Сезон первоцветов в самом разгаре. И это не только подснежники: ветреница, медуница, пролеска — они растут вопреки холодам, авансом в надежде на скорое потепление. Где их искать? Вокруг Москвы много красивых лесов, где здорово встречать весну.

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Научное имя настоящего подснежника — галантус. Это растение-эфемероид: белоснежные цветы появляются внезапно и быстро исчезают до следующей весны. Поиски неуловимых цветов — довольно азартное занятие. Шотландцы это называют галантофилией — с легкой руки садовода Эдварда Боулза, который обращался в письмах к своему другу «дорогой галантофил». Вообще-то в дикой природе галантусы встречаются редко: в средней полосе это садовые растения. Зато в подмосковных лесах много других первоцветов: пролеска, перелеска, ветреница, хохлатка, медуница, мать-и-мачеха. Сезон наших эфемероидов не такой эфемерный: в отличие от галантусов, которые сходят уже в марте, эти цветы можно встретить до конца мая. Если не торопить время, как мачеха в сказке «Двенадцать месяцев», а отправляться за подснежниками в сезон, их поиски превращаются в жизнеутверждающее сафари.

С подснежниками связана легенда об изгнании из рая. Когда Адам и Ева попали на Землю, была зима. Тогда им в утешение был послан ангел. Он пообещал, что скоро наступит весна, дунул на снежинки — и превратил их в цветы. Так на земле появилась надежда.

У каждого первоцвета — своя суперспособность © Linda Brotkorb/EyeEm/Getty Images Галантус улучшает память, ведь в нем содержится галантамин. Его добавляют в лекарства от болезни Альцгеймера. © Jessica Kopecky Design/Getty Images Медуница меняет цвет: сначала она розовая, а потом становится фиолетовой. Это хороший медонос, ее используют в чаях и салатах. © undefined undefined/Getty Images Хохлатку в медицине используют как транквилизатор: она содержит сангвинарин, действующее вещество некоторых лекарств. © Carmen Hauser/Getty Images Адонис весенний способен жить до 150 лет.

Долина семи ключей

Десятки ручьев спускаются к Протве, образуя каскады небольших водопадов. Самые крупные — высотой метров пять. Чтобы увидеть их во весь рост, придется лазить по крутым влажным склонам: захватите непромокаемую обувь! Террасы поросли ярко-зеленым мхом — весной он эффектно контрастирует с прошлогодней травой. Смешанный лес здесь достаточно светлый, поэтому можно встретить разные первоцветы: хохлатку, медуницу, полянки ветреницы. Можно искать их, лавируя среди ручьев, а заодно слушать лягушачьи концерты: нерест как раз в начале мая, у берегов Протвы полно лягушачей икры. Как добраться До деревни Золотьково можно добраться со стороны Можайска или Вереи. Паркуетесь в переулке Речной и пешком спускаетесь к Протве. Дорога проходит по водоохранной зоне, после заливного луга вы окажетесь в лесу — и сразу услышите первые ручейки.

Яндекс КартыРечной переулок — Яндекс Карты 110 км от МКАД по Минскому шоссе

Сосновые леса на песчаных дюнах

Кусочек Карелии в полутора часах езды от Москвы: прозрачный сосновый лес наполнен светом и звонкими трелями птиц, душистый воздух настоян на хвое. Пейзаж холмистый — под мягким ковром из мха прячутся те самые дюны. Песок обнажается у любимой байдарочниками реки Нерской: сосны живописно цепляются за обрывистые берега. Здесь меньше шансов найти медуницу или хохлатку, зато на опушке леса встречаются пролески. А еще можно увидеть, как цветет черника и брусника. Как добраться Природный заказникВ заказниках под охраной отдельные виды растений и животных, а в заповедниках природу защищают от любого воздействия человека. состоит из трех участков, разделенных Егорьевским шоссе и дорогой на поселок им. Цюрупы. Удобная парковка есть со стороны реки Нерской.

Дубровицкий лес

Грандиозный барочный храм Знамения Пресвятой Богородицы у слияния рек Десны и Пахры каждый день привлекает в Дубровицы сотни туристов. Но немногие продолжают путешествие по окрестностям, а зря — ведь кругом красивейшие леса. Дубровицкий лес имеет статус заказника: в подтверждение топонимики здесь действительно растут дубы — вперемежку с березами, кленами, липами, вязами, лиственницами и елями. А значит, велика вероятность увидеть ветреницу дубравную, хохлатку дубовую и многих других вестников весны. А по другую сторону Пахры со стороны деревни Ерино — еще один смешанный лес на высоком обрывистом берегу. В лесу много сюрпризов: байк-парк, пещеры, скалы, источник и домик с козами и свиньей. Как добраться Дубровицкий лес и Ерино расположены на разных берегах реки. До Дубровиц быстрее добраться по Калужскому шоссе, до Ерина — по Варшавскому. Между ними можно проехать через Армазово или Подольск, а летом в сухую погоду вполне можно перейти реку вброд.

Байк парк ЕриноМотодром в Москве Ерино: 21 км от МКАД по Варшавскому шоссе

Дикие первоцветы можно встретить и в московских лесах: в Битцевском и Алешкинском, в Мещерском парке и в нацпарке «Лосиный Остров», в «Покровском-Стрешнево», «Кусково», Нескучном саду. Главное — настроиться на маленькое чудо.