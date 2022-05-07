Мало где за один день увидишь столько всего. Усадьба Гончаровых и руины дворца, заросший регулярный парк с деревьями-канделябрами, гигантский храм со «всевидящим оком», река с бобрами, водопад на первой сельской ГЭС — и все это в одном тихом селе под Волоколамском.
За тысячу лет Ярополец был свидетелем разных громких событий. В древние времена по реке Ламе проходил путь из варяг в греки. Князь Ярополк разбил здесь лагерь и контролировал движение судов. Позже сюда приезжал охотиться Иван Грозный, а при Алексее Михайловиче в селе был зверинец для царской охоты.
В 1684 году село было пожаловано отставному гетману Петру Дорошенко, который прожил в Яропольце последние 14 лет жизни, а после перешло к двум его сыновьям. Младший Петр продал свою долю графу Григорию Чернышеву. А старший Александр оставил землю себе, и через несколько поколений она перешла к внебрачной дочери Ивана Загряжского — Наталье Ивановне Гончаровой, будущей теще Пушкина. Так бывшее имение Дорошенко разделилось на две усадьбы — Чернышевых и Гончаровых. Чтобы посмотреть их и остальные достопримечательности Яропольца, хватит одного дня.
Усадьба Чернышевых
Посреди широкого поля в Яропольце стоит поразительной величины храм. Такому бы впору украсить центр одной из столиц, а он мрачно чахнет на краю села, постепенно роняя лепнину. Это памятник безответной любви екатерининского экс-фаворита, который средствами архитектуры пытался вернуть ее расположение.
Будущую императрицу Екатерину II выдали замуж в 16 лет. Петр III ее не любил, и обделенная вниманием княгиня увлеклась братьями Чернышевыми — сыновьями московского генерал-губернатора. Захару она отправляла такие записки:
Престолу нужен был наследник, поэтому Чернышевых отстранили от двора. Но вскоре у Екатерины появились новые фавориты. Захар никак не мог с этим смириться. В попытке вернуть любовь он решил перестроить имение отца — усадьбу Ярополец. Он сделал ставку на вкусы императрицы: легкомысленному елизаветинскому барокко Екатерина противопоставляла классицизм, созвучный идеям просвещенного абсолютизма. Граф замахнулся на подмосковный Версаль — роскошную усадьбу с регулярным парком, оранжереями и театром.
Екатерина приехала сюда всего один раз — в 1775 году. Она гостила три дня, после ее отъезда Захар поставил в саду памятную стелу. Чтобы хоть как‑то утешить графа, императрица способствовала его карьере: он был удостоен чинов и наград, возглавил Генштаб и управлял Белоруссией. Захар быстро продвигался по службе, хотя то и дело ссорился с новыми фаворитами. А когда он стал московским генерал-губернатором, придворный архитектор Матвей Казаков выстроил для него резиденцию на Тверской — нынешнее здание мэрии.
Последняя отчаянная попытка реализовать свои амбиции — Казанская церковь в Яропольце. Мегаломания была характерна для приусадебных церквей той поры, но Захар Григорьевич превзошел многих. Гигантский храм в стиле позднего классицизма (авторство приписывают ученикам Матвея Казакова) поделен на симметричные половины: с одной стороны сама церковь, с другой — усыпальница Чернышевых. До завершения строительства граф не дожил, но похоронен именно здесь, пирамидальное надгробие сохранилось.
Здание в аварийном состоянии, его начали было восстанавливать на частные пожертвования, но работы приостановлены. Памятник все еще можно спасти, в том числе уникальные интерьеры усыпальницы.
Усадьба Гончаровых
Главная улица Яропольца — Пушкинская. Александр Сергеевич — главный культурный бренд, который эксплуатируют по всей стране даже там, где поэт бывал лишь проездом. В Ярополец он заглянул дважды, в 1833 и 1834 годах.
Отношения с тещей у Пушкина сразу не задались. Он был не самый покладистый зять, к тому же без чинов и богатств. Она — незаконнорожденная несчастливая в браке женщина, чей муж, страдавший психическим расстройством, испортил ей жизнь. Наталья Ивановна пыталась сорвать дочери свадьбу. Неудивительно, что Пушкин не слишком стремился в родовое имение Гончаровых, хотя в меру сил поддерживал с тещей добрые отношения. 26 августа 1833 года поэт писал Наталье Николаевне:
Самое старое из сохранившихся зданий обеих усадеб — церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенная по заказу деда Натальи Ивановны. Позднее к нему пристроили тосканские колонны, а купол увенчал золоченый шар с крестом. Господский дом с циркумференциями вместе с хозяйственными постройками образует красивый ансамбль вокруг курдонера — парадного двора, прямо как во дворце. Архитектор Иван Еготов (помощник Матвея Казакова) построил усадьбу в стиле классицизма, а въездные башни — это деревенская готика, отсылка к псевдоготике Царицыно и Петровского путевого дворца.
Усадьбе Гончаровых повезло больше, чем имению Чернышевых: в 1970 году она была восстановлена, в господском доме даже обустроили «Пушкинскую комнату». Теперь тут санаторий МАИ, студенты проходят летную практику на аэродроме Алферьево неподалеку. Но территория открыта для посещения.
Ярополецкая ГЭС
На краю усадебного парка Чернышевых была водяная мельница. В начале прошлого века ярополецкие крестьяне превратили ее в импровизированную ГЭС. Работой руководил учитель труда Петр Кириллов. При помощи ременной передачи удалось подключить к мельничному колесу генератор, и вот 7 ноября 1919 года в избах зажглись первые лампочки. Это был колоссальный прорыв — электричество было символом прогресса и новой эпохи.
План электрификации страны начали разрабатывать еще до революции, но всерьез за его выполнение взялись в 1920 году. Именно тогда, спустя год после запуска ГЭС в Яропольце, открылась электростанция в соседнем Кашине. Село было богатое, инфоповод громкий — на открытие приехал сам Ленин вместе с Крупской. 14 ноября 1920 года стало официальным стартом плана ГОЭЛРО, поэтому за звание первой сельской ГЭС борются две станции — Ярополецкая и Кашинская.
Теперь здесь больше не вырабатывают электричество — ГЭС превращена в музей. Плотина и водосброс на реке Ламе реконструированы, а если перейти через мостик, можно увидеть восстановленное здание ГЭС. Рядом лежит в качестве экспоната старая турбина, а если повезет застать сторожа, можно попасть внутрь и своими глазами увидеть, как от вращения колеса загорается лампочка. В городе есть краеведческий музей, перед ним — наивный памятник Ленину и Крупскойпамятник Ленину и Крупской: он сделан по фотографии, сделанной в Кашине 14 ноября 1920 года.
Как добраться
Удобнее всего ехать в Ярополец на машине. 120 км от МКАД по отличной трассе — Новорижскому шоссе, и вы на месте. В какой‑то момент можно свернуть на Волоколамское — будет чуть медленнее, зато живописно. Организованных парковок рядом с усадьбами нет, можно просто встать у забора.
Дорога на электричке от Рижского вокзала до Волоколамска займет 2,5 часа, от станции до Яропольца ходит автобус 28 (смотрите расписание заранее).
Где поесть
В самом Яропольце поесть негде — можно взять что‑то с собой и устроить пикник на берегу Ламы. Ближайшие рестораны в Волоколамске: без изысков, но есть вполне приличные кафе с пиццей и роллами. В местной кофейне Samovar делают спешиалти-кофе и вкусный чай, а можно перекусить фермерскими продуктами из магазина «Ближние горки». А если хочется московской кухни — в районе Истры у шоссе есть сыроварня Олега Сироты с рестораном «Русский пармезан».