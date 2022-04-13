Под видом борьбы с санкциями в России в срочном порядке планируют принять закон о разрешении строительства на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Законопроект прошел уже первое чтение в Госдуме. «Афиша Daily» рассказывает, что он изменит.

25 марта правительство внесло «антисанкционный» законопроект № 94578-8, который называется «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Под этим заголовком скрывается 10 поправок: в закон об ООПТ, об экологической экспертизе и о Байкале, а также в Градостроительный кодекс. Законопроект снимает ограничения на использование особо охраняемых природных территорийВ ООПТ входят государственные природные заповедники, национальные, природные и дендрологические парки, заказники, природные памятники и ботанические сады. . Заповедники, национальные парки и заказники можно будет застраивать вообще без экологической экспертизы . Лес можно будет рубить, а на его месте реализовывать «приоритетные инфраструктурные проекты по модернизации и расширению транспортной, промышленной и иной инфраструктуры». Причем это могут быть объекты федерального, регионального и даже местного значения. В пояснительной записке сказано, что законопроект «разработан в целях повышения устойчивости строительной отрасли в связи с макроэкономической и внешнеполитической ситуацией». 6 апреля прошло первое чтение, 14 апреля в 16.00 заканчивается срок предоставления поправок. «Это признак проекта, который быстро идет. Если время указывают, это значит торопятся», — прокомментировала ситуацию политолог Екатерина Шульман. Почти все комитеты Госдумы дали положительное заключение на законопроект, за исключением двух — по экологии и аграрным вопросам. В заключении комитета по экологии сказано: « Большинство особо охраняемых природных территорий будут подвергнуты серьезному негативному воздействию от промышленной деятельности, ущерб от которого будет невосполним . <…> Положения законопроекта полностью противоречат не только режиму охраны особо охраняемых природных территорий, но и целям создания таких территорий». Также они упомянули, что эта норма может привести к нарушению структуры природных биоценозов и гибели животных и растений. Комитет по аграрным вопросам заявил: «Предлагаемая норма не имеет отношения к развитию российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, создает угрозу эффективного осуществления мелиорации земель и риски необоснованного вывода земель сельскохозяйственного назначения из оборота при переводе в иные категории земель».

Михаил Крейндлин Руководитель проекта по ООПТ российского Гринпис

В 2020 году был принят 254-й федеральный закон, который изначально был направлен на упрощение процедуры реконструкции двух железных дорог — Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Для их строительства разрешили менять границы особо охраняемых природных территорий и вырубать там лес. Ко второму чтению закон расширился — лоббисты строительной отрасли распространили его на любую транспортную инфраструктуру, то есть дороги, порты, аэропорты и так далее. Кроме того, отменили экологическую экспертизу для строительства на территории региональных ООПТ, а также федеральных, но только для БАМа и Транссиба. Такие же поправки внесли в закон «Об охране озера Байкал». Суть нового законопроекта сводится к тому, что эти нормы будут применяться при строительстве, как там сказано, «транспортной, промышленной и иной инфраструктуры» федерального, регионального и местного значения. То есть теперь, например, под полигон ТБО (твердые бытовые отходы. — Прим. ред.) можно будет вырезать кусок регионального заказника или природного парка. Жилые дома под «иные объекты инфраструктуры» не подпадают, зато сюда войдут дороги, трубопроводы, добыча полезных ископаемых. Можно назвать «объектом спортивной инфраструктуры» горнолыжный курорт, а завод — «объектом промышленной инфраструктуры». Сейчас со скандалом незаконно строится дорога в Волго-Ахтубинской пойме. Если будет принят этот закон, лес там можно будет вырезать легально, как и в других парках.

На берегах Байкала теперь тоже можно будет уничтожать лес практически для любых целей.

Совсем недавно вице-премьер Марат Хуснуллин ввел мораторий на отрицательные заключения госэкспертизы проектной документации. По правилам, если не проводится экологическая экспертиза, то опасность для природы оценивают в рамках госэкспертизы. Сейчас получается, что экологическую экспертизу отменили, а экспертиза проектной документации не может быть с отрицательным результатом. То есть невозможно будет запретить строить даже самые опасные объекты . Это значит, что можно будет возвести какую‑нибудь нефтебазу, которая потом взорвется, и мы получим аварию сравнимую с катастрофой 2020 года в Норильске. Законопроект идет как антисанкционный, поэтому его пытаются принять как можно скорее. Думаю, что в каком‑то виде он однозначно будет принят, другой вопрос, в каком. В нем есть много других поправок, например, связанных с упрощением процедуры оформления земельных участков и регистрации недвижимости. С этим мы, разумеется, никак не спорим. Если законопроект примут, первозданные ландшафты будут разрушены, природная территория будет загрязнена промышленными отходами и нефтепродуктами. Это приведет к гибели многих животных и растений. Попытка выйти из экономического кризиса таким образом будет лишь погружать Россию в кризис экологический . ООПТ занимают 12,5% территории страны. Конечно, мы считаем, что экономику нужно сохранять, но это можно сделать и на оставшихся 87,5%. Есть закон об охране окружающей среды, который запрещает изъятие любых земель природно-заповедного фонда. Но там есть оговорка «кроме случаев, предусмотренных федеральными законами», так что этот запрет можно будет легально обойти. У нас на сайте опубликована инструкция, как высказать свое несогласие с этим законопроектом. Там есть текст обращения, который необходимо направить комитетам по экологии и строительству до 16.00 14 апреля . Можно написать обращение через электронную приемную на сайте Госдумы, также до этого времени. Думаю, если много людей сделают это, они будут вынуждены отреагировать.

Сейчас лоббисты строительной отрасли и добычи полезных ископаемых пытаются под видом борьбы с санкциями решить свои экономические проблемы.