы и даже небольшой водопад. В парковую архитектуру вписаны объекты современного искусства — можно увидеть две скульптуры и масштабный многофигурный барельеф Recycle Group (которые, к слову, тоже родом из Краснодара), а также арт-объект «Внутренний ребенок» американского скульптора Кена Келлехера. Это уникальное для Краснодара пространство — проектировщики надеются, что городская среда постепенно начнет подтягиваться к этому (определенно, очень высокому) уровню.

Нагорный парк Владивосток

Лучшее общественное пространство во Владивостоке создано на средства основателя DNS Дмитрия Алексеева. Дмитрий живет в родном городе, здесь же находится штаб-квартира его компании. Над проектом работало местное бюро Concrete Jungle. Нагорный парк, как и намекает название, находится на горе, а точнее, как говорят на Дальнем Востоке, на сопке: начинается у подножия и заканчивается на вершине площадкой с видом на бухту Золотой Рог. В 1930-е здесь были слободка и небольшой сад, к 1980-м территория стала заброшенной. Это в первую очередь парк созерцания природы, которая дополнена объектами искусства. Здесь создали пруд, дорожки расположили так, чтобы минимально влиять на рельеф и обходить все существующие деревья. Внешний вид объектов не конфликтует с окружающей средой: использованы природные материалы и естественные формы. На этой небольшой территории есть и детская площадка, и зоны с уличной едой, и места для проведения мероприятий.