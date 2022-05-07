Мало где за один день увидишь столько всего. Усадьба Гончаровых и руины дворца, заросший регулярный парк с деревьями-канделябрами, гигантский храм со «всевидящим оком», река с бобрами, водопад на первой сельской ГЭС — и все это в одном тихом селе под Волоколамском.

За тысячу лет Ярополец был свидетелем разных громких событий. В древние времена по реке Ламе проходил путь из варяг в греки. Князь Ярополк разбил здесь лагерь и контролировал движение судов. Позже сюда приезжал охотиться Иван Грозный, а при Алексее Михайловиче в селе был зверинец для царской охоты. В 1684 году село было пожаловано отставному гетману Петру Дорошенко, который прожил в Яропольце последние 14 лет жизни, а после перешло к двум его сыновьям. Младший Петр продал свою долю графу Григорию Чернышеву. А старший Александр оставил землю себе, и через несколько поколений она перешла к внебрачной дочери Ивана Загряжского — Наталье Ивановне Гончаровой, будущей теще Пушкина. Так бывшее имение Дорошенко разделилось на две усадьбы — Чернышевых и Гончаровых. Чтобы посмотреть их и остальные достопримечательности Яропольца, хватит одного дня.

Усадьба Чернышевых

© Анна Демчикова

Посреди широкого поля в Яропольце стоит поразительной величины храм. Такому бы впору украсить центр одной из столиц, а он мрачно чахнет на краю села, постепенно роняя лепнину. Это памятник безответной любви екатерининского экс-фаворита, который средствами архитектуры пытался вернуть ее расположение. Будущую императрицу Екатерину II выдали замуж в 16 лет. Петр III ее не любил, и обделенная вниманием княгиня увлеклась братьями Чернышевыми — сыновьями московского генерал-губернатора. Захару она отправляла такие записки:

«Первый день как будто ждала вас, так вы приучили меня видеть вас; на другой находилась в задумчивости и избегала общества; на третий смертельно скучала; на четвертый аппетит и сон покинули меня; все мне стало противно: народ и прочее… на пятый полились слезы… Надо ли после того называть вещи по имени? Ну вот: я вас люблю!»

Престолу нужен был наследник, поэтому Чернышевых отстранили от двора. Но вскоре у Екатерины появились новые фавориты. Захар никак не мог с этим смириться. В попытке вернуть любовь он решил перестроить имение отца — усадьбу Ярополец. Он сделал ставку на вкусы императрицы: легкомысленному елизаветинскому барокко Екатерина противопоставляла классицизм, созвучный идеям просвещенного абсолютизма. Граф замахнулся на подмосковный Версаль — роскошную усадьбу с регулярным парком, оранжереями и театром.

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Екатерина приехала сюда всего один раз — в 1775 году. Она гостила три дня, после ее отъезда Захар поставил в саду памятную стелу. Чтобы хоть как‑то утешить графа, императрица способствовала его карьере: он был удостоен чинов и наград, возглавил Генштаб и управлял Белоруссией. Захар быстро продвигался по службе, хотя то и дело ссорился с новыми фаворитами. А когда он стал московским генерал-губернатором, придворный архитектор Матвей Казаков выстроил для него резиденцию на Тверской — нынешнее здание мэрии. Последняя отчаянная попытка реализовать свои амбиции — Казанская церковь в Яропольце. Мегаломания была характерна для приусадебных церквей той поры, но Захар Григорьевич превзошел многих. Гигантский храм в стиле позднего классицизма (авторство приписывают ученикам Матвея Казакова) поделен на симметричные половины: с одной стороны сама церковь, с другой — усыпальница Чернышевых. До завершения строительства граф не дожил, но похоронен именно здесь, пирамидальное надгробие сохранилось. Здание в аварийном состоянии, его начали было восстанавливать на частные пожертвования, но работы приостановлены. Памятник все еще можно спасти, в том числе уникальные интерьеры усыпальницы.

Усадьба Гончаровых

© Александр Артеменков/ТАСС

Главная улица Яропольца — Пушкинская. Александр Сергеевич — главный культурный бренд, который эксплуатируют по всей стране даже там, где поэт бывал лишь проездом. В Ярополец он заглянул дважды, в 1833 и 1834 годах. Отношения с тещей у Пушкина сразу не задались. Он был не самый покладистый зять, к тому же без чинов и богатств. Она — незаконнорожденная несчастливая в браке женщина, чей муж, страдавший психическим расстройством, испортил ей жизнь. Наталья Ивановна пыталась сорвать дочери свадьбу. Неудивительно, что Пушкин не слишком стремился в родовое имение Гончаровых, хотя в меру сил поддерживал с тещей добрые отношения. 26 августа 1833 года поэт писал Наталье Николаевне:

«В Ярополец приехал я в середу поздно. Наталья Ивановна встретила меня как нельзя лучше […] Она живет очень уединенно и тихо в своем разоренном дворце и разводит огороды над прахом твоего прадедушки Дорошенки, к которому ходил я на поклонение. Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и прибудут с вареньем и наливками. Таким образом, набег мой на Ярополец был вовсе не напрасен».

Самое старое из сохранившихся зданий обеих усадеб — церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенная по заказу деда Натальи Ивановны. Позднее к нему пристроили тосканские колонны, а купол увенчал золоченый шар с крестом. Господский дом с циркумференциями вместе с хозяйственными постройками образует красивый ансамбль вокруг курдонера — парадного двора, прямо как во дворце. Архитектор Иван Еготов (помощник Матвея Казакова) построил усадьбу в стиле классицизма, а въездные башни — это деревенская готика, отсылка к псевдоготике Царицыно и Петровского путевого дворца.

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Усадьбе Гончаровых повезло больше, чем имению Чернышевых: в 1970 году она была восстановлена, в господском доме даже обустроили «Пушкинскую комнату». Теперь тут санаторий МАИ, студенты проходят летную практику на аэродроме Алферьево неподалеку. Но территория открыта для посещения.

Ярополецкая ГЭС

© Александр Артеменков/ТАСС

На краю усадебного парка Чернышевых была водяная мельница. В начале прошлого века ярополецкие крестьяне превратили ее в импровизированную ГЭС. Работой руководил учитель труда Петр Кириллов. При помощи ременной передачи удалось подключить к мельничному колесу генератор, и вот 7 ноября 1919 года в избах зажглись первые лампочки. Это был колоссальный прорыв — электричество было символом прогресса и новой эпохи. План электрификации страны начали разрабатывать еще до революции, но всерьез за его выполнение взялись в 1920 году. Именно тогда, спустя год после запуска ГЭС в Яропольце, открылась электростанция в соседнем Кашине. Село было богатое, инфоповод громкий — на открытие приехал сам Ленин вместе с Крупской. 14 ноября 1920 года стало официальным стартом плана ГОЭЛРО, поэтому за звание первой сельской ГЭС борются две станции — Ярополецкая и Кашинская.

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Теперь здесь больше не вырабатывают электричество — ГЭС превращена в музей. Плотина и водосброс на реке Ламе реконструированы, а если перейти через мостик, можно увидеть восстановленное здание ГЭС. Рядом лежит в качестве экспоната старая турбина, а если повезет застать сторожа, можно попасть внутрь и своими глазами увидеть, как от вращения колеса загорается лампочка. В городе есть краеведческий музей, перед ним — наивный памятник Ленину и Крупской памятник Ленину и Крупской: он сделан по фотографии, сделанной в Кашине 14 ноября 1920 года.

Как добраться Удобнее всего ехать в Ярополец на машине. 120 км от МКАД по отличной трассе — Новорижскому шоссе, и вы на месте. В какой‑то момент можно свернуть на Волоколамское — будет чуть медленнее, зато живописно. Организованных парковок рядом с усадьбами нет, можно просто встать у забора. Дорога на электричке от Рижского вокзала до Волоколамска займет 2,5 часа, от станции до Яропольца ходит автобус 28 (смотрите расписание заранее). Где поесть В самом Яропольце поесть негде — можно взять что‑то с собой и устроить пикник на берегу Ламы. Ближайшие рестораны в Волоколамске: без изысков, но есть вполне приличные кафе с пиццей и роллами. В местной кофейне Samovar делают спешиалти-кофе и вкусный чай, а можно перекусить фермерскими продуктами из магазина «Ближние горки». А если хочется московской кухни — в районе Истры у шоссе есть сыроварня Олега Сироты с рестораном «Русский пармезан».