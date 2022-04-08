В этом году перед самым важным днем для цветочных магазинов — 8 Марта — индустрия столкнулась с огромным количеством проблем. Цветы подорожали, курс доллара вырос, импортные поставки приостановились, а покупателям оказалось не до праздников. «Афиша Daily» узнала у представителей цветочных магазинов, что теперь будет с этой сферой.
Основательница магазина «Цветок» (Петербург)
Изменения начались 24 февраля, цветок перед 8 Марта подорожал от 25 до 70 процентов в зависимости от позиции. Но еще были голландские цветы, потому что их заказали и привезли заранее. После праздника поставки из Италии, Голландии, Эквадора, Израиля остановились. Был взят курс на импортозамещение, и стали привозить цветы из Краснодара — но они отвратительные. У нас, к сожалению, не умеют выращивать и правильно везти цветы так, чтобы они дошли до клиента в хорошем состоянии. Плюс Краснодарский край никогда не сможет обеспечить цветами всю Россию. Магазинов очень много, то, что привозится, — это капля в море. Было несколько хороших маленьких ферм под Петербургом и Москвой — у них цветок подороже, но экзотический и отличного качества. Но теперь они позакрывались, потому что нет семян и саженцев.
В большие цветочные все-таки привозят цветы из Голландии — не знаю, каким образом, — но в небольших количествах. Сейчас идет настоящая охота, я езжу и рыщу везде. Мой клиент привык к экзотике и необычным цветам, сейчас около 60 процентов нашего ассортимента просто нет. Конечно, никуда не делись розы, гвоздики, альстромерии. Но цены повысились и не особо реагируют на укрепления курса рубля. Если раньше роза стоила 120 рублей, то теперь это 220.
Большая часть моих клиентов — молодые классные ребята, многие из них уехали за границу по понятным причинам. Процентов 10 покупок были из‑за рубежа: люди заказывали доставку своим друзьям и родственникам в Петербурге. Теперь они не могут переводить мне деньги. Сейчас в магазин приходят мои друзья и покупают домой по три цветочка, чтобы меня поддержать. Это, конечно, не бизнес.
Я рассчитываю теперь на свой сад, он у меня большой — буду выращивать сирень, нарциссы, тюльпаны, морозник, розы, хризантемы, гортензии и их продавать. Но все они, к сожалению, недолговечные. Раньше мне было жалко резать сад, но теперь, видимо, придется это делать.
Дальше цены будут вряд ли расти, они и так уже очень высокие. Если ничего не изменится, мы лишимся экзотики, особенно в зимний период. На базах говорят, что все будет в порядке, но пока изменений к лучшему я не вижу.
Уже продается очень много цветочных магазинов — сети выставляют даже по несколько точек. Закрываются маленькие лавочки, как у меня, потому что аренду многим повышают, и это становится просто невыгодно. Думаю, 50–60 процентов бизнесов уйдут с рынка.
Спрос, полагаю, тоже снизится наполовину, многих увольняют, люди стараются экономить. Я уже вижу: если раньше букет невесты стоил до 15 тысяч рублей, то сейчас девушки приходят и просят придумать что‑то за 3500. Приходится выкручиваться. Скажу честно: делаю много похоронных венков. Это, конечно, не то, к чему я стремилась, но тоже заработок.
Основатель магазина «Самсон Букет» (Москва)
Все флористы заранее готовятся к 8 Марта, традиционно в этот день продажи растут в несколько раз, у самых успешных компаний — в десять или более. 2022 год нас немного расстроил из‑за известных событий, корпоративных заказов зарубежных компаний в Москве мы не получили. Но мы полны оптимизма и продолжаем поиск новых направлений и ниш.
Что касается поставок. У нас в наличии всегда есть более 400 видов цветов и зелени из множества разных стран. Мы однозначно импортозависимы, как и вся отрасль в целом. Но эта проблема решается последние пять лет: открыто много российских компаний, построены теплицы, цветы выращиваются. В апреле ассортимент вернулся к прежнему, исключая цветы из Японии: очень дорогая логистика.
Цена на импортные поставки выросли от 15 до 50 процентов, что объясняется изменением курса и логистикой. Но мы не стоим на месте: закупки ведутся из стран СНГ, например, в Армении есть крупные производители роз. Есть теплицы в Краснодаре и других регионах России. К сожалению, отечественные производители подняли цены на некоторые позиции, что нам кажется необоснованным.
Общее подорожание в марте доходило до 50–60%. Сейчас цены стабилизировались, хотя на некоторые виды цветов остаются высокими. По ассортименту — будем ориентироваться на спрос, изучая мнение потребителя и его чувствительность к повышенной цене. Цветов много, дефицита не наблюдается, мы готовы выполнять большие объемы заказов.
Покупательский спрос, конечно, падает. Многие компании в цветочной индустрии стоят на грани банкротства из‑за провальных продаж на праздниках, особенно из‑за больших списаний нереализованных цветов и невозможности полной оплаты поставок по возросшему курсу.
К сожалению, наша индустрия не получает никакой государственной помощи и поддержки. Но «Самсон Букет» на рынке уже тринадцать лет, и нашу стабильность обеспечивает армия лояльных клиентов.
Бренд-менеджер «Студии цветов 55» (Москва)
Ежегодно конец февраля связан с повышением цен в преддверии 8 Марта. В этом году это совпало с началом «спецоперации». Мы успели заказать цветы еще до 24 февраля, так что проблем не возникло — была небольшая задержка, но в итоге все успели доставить в срок. Перед 8 Марта цены на некоторые цветы выросли от 50 до 100 процентов — например, на голландские. Оттуда мы заказываем большую часть нашего ассортимента. После 8 Марта поставки из‑за рубежа приостановились.
К концу марта ситуация стала выравниваться: пошли небольшие поставки из Эквадора, Италии и Голландии, цены начали снижаться и приблизились, пусть не до конца, к значениям середины февраля. Мы закупаемся на московских оптовых базах — как они смогли доставить цветы из других стран, я не знаю. Ассортимент все еще меньше, чем раньше. Сейчас, например, у нас всего один сорт пионов, но ожидаем, что в ближайшее время их станет больше. У нас есть надежда, что ситуация наладится, особенно учитывая укрепление курса рубля. Мы закупаем также цветы в Беларуси — качество их тюльпанов нас порадовало. Также у нас есть товар из Краснодара.
Стоит сказать, что спрос тоже упал — не катастрофически, но ощутимо, процентов на 15–20. Даже в пандемию он был повыше. Многие люди остаются без работы, праздников становится меньше. Но у нас очень удачное расположение салонов: два находятся на Рублево-Успенском шоссе, там живут люди с высоким уровнем дохода. Третья точка — на Петровке, там традиционно много корпоративных клиентов.