После начала «спецоперации» на Украине многие архитектурные бюро приостановили свою работу в России. «Афиша Daily» рассказывает, как обстоят дела с теми стройками, которые уже начались или вот-вот должны были начаться: «Шестигранником» в парке Горького, новым зданием Третьяковской галереи и другими.

Павильон «Шестигранник»

«Шестигранник» принадлежит «Гаражу» с 2013 года — то есть с момента открытия музея в парке Горького. Здание находилось в аварийном состоянии и простаивало, обнесенное забором, на котором сменялись анонсы выставок.

«Шестигранник» (или «Шестеренку») спроектировал архитектор Иван Жолтовский в 1923 году. Название постройка получила из‑за шести корпусов, которые расположены на равном расстоянии друг от друга и смотрят торцами в центральную точку. Она была создана для 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки — и осталась единственным сохранившимся сегодня объектом той экспозиции. В нем располагался павильон «Машины и орудия». Там демонстрировалась передовая техника, тракторы, плуги и прочие сельскохозяйственные прелести советских 20-х — то есть здание фактически представляло из себя гараж, но еще не музей. После здесь размещалась столовая, цех по производству лимонада и танцплощадка, которую можно увидеть в фильме «Я шагаю по Москве» Данелии.

В 1990-е правительство Москвы объявило «Шестигранник» объектом культурного наследия, тем временем здание постепенно разрушалось. За несколько лет павильон пришел в аварийное состояние. От постройки сохранились лишь балки и чаши фонтана, который располагался внутри. По первоначальному плану «Гараж» должен был открыться именно здесь, однако реконструкцию павильона отложили, а музей открыли во «Временах года».

В конце 2021 года Антон Белов сообщил, что «Гараж» готовится к реконструкции «Шестигранника». Команда музея договорилась о сотрудничестве с японским архитектурным бюро SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates). «Честно говоря, мы были потрясены, нас заинтриговали эти тонкие высокие колонны. Затем мы узнали больше о деятельности „Гаража“ и его миссии. Поэтому нас впечатлила не только форма здания, но и масштаб проекта», — сказала Юмико Ямада, главный архитектор проекта.

По плану в здании должны расположиться три выставочных пространства: два — в гранях здания и одно — на подземном уровне. Также в павильоне откроется вторая музейная библиотека, книжный магазин и кафе. Внутренний двор будет доступен для всех посетителей. Павильон планировали запустить в период между 2024 и 2026 годами.

26 февраля, через два дня после начала «спецоперации», «Гараж» выступил с заявлением: «Команда Музея современного искусства „Гараж“ приняла решение о приостановке работы над выставками и переносе их на время, когда на Украине прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия. Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий».

«Афиша Daily» запросила комментарий у сотрудников «Гаража», но никаких публичных заявлений в период «спецоперации» музей больше не дает. Работы на территории «Шестигранника» не начались. Как именно изменится график реконструкции павильона, пока неизвестно.