После начала «спецоперации» на Украине многие архитектурные бюро приостановили свою работу в России. «Афиша Daily» рассказывает, как обстоят дела с теми стройками, которые уже начались или вот-вот должны были начаться: «Шестигранником» в парке Горького, новым зданием Третьяковской галереи и другими.
Павильон «Шестигранник»
«Шестигранник» принадлежит «Гаражу» с 2013 года — то есть с момента открытия музея в парке Горького. Здание находилось в аварийном состоянии и простаивало, обнесенное забором, на котором сменялись анонсы выставок.
«Шестигранник» (или «Шестеренку») спроектировал архитектор Иван Жолтовский в 1923 году. Название постройка получила из‑за шести корпусов, которые расположены на равном расстоянии друг от друга и смотрят торцами в центральную точку. Она была создана для 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки — и осталась единственным сохранившимся сегодня объектом той экспозиции. В нем располагался павильон «Машины и орудия». Там демонстрировалась передовая техника, тракторы, плуги и прочие сельскохозяйственные прелести советских 20-х — то есть здание фактически представляло из себя гараж, но еще не музей. После здесь размещалась столовая, цех по производству лимонада и танцплощадка, которую можно увидеть в фильме «Я шагаю по Москве» Данелии.
В 1990-е правительство Москвы объявило «Шестигранник» объектом культурного наследия, тем временем здание постепенно разрушалось. За несколько лет павильон пришел в аварийное состояние. От постройки сохранились лишь балки и чаши фонтана, который располагался внутри. По первоначальному плану «Гараж» должен был открыться именно здесь, однако реконструкцию павильона отложили, а музей открыли во «Временах года».
В конце 2021 года Антон Белов сообщил, что «Гараж» готовится к реконструкции «Шестигранника». Команда музея договорилась о сотрудничестве с японским архитектурным бюро SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates). «Честно говоря, мы были потрясены, нас заинтриговали эти тонкие высокие колонны. Затем мы узнали больше о деятельности „Гаража“ и его миссии. Поэтому нас впечатлила не только форма здания, но и масштаб проекта», — сказала Юмико Ямада, главный архитектор проекта.
По плану в здании должны расположиться три выставочных пространства: два — в гранях здания и одно — на подземном уровне. Также в павильоне откроется вторая музейная библиотека, книжный магазин и кафе. Внутренний двор будет доступен для всех посетителей. Павильон планировали запустить в период между 2024 и 2026 годами.
26 февраля, через два дня после начала «спецоперации», «Гараж» выступил с заявлением: «Команда Музея современного искусства „Гараж“ приняла решение о приостановке работы над выставками и переносе их на время, когда на Украине прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия. Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий».
«Афиша Daily» запросила комментарий у сотрудников «Гаража», но никаких публичных заявлений в период «спецоперации» музей больше не дает. Работы на территории «Шестигранника» не начались. Как именно изменится график реконструкции павильона, пока неизвестно.
Новый корпус Третьяковской галереи
Российское архитектурное бюро SPEECH в 2013 году выиграло конкурс на разработку концепции нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Авторами проекта стали Сергей Чобан и Игорь Членов — основатели бюро.
В филиале должны расположиться выставочные пространства, реставрационные мастерские, хранилища и конференц-залы. По проекту окна фасада, выходящие на набережную, повторяют развеску картин на стенах галереи — это должно подчеркнуть основную функцию здания.
Новый корпус строят долго — инженеры начали работать еще в 2014 году. В 2017-м обещали достроить к 2018-му, а по последним прогнозам здание построят к 2024 году. В октябре 2021 года правительство России проинвестировало 8,12 млрд рублей в строительство нового здания Третьяковки. Всего из государственного бюджета на строительство выделено 15,7 млрд рублей.
Ни о каких изменениях в графике строительства пока не сообщалось. Бюро также продолжает свою работу. «Афиша Daily» обратилась за комментарием к представителям галереи, но на момент публикации ответа не получила.
ЖК «Бадаевский»/Бадаевский завод
На территории бывшего пивоваренного завода XIX века компания Capital Group строит элитный многофункциональный жилой комплекс. Разработкой проекта занималось швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron. Они среди прочего проектировали галерею Тейт-Модерн в Лондоне и Эльбскую филармонию в Гамбурге.
Отличительной чертой «Бадаевского» стали «ножки» — 35-метровые колонны, на которых должны расположиться восьмиэтажные корпуса с квартирами и апартаментами. Колонны обеспечивают «визуальную проницаемость» комплекса: с набережной Москвы-реки открывается вид на парящий над красными корпусами ЖК, а с земли можно было бы увидеть воду.
Бадаевский завод терял охранный статус на протяжении 20 лет: в 1991 объектами культурного наследия были 11 его корпусов, в 1995-м — семь, а в 2003-м — всего два. В результате для строительства ЖК многие постройки снесли.
3 марта Herzog & de Meuron заявили, что приостанавливают свою работу над российскими проектами из‑за «спецоперации» России в Украине. «Как компания и сообщество представителей более 40 разных национальностей мы заботимся как о наших украинских, так и о российских коллегах, которых мы поддерживаем в этот беспрецедентный кризис», — написали в бюро.
В интервью РИА «Недвижимость» пресс-служба Capital Group сказала, что проект жилого комплекса «Бадаевский» полностью разработан, а строительство продолжается по плану: «Все обязательства со стороны всех наших международных партнеров выполнены в полном объеме. В рамках строительства проекта в настоящий момент уже завершены противоаварийные мероприятия по объектам культурного наследия и продолжается установка свай для ограждения котлована».
Union Park
Union Park — это квартал жилых домов в районе Хорошево-Мневники. Пять башен разного размера стоят посреди зеленой зоны, самая высокая из них достигает 200 метров.
Проект разрабатывало бюро Захи Хадид — Zaha Hadid Architects. На фоне ситуации на Украине бюро приостановило свою работу над проектами в России. «Мы глубоко потрясены и опечалены конфликтом, который происходит на Украине. Мы приостановили два наших текущих проекта в России. По остальным работам в стране мы выполнили контрактные обязательства и будем следить за указаниями правительства Великобритании», — заявили архитекторы. Ожидается, что уход бюро не заденет Union Park — квартал должен быть построен к 2028 году.
RED7
Группа компаний «Основа» строит на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова 19-этажную «ломаную» высотку красного цвета. В доме должен расположиться ЖК на 289 апартаментов. Проект разрабатывало голландское бюро MVRDV. Над планами они работают с «Основой» уже 3,5 года.
3 марта MVRDV, как и многие другие бюро, объявило о приостановке своей работы из‑за «спецоперации» в Украине. В отличие от коллег, MVRDV отметило, что прекращает работу как над российскими, так и над украинскими проектами. «Мы солидарны со всеми людьми, которые бросают вызов и протестуют против этой войны, и мы решительно осуждаем насилие. Как архитекторы и урбанисты мы работаем во многих странах, чтобы изменить ситуацию к лучшему, и мы искренне верим в международный диалог и мир. По этой причине мы немедленно прекратили наше участие в проектах в России до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении MVRDV.
В «Основе» заявили, что решение бюро не повлияет на реализацию проекта: основной этап сотрудничества с MRDV прекратился с началом стройки, когда заказчики и архитекторы утвердили все архитектурные решения. «Конструктив дома готов, основные архитектурные и технические решения, которые находились в зоне компетенции голландских партнеров, за 3,5 года совместно были отработаны в полном объеме. За это время каждый этап стройки сопровождался авторским надзором специалистов MVRDV, совместно с ними был выбран и заказан в Германии уникальный отделочный кирпич, который станет визитной карточкой RED7. Нам остается только сожалеть, что в ближайшие годы в Москве больше не появится проектов от MVRDV», — прокомментировали ситуацию представители «Основы».
Реставрация Центрального телеграфа
Центральный телеграф в Москве построили в 1927 году. Над проектом работал архитектор Иван Рерберг, уже известный тогда по зданиям Киевского вокзала и Северного страхового общества на Ильинке. Перед ним стояла непростая задача: посреди старой, еще буржуазной улицы Тверской создать памятник, достойный Москвы будущего. К 1927 году Центральный телеграф был закончен, это стало первым шагом грандиозного преобразования улицы.
В 2020 году стало известно, что проект ждет реставрация с приспособлением к современному использованию. Архитектурную концепцию разработало британское архитектурное бюро David Chipperfield Architects по заказу девелоперской компании Vos’hod. Дэвид Чипперфильд — звезда мировой архитектуры, автор множества примечательных зданий по всему миру и убежденный модернист. Подробнее о его работах мы писали здесь.
По плану здесь должны разместиться магазины, офисы и выставочные пространства. Внутри здания спрятан большой двор, в котором начнут проводить выставки, концерты и лекции.
2 марта David Chipperfield Architects заявила, что приостанавливает работу в России. Дэвид Чипперфильд сказал, что российские клиенты приняли такое решение с пониманием. «Мы осуждаем действия Путина и российского правительства и солидарны с Украиной и ее народом», — заявили в британском бюро.
Однако это не повлияет на судьбу Центрального телеграфа. «Архитектурное бюро выполнило все работы, за которые отвечало, проект реставрации и приспособления здания к современному использованию уже подготовлен и согласован с Департаментом культурного наследия города Москвы, менять его мы не планируем», — сказала «Афише» Марина Руднева, председатель совета директоров Vos’hod. Все работы идут в штатном режиме. Реставрация здания должна завершиться в 2024 году.