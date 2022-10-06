Как уехать из России с животными

«Афиша Daily» узнала у тех, кто взял питомцев с собой за рубеж, как подготовить документы и животное к долгой дороге на самолете, пароме или автомобиле.

Любовь Сафонова Перевезла двух кошек в Британию

Первое, чем стоит озадачиться, — глистогонка . Как можно скорее позвоните в вашу ветеринарную клинику, скажите, что вам нужно поставить чип, и спросите, за какое время до этого нужно дать глистогонное. В препарате есть наклейки, их нужно взять с собой в ветеринарку, чтобы их вклеили в ветпаспорт. Если паспорта нет, то его сделают за три копейки при первом визите к врачу.

Чип и прививки. Прививку от бешенства нельзя ставить до чипа : либо одновременно, либо сначала чип, потом прививка. Это очень как важно, наш знакомый кот Огурчик из‑за неправильной очередности застрял на месяц в Париже вместо того, чтобы жить с семьей в Лондоне. Вывозить кошку можно только через 30 дней после процедуры, и некоторые страны просят сделать анализ на титр антител. Кроме бешенства, хорошо бы поставить комплексную прививку от ринотрахеита и прочих радостей, ее можно сделать с бешенством в один день. Но нужна будет вторая доза, ее вкалывают через 21 день. Врачи обычно знают, что в каком порядке ставить, чтобы можно было выехать из страны. Иногда за небольшую доплату они ставят прививки задним числом. Вакцина от бешенства должна быть одобрена в Европе . Заодно попросите ветеринара подстричь когти, они делают это ловко и быстро, и это сильно помогает при переноске в аэропорту.

Билеты на самолет. Их оформляют в полуручном режиме. Сначала надо выбрать рейс, позвонить в авиакомпанию и узнать, можно ли на нем провозить кошек, есть ли свободные кошко-места и какая должна быть переноска. Только после этого покупайте билеты, снова звоните в авиакомпанию и говорите, что вам нужно место под кошку. Заплатить иногда можно по присланной ссылке, иногда уже в аэропорту.

За пять дней до вылета (максимум — за пять, минимум — за три) нужно приехать с кошкой в государственную ветклинику , чтобы сделать справку, которую обменивают на международный сертификат. Понадобятся данные загранпаспорта человека, который везет животное. В клинику стоит позвонить и спросить, в какое время приехать. Иногда очередь живая, иногда по записи. В Петербурге в основном живая.

В аэропорту надо дойти до вет- и фитоконтроля, чтобы поменять справку из ветеринарки на международный сертификат. Им надо дозвониться заранее и узнать, в какое время вы можете приехать: они работают не круглосуточно, так что есть шанс не улететь. Сертификат можно получить не в день вылета, а в предыдущий. Вместе с сертификатом выдают посадочный талон на кота.

Дополнительно:

кошку лучше не кормить за несколько часов до вылета и поить тоже не стоит;

в переноске должна быть впитывающая пеленка — часто это не просто комфорт кошки, но и требование авиакомпаний;

все время кошка должна быть на поводке и в шлейке, приучать к ней лучше заранее; купите ту, что похожа на жилетку, из такой сложнее выскочить в момент паники; помните, что у животного стресс, так что оно может убежать, поэтому сначала нужно надеть на руку поводок и только потом доставать кошку из переноски.

с собой должна быть мисочка для воды и еда: в самолете кошку кормить нельзя, а сразу по прилету — можно.

успокоительные лучше не давать, они влияют на здоровье, но если ваша кошка нервная, лучше выбрать натуральный препарат с накопительным эффектом, то есть начать принимать его нужно заранее; по этому поводу стоит проконсультироваться с ветеринаром;

покупкой переноски тоже лучше озаботиться заранее, чтобы выветрился запах новой вещи; можно положить на дно вашу футболку или любимый кошачий плед — с домашним запахом питомцу будет спокойнее; пледом можно накрывать переноску в пути (не перекрывая воздух, конечно), чтобы кошке было потише и потемнее.

В Великобританию кошек нельзя ввозить в салоне самолета , так что, если вам не хочется сдавать питомца в отдельный отсек, придется ехать через Францию. Чтобы попасть из Франции в Британию, нужно пересечь Ла-Манш — на пароме или по Евротоннелю. Но по Евротоннелю с кошкой можно проехать только на автомобиле, в поезд с ней не пустят. Если машины у вас нет, маршрут будет такой: Париж — поезд до Дьеппа — паром до Ньюхейвена. На пароме животные сидят в большой клетке, к ним можно сходить один-два раза за четыре часа. Там несколько клеток, но наши ехали без соседей — людей без машины на пароме мало, а если есть автомобиль, животное едет в нем.

Большая часть этой информации справедлива и для собак, особенно — про пахнущую домом футболку. Плюс на собак обязательно нужно вешать адресник , не привязанный к поводку. В переноске (размер нужно уточнить у авиакомпании) поводок отцеплять нельзя, он должен всегда быть на собаке. Больше подробностей о переезде с животными можно узнать в этом чате.

Саша Легкая Перевезла собаку в Германию

Приготовления стоит начинать за месяц до выезда (хотя есть организации, которые за дополнительную плату делают все гораздо быстрее). Нужно поставить чип и сделать прививку от бешенства минимум за 21 день до выезда. Чип ставится строго до прививки, никак не после. Мы сделали все в один день, и это прокатило, хотя знаю, что на таможне такое не любят. Но все же многие подтверждают, что со скрипом, но пропускают. Если сделали прививку от бешенства два месяца назад, а потом поставили чип, то для выезда придется делать от бешенства еще раз. Также нужно поставить набор обязательных прививок, в клинике вам скажут какие. Это тоже лучше сделать заранее. Для нашей собаки это были первые прививки, и все прошло хорошо.

За несколько дней до отъезда позвоните в государственную ветеринарную станцию. Гуглим: «СББЖ (станция по борьбе с болезнями животных — Прим. ред.) такого‑то района». По телефону скажите, на какое число запланирован выезд, и вас сориентируют, когда нужно прийти: обычно это за двое-трое суток. Это принципиально, там есть свои сроки. Далее приходите в клинику и доверьтесь профессионалам, они знают что и как. Просто скажите, куда едете, причем важно указать конечный пункт назначения.

В паспорт нам поставили печати об обработке от блох и глистов (делать ли это на самом деле или нет, решать вам) и клиническом осмотре питомца, поэтому берите его с собой. В результате выдают сертификат Ф1, его нужно будет показать на границе вместе с паспортом животного — паспорт у нас был самый обычный, не международный.

Мы поехали в Германию через Финляндию на машине. Я читала, что собака обязательно должна быть в клетке, но у нас она большая, и когда я попробовала запихать ее в машину вместе с клеткой, оказалось, что тогда не влезут ни чемоданы, ни мой ребенок. Я решила поехать на свой страх и риск без клетки, и никаких вопросов не возникло.

Таможню мы прошли без проблем, на русской на саму собаку даже не смотрели, только на документы, на финской — быстро проверили чип. Все оказалось намного легче, чем я думала. Потом мы пересели на паром: там есть каюты, в которые можно заселяться с животными, и даже специальная палуба для собак, на которой можно погулять. Там, конечно, неприятно пахнет, но зато животное может размяться. Так как паром перемещался только внутри Евросоюза, никаких дополнительных проверок не было.

Для комфорта собаки можно взять с собой в дорогу пульверизатор и опрыскивать ее, чтобы ей не было жарко. Еще я купила одноразовые пеленки, которыми можно застелить сиденье, и ручную поилку в виде бутылки с небольшой мисочкой. У меня идеальная, спокойная собака, которой на все плевать, поэтому никаких успокоительных мы ей не давали.