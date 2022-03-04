В условиях кризиса сложно сориентироваться. Что делать со своей недвижимостью? А уже взятой ипотекой? Стоит ли покупать жилье, если давно планировал это сделать? «Афиша Daily» задала самые важные вопросы о жилье экспертам.

Что происходит с ценами на жилье?

Если ситуация с неподъемными ипотечными ставками будет носить затяжной характер, сделки по купле-продажи жилья могут перейти в сделки обмена, как это было в советское время. При этом программы рассрочки и трейд-инСхема одновременной продажи и покупки квартир, которые располагаются в одном городе или одной области также будут крайне востребованы.

По итогам начала года средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья Москвы выросла на 1,5%. С начала кризиса в некоторых проектах наблюдается рост цены на 5–10% на фоне роста спроса. Однако эти изменения носят краткосрочный характер, поскольку выходят на сделки те покупатели, у которых есть либо одобренная ранее ипотека, либо возможность 100%-ной оплаты. На фоне роста ипотечных ставок такой спрос быстро вымывается .

Повышение Центробанком ключевой ставки до рекордных 20 пунктов ожидаемо отразилось на ипотеке. Многие банки подняли ставки до 15–23% . Кроме того, некоторые банки приостановили на неопределенный срок выдачу кредитов по «Семейной ипотеке» (выдавалась под 6% семьям с ребенком, родившемся не позднее 1 января 2018 года) и «Ипотеке с господдержкой» (можно было получить под 7% сумму не более 3 млн рублей). Эти программы предполагали, что государство субсидирует разницу между базовой и льготной ставкой. В условиях кризиса банки опасаются, что не получат компенсацию из‑за сильно возросшей вилки между рыночной и субсидируемой ставками.

По стандартным программам получить жилищный кредит также сейчас затруднительно. По тем кредитным договорам, по которым уже приобретена квартира, пересмотр условий невозможен. Дольщиков, которые уже купили недвижимость в ипотеку, в том числе на льготных условиях, повышение ставок не коснется.

На основе чего банки высчитывают оптимальный размер ипотечной ставки?

Ипотечная ставка привязана к ключевой, которую назначает ЦБ. Обычно она составляет +3 процентных пункта к ставке рефинансирования. Таким образом, при ключевой ставке, объявленной регулятором в 20%, ипотечная ставка в ряде банков выросла до 23%. Такие цифры психологически сложно воспринимаются, еще недавно мы гордились, что наши ипотечные ставки минимальные . Ожидаем, что правительством будут приняты меры по частичному субсидированию ставки. Это поможет сохранить доступность ипотеки для многих людей.

Каких максимумов может достигнуть ставка по ипотеке?

В условиях кризиса Центробанк вынужден повышать ставку, чтобы сдержать уровень инфляции. Ипотечная ставка неизбежно растет вместе с ключевой. Однако существует барьер, при достижении которого ипотека становится неподъемной для большинства. Ставки выше 20% скорее всего заставят многих отказаться от планов по покупке недвижимости.

Ипотека станет недоступной для большинства россиян?

Рост ипотечной ставки до 15% и выше наряду с падением доходов сделал жилищный кредит дорогим для большинства людей. Например, семья планировала приобретение двухкомнатной квартиры стоимостью 15 млн рублей и рассчитывала на средства от банка в размере 12 млн рублей. При ипотечной ставке в 10% ежемесячный платеж составит 115 тыс. рублей, при 12% — 132 тыс. рублей, при 15% — 158 тыс. рублей, при 23% — 232 тыс. рублей. По данным Росстата на февраль 2022 года, средняя зарплата в Москве составляла 116 354 рубля. Таким образом, если в семье муж и жена работают, то общий доход составляет 232 708 рублей. Если супруги взяли бы кредит под 10%, то они смогли бы расплачиваться, отдавая одну зарплату, а вторую оставляя для других нужд. При ставке в 12% ипотечное бремя составило бы уже 57% от совместного дохода, при 15% — 68%. При ставке в 23% ежемесячный платеж равен их доходу. Мы видим, что повышение ставки от 15% и выше по сути делает приобретение жилья неприемлемым . Семье придется рассмотреть недвижимость в более доступной по цене локации или отложить покупку до введения льготных ипотечных программ.

От удорожания ипотеки пострадают прежде всего покупатели квартир массового сегмента и отчасти бизнес-класса. Среди приобретающих премиальную или элитную недвижимость доля ипотечных сделок невелика.

Какие меры необходимо принять, чтобы изменить нынешнее положение и сделать ипотеку более доступной?

Во время кризиса 2020–2021 годов, связанного с эпидемией коронавируса, предпринятые правительством мерыИпотеку тогда выдавали под 6,5%, разницу до фактической ставки компенсировало государство. стали драйвером для развития строительной отрасли. Поддержка государства сегодня также необходима. По нашим данным, на уровне властей и банковского сообщества сейчас обсуждается возможность введения программы субсидирования ипотеки. Ставка по ней может составить 12% годовых .

Говорят, что банки могут остановить выдачу ипотечных кредитов. Почему?

Часть банков приостановила выдачу ипотечных кредитов. Это связано с пересмотром ставки, а также с ожиданием мер по государственной поддержке. Это временно сдерживает волну ажиотажного спроса на рынке.

Что может спасти сейчас рынок недвижимости?

Государственное субсидирование ипотеки (хотя бы до 12%) поможет рынку недвижимости сохранить стабильность в кризисное время. Кроме того, по имеющейся информации, обсуждается ряд мер по поддержке строительной отрасли: субсидирование ставки по проектному финансированию, сдерживание цен на стройматериалы и, возможно, досрочное раскрытие эскроу-счетов (счета, на которых размещаются деньги дольщиков до момента окончания строительства. — Прим. ред.).

Ожидать ли всплеск льготных ипотечных программ? Будет ли снижение цен на жилье в перспективе?

Конечно, таких рекордно низких ставок, как в 2020–2021 годах в ближайшее время не будет. Ожидаются программы с государственным субсидированием ставки, специальные программы от банков и от застройщиков. Эти меры неизбежно стимулируют спрос. Скорее всего тенденция к росту в таком случае сохранится, хотя темпов, сравнимых с минувшим годом, мы, вероятно, не увидим .

Как ранее рынок недвижимости переживал кризисы и за счет чего выходил из них?