К началу велосезона «Афиша Daily» попросила заядлых московских велосипедистов рассказать об их любимых маршрутах для катания.

Валерий Ларионов Архитектор, автор блога MoscowCyclist

Набережные Москвы-реки. Главное их преимущество в том, что они протяженные и цельные. Например, можно доехать от Москвы-Сити до «Автозаводской» без переходов и препятствий (это целых 20 километров), а заодно увидеть много парков и достопримечательностей. А по южному берегу можно вообще доехать до «Коломенской». После реконструкции набережных это стало еще комфортнее: есть места отдыха, а кое-где даже велодорожки. ВДНХ, Останкино, Ботанический сад. Огромное парковое пространство на севере Москвы с павильонами, кафешками, природными и благоустроенными зонами. Тут можно и спортом заниматься, и просто кататься. Или ездить насквозь из одного района в другой. По сути, это город в городе, только без машин.

© РИА «Новости»

Набережная Яузы. Яуза втекает в Москву-реку из Мытищ и идет до самой Котельнической набережной, что делает ее лучшим коридором для того, чтобы начать прогулку в центре, а закончить за городом. На всем ее протяжении есть как городские участки с застройкой, так и парковые пространства с новым благоустройством, велодорожками и зонами отдыха. Под МКАД есть проезд для велосипедистов, к которому примыкает велодорожка, ведущая в Мытищи. Бульварное кольцо. В 2015 году, после реконструкции, вдоль всего Бульварного кольца появились велополосы, проходящие с двух сторон улицы и цельно соединяющие «Кропоткинскую» и Китай-город (за исключением Нового Арбата, там придется спуститься в подземный переход). По ней вы без проблем можете проехать Патриаршие пруды, сад «Эрмитаж», Цветной бульвар и Чистые пруды, а также свернуть в любой из переулков центральной части Москвы, полных баров, кафешек и разных досуговых мест. Свои любимые маршуты я собрал на карте.

Александр Василюха Один из авторов проекта «Вело1»

Если хочется короткую прогулку, я бы выбрал проехаться по набережной Воробьевых гор в сторону «Музеона» . Там приятное тихое место, мало машин, есть велодорожка. Также здорово кататься в парке Лосиный остров , там разнообразные виды и очень много места. Третий маршрут, который мне нравится, — вдоль реки Яуза от МКАД до Ростокинского акведука . Где‑то есть выделенные велодорожки, где‑то их нет, но это не страшно, там все равно комфортно ехать. По дороге можно посидеть у воды, есть разнообразные виды, а если останутся силы, можно заехать в Лосиный остров. Также есть пилотный участок веломаршрута из Москвы в Петербург «Вело 1» — от Дмитрова до Дубны . Это 60 километров выделенной велодорожки вдоль канала имени Москвы. Там есть инфраструктура для отдыха велосипедистов — столы, навесы, кафе.

© РИА «Новости»

Ольга Анищенкова Состоит в велоклубе Russian Cycling Academy

На выходных мы с командой стараемся выехать за город — обычно в Кленово или Рузу. Больше мне нравится в Кленово , там классный круг в 22 километра, где ездит множество спортсменов. Здесь хороший асфальт, мало машин и людей. Мне кажется, это самый безопасный оазис для спортсменов. Плюс есть велокафе, которое открыли родители одного триатлета. Они очень гостеприимные люди, там всегда можно вкусно пообедать и починить велосипед. Есть классный маршрут от велотрека на Крылатской улице , он идет по кругу через Мневники и возвращается на велотрек. Это порядка 10 километров. Но это все-таки город, и ехать нужно по выделенной полосе для автобусов. С машиной сопровождения это безопасно, а если ты один, кто‑то из таксистов может и прижать к обочине.

© РИА «Новости»

Полина Юрова Соосновательница кафе Eggsellent

Я не самый заядлый велосипедист, но кататься люблю. У меня есть пес, и он создан для перевозки на городском велосипеде, потому что идеально помещается в корзинку спереди. Все прошлое лето мы катались с ним в «Кофеманию» на «Фрунзенской». Я тогда жила на Смоленке, и путь проходил через улицу Льва Толстого на Комсомольский проспект . Любимый маршрут — по набережной Москвы-реки . От «Фрунзенской» и до Bambule на Солянке минут тридцать в прогулочном темпе. Наша команда Eggsellent готовит там завтраки. А после еды — немного спорта и вверх на «Маяковскую» на проверку нашего кафе и в офис.

© РИА «Новости»