В этом году перед самым важным днем для цветочных магазинов — 8 Марта — индустрия столкнулась с огромным количеством проблем. Цветы подорожали, курс доллара вырос, импортные поставки приостановились, а покупателям оказалось не до праздников. «Афиша Daily» узнала у представителей цветочных магазинов, что теперь будет с этой сферой.

Изменения начались 24 февраля, цветок перед 8 Марта подорожал от 25 до 70 процентов в зависимости от позиции. Но еще были голландские цветы, потому что их заказали и привезли заранее. После праздника поставки из Италии, Голландии, Эквадора, Израиля остановились. Был взят курс на импортозамещение, и стали привозить цветы из Краснодара — но они отвратительные. У нас, к сожалению, не умеют выращивать и правильно везти цветы так, чтобы они дошли до клиента в хорошем состоянии. Плюс Краснодарский край никогда не сможет обеспечить цветами всю Россию. Магазинов очень много, то, что привозится, — это капля в море. Было несколько хороших маленьких ферм под Петербургом и Москвой — у них цветок подороже, но экзотический и отличного качества. Но теперь они позакрывались, потому что нет семян и саженцев.

В большие цветочные все-таки привозят цветы из Голландии — не знаю, каким образом, — но в небольших количествах. Сейчас идет настоящая охота, я езжу и рыщу везде. Мой клиент привык к экзотике и необычным цветам, сейчас около 60 процентов нашего ассортимента просто нет . Конечно, никуда не делись розы, гвоздики, альстромерии. Но цены повысились и не особо реагируют на укрепления курса рубля. Если раньше роза стоила 120 рублей, то теперь это 220.

Большая часть моих клиентов — молодые классные ребята, многие из них уехали за границу по понятным причинам. Процентов 10 покупок были из‑за рубежа: люди заказывали доставку своим друзьям и родственникам в Петербурге. Теперь они не могут переводить мне деньги. Сейчас в магазин приходят мои друзья и покупают домой по три цветочка, чтобы меня поддержать. Это, конечно, не бизнес.

Я рассчитываю теперь на свой сад, он у меня большой — буду выращивать сирень, нарциссы, тюльпаны, морозник, розы, хризантемы, гортензии и их продавать. Но все они, к сожалению, недолговечные. Раньше мне было жалко резать сад, но теперь, видимо, придется это делать.

Дальше цены будут вряд ли расти, они и так уже очень высокие. Если ничего не изменится, мы лишимся экзотики, особенно в зимний период. На базах говорят, что все будет в порядке, но пока изменений к лучшему я не вижу.

Уже продается очень много цветочных магазинов — сети выставляют даже по несколько точек. Закрываются маленькие лавочки, как у меня, потому что аренду многим повышают, и это становится просто невыгодно. Думаю, 50–60 процентов бизнесов уйдут с рынка .

Спрос, полагаю, тоже снизится наполовину, многих увольняют, люди стараются экономить. Я уже вижу: если раньше букет невесты стоил до 15 тысяч рублей, то сейчас девушки приходят и просят придумать что‑то за 3500. Приходится выкручиваться. Скажу честно: делаю много похоронных венков. Это, конечно, не то, к чему я стремилась, но тоже заработок.