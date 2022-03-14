Из России все сложнее улететь, количество рейсов стремительно сокращается, а в московском аэропорту Шереметьево даже закрыли один из терминалов. «Афиша Daily» рассказывает, что происходит с международным и внутренним авиасообщением и как сейчас выживают российские авиакомпании.
Что происходит с российскими авиаперевозками?
Еще 26 февраля, через двое суток после начала военной операции, ЕС принял санкции против российской авиаотрасли. Новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов запретили, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам обязали вернуть лизингодателю в течение месяца. Если арендованные самолеты прилетают в зарубежный аэропорт, их арестовывают для возврата владельцу.
В стране эксплуатировалось 1367 самолетов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах. У крупнейшей авиакомпании «Аэрофлот» в парке всего девять произведенных в России самолетов против 176 иностранных. У S7 нет ни одного отечественного борта. Больше всего созданных в нашей стране самолетов у компании «Россия» — 67, это чуть больше половины всего их флота. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, у которых есть самолеты из иностранных реестров, с 6 марта приостановить полеты за рубеж, а с 8 марта — из‑за рубежа в Россию.
Компания Boeing заявила, что приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание в России. Отказал в продаже авиазапчастей Китай. В этих условиях топ-менеджер «Уральских авиалиний» дал компании два-три месяца безопасных полетов — после этого их нужно будет как‑то ремонтировать. У них 53 лайнера Airbus, все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга. «Аэрофлот» комментариев на эту тему не давал, но в компании произошли красноречивые кадровые перестановки: генеральный директор перешел в «Почту России», а замглавы и автор стратегии уволился и уехал из страны.
Главная надежда российских авиакомпаний сейчас — это самолеты «Сухой Суперджет». При этом доля иностранных комплектующих в нем — от 70 до 90% (это зависит от того, как считать полностью отечественные фюзеляж и салон самолета). Разговоры об импортозамещении активно идут, но, по оценкам экспертов, полностью российский SSJ смогут начать производить не раньше 2024–2025 годов.
Можно ли сейчас улететь за рубеж?
Да, но это сложно. Огромное количество стран закрыли небо для российских авиакомпаний, а американские и большинство европейских прекратили полеты в нашу страну и из нее. Из‑за проблем с лизингом часть отечественных компаний полностью закрыли зарубежные направления: в первую очередь это «Аэрофлот» (летает только в Минск) и его дочерние «Россия», «Победа» и «Аврора», а также S7 Airlines — вторая по величине авиакомпания страны.
Самый надежный способ покинуть страну российскими авиалиниями — это искать рейс на «Сухом Суперджете». Самолеты, производимые в Комсомольске-на-Амуре, есть у «Азимута» (15 штук), Red Wings (14), «Ямала» (14). Повезло, если это можно так назвать, небольшой иркутской авиакомпании «ИрАэро» — из 29 самолетов у них 27 «Суперджетов». При этом возможность эксплуатации SSJ ограничена дальностью полета (около 3000 км в стандартной версии) и вместимостью (98 мест в базовой компоновке).
Также в Россию и из нее летают ряд зарубежных авиакомпаний: сербская Air Serbia, белорусская Belavia, Air Arabia из ОАЭ, армянские Armenia и FlyOne Armenia, катарская Qatar Airways и другие, полный список здесь. Тут стоит помнить, что рейсы в Россию из каждой страны могут осуществлять только компании, зарегистрированные в этой стране, например из Москвы в Ереван смогут летать только армянские авиаперевозчики, из Москвы в Стамбул — только турецкие. При этом Pegasus Airlines, которой в последнее время часто пользовались россияне, приостановила полеты в Россию до 27 марта, а Turkish Airlines перестала продавать россиянам билеты из Турции в третьи страны.
На этом фоне заметно подорожание билетов. Например, прямой рейс Air Serbia в Белград на конец марта стоит от 79 000 рублей. В конце прошлого года добраться до столицы Сербии можно было за 9–10 тысяч.
Внутренние рейсы
Росавиация временно ограничила полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет действует до 20 марта 2022 года. Остаются альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме. Рейсы российских авиакомпаний в Калининград выполняются по расписанию.
Ассоциация туроператоров считает, что цены на внутренние рейсы также поднимутся из‑за падения курса рубля, хотя и не так значительно, как на международные.