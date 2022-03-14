Из России все сложнее улететь, количество рейсов стремительно сокращается, а в московском аэропорту Шереметьево даже закрыли один из терминалов. «Афиша Daily» рассказывает, что происходит с международным и внутренним авиасообщением и как сейчас выживают российские авиакомпании.

Что происходит с российскими авиаперевозками?

Еще 26 февраля, через двое суток после начала военной операции, ЕС принял санкции против российской авиаотрасли. Новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов запретили, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам обязали вернуть лизингодателю в течение месяца. Если арендованные самолеты прилетают в зарубежный аэропорт, их арестовывают для возврата владельцу.

В стране эксплуатировалось 1367 самолетов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах. У крупнейшей авиакомпании «Аэрофлот» в парке всего девять произведенных в России самолетов против 176 иностранных. У S7 нет ни одного отечественного борта. Больше всего созданных в нашей стране самолетов у компании «Россия» — 67, это чуть больше половины всего их флота. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, у которых есть самолеты из иностранных реестров, с 6 марта приостановить полеты за рубеж, а с 8 марта — из‑за рубежа в Россию.

Компания Boeing заявила, что приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание в России. Отказал в продаже авиазапчастей Китай. В этих условиях топ-менеджер «Уральских авиалиний» дал компании два-три месяца безопасных полетов — после этого их нужно будет как‑то ремонтировать. У них 53 лайнера Airbus, все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга. «Аэрофлот» комментариев на эту тему не давал, но в компании произошли красноречивые кадровые перестановки: генеральный директор перешел в «Почту России», а замглавы и автор стратегии уволился и уехал из страны.

Главная надежда российских авиакомпаний сейчас — это самолеты «Сухой Суперджет». При этом доля иностранных комплектующих в нем — от 70 до 90% (это зависит от того, как считать полностью отечественные фюзеляж и салон самолета). Разговоры об импортозамещении активно идут, но, по оценкам экспертов, полностью российский SSJ смогут начать производить не раньше 2024–2025 годов.