Команда «Хлебозавода» открыла культурно-деловой комплекс «Суперметалл» на территории НИИ Чермет им. Бардина в Басманном районе. Кроме офисов, здесь есть большой бесплатный коворкинг. Возможно, вы уже видели лобби из металла и бетона с множеством живых растений в своей ленте инстаграма или тиктока. Рассказываем, чем интересно новое пространство.
Что это?
«Суперметалл» — деловое пространство, в котором можно арендовать или купить офис. Общая площадь трех корпусов «Цех», «Лаб» и «Гараж» — 17 тысяч кв. метров. Часть офисов уже занята дизайн-студиями, диджитал-агентствами и другими представителями креативных индустрий.
Проект стал популярным в соцсетях, так как большое лобби «Цеха» решили оставить открытым и использовать как общедоступный бесплатный коворкинг с переговорными и ретейлом. Это зрелищное пространство стало лицом проекта — а заодно и его вирусной рекламой. Здесь уже можно купить книги в «Республике», одежду в Philantrop, а также объекты современного искусства в нескольких небольших галереях. В марте появятся кофейня «Человек и пароход» и ресторан «Радио» от команды Blanc.
В НИИ «Чермет» сталинский ампир перекликается с минимализмом. Фасад главного здания является памятником архитектуры — характерную для того времени облицовку восстановили. Оборудование демонтировали, обновили стеклоблоки и полностью воссоздали по архивным эскизам массивные дубовые двери.
Название «Суперметалл» досталось создателям в наследство от юридического лица, которое размещалось здесь в 90-е годы. Они решили, что лучше ничего и не придумать.
CEO проекта
«Суперметалл» — деловой квартал, но его настроении чувствуется уклон в искусство и технологии. Это органика: мы предлагаем определенный дизайн-код, эстетику и инфраструктурные решения, и компании, которые ассоциируют себя с ними, хотят иметь здесь офис. Поэтому у нас так много проектов на стыке дизайна, технологий и искусства.
Мы применили нетипичное для офисной среды решение: оставить открытым для посетителей ключевое пространство «Цех». Все наши проекты — будь то пространства для отдыха или для жилья — вписаны в городскую среду, а не отгорожены от нее. Спрос на открытое рабочее пространство превысил наши ожидания: каждый день «Цех» заполнен. Возможно, со временем он превратится в полноценный ретейл: глядя на то, какими темпами строится Бауманская технологическая долинаУниверситетский квартал МГТУ имени Баумана с общежитиями, гостиницей и инновационными научно-образовательными центрами, который планируют открыть в 2023 году., можно предположить, что он здесь понадобится.
Проект расположен на территории института НИИ «Чермет» им. Бардина. В советское время в его цехах и лабораториях создавались экспериментальные металлургические сплавы. Здание института, построенное уже после смерти Сталина, выполнено в более сдержанном стиле по сравнению с остальными постройками этого периода — на фоне разносов Хрущева в адрес архитектурных излишеств. Здесь все еще прослеживаются признаки монументального классицизма советской эпохи, но уже наблюдается утилитарная геометрия зданий, характерная для архитектуры периода оттепели.
«Цех» и часть бывших лабораторий имеют охранный статус. Их состояние, как у многих заброшенных промышленных зданий, было печальным. Но мы решили использовать индустриальный дизайн-код как отличительную особенность «Суперметалла». Внутри главного этажа «Цеха» сохранен исторический антураж: 10-тонная кран-балка и части цехового оборудования. Доминирующие материалы — стекло, бетон, кортен Сталь с искусственным ржавлением.и листовой металл. Здесь установлены массивные дубовые двери, полностью повторяющие первоначальный проект советского времени.
Архитектор, автор переосмысления здания «Цеха» и создания многофункционального лобби
Передо мной стояла задача органично соединить в одном пространстве офисы, объекты ретейла, кофейню, несколько общедоступных переговорных и рабочие места коворкинга. Все это нужно было уместить в прямоугольный корпус с характерным ритмом вертикальных пилонов, разделяющих выложенные стеклоблоками оконные проемы. Стеклоблоки, кстати, заменили на современные, сохранив исходный масштаб этих элементов, но применив вместо стекла зеленоватого оттенка полностью прозрачное заполнение — чтобы здесь был дневной свет.
Было необходимо создать здесь два уровня с небольшими по площади офисами, которые могли бы арендовать различные мастерские, творческие команды, креативные бюро. И поскольку высота до ферм — порядка семи метров, само собой напрашивалось решение с организацией антресольного этажа, который бы, с одной стороны, позволил организовать нужное количество рабочих мест, а с другой, сохранил бы исходное ощущение пространства и света, струящегося сквозь гигантские витражи.
Именно этой антресоли мы придали подчеркнуто плавные очертания. Это волна, бегущая вдоль заднего фасада, и мы видим несколько ее скругленных гребней, которыми она словно обращена к пространству «Цеха». Вдоль стены расположены офисы, а перед ними проходит галерея, которая стала протяженным и очень зрелищным маршрутом. Оттуда отлично видны и фермы кровли, и все, что происходит на первом уровне.
На первом этаже тему волны подхватывают три отдельно стоящих объема офисных ячеек, которым я придала похожую пластику: фактически в плане это такие же гребни, которые уже на этом уровне формируют более сложные маршруты и визуальные связи. Дополнительным развитием той же темы служат объемы переговорных, отлитые из бетона, а также круглые бетонные кадки для растений, круглый стол с музеефицированным агрегатом из металлургического прошлого НИИ, круглые мягкие кресла и диваны.
Но поскольку пространство очень масштабно, оформлять его исключительно с помощью смягченных, округлых элементов было бы странно — оно слишком велико для одного-единственного приема, — поэтому я трактовала его как сцену, на которой разыгрывается контрастный диалог. Мягкой (в смысле материалов и форм) мебели здесь противопоставлены словно высеченные из металла прямоугольные столы и кресла (на самом деле, конечно, обшитые листовой сталью), облицовке из металла — обилие живой зелени. Для внутренних стен также использован кортен, причем интересно, что его окисляли и «старили» прямо на месте — это способ и сэкономить, и получить более выразительную и разнообразную поверхность.
В палитре преобладают серые, коричневые и зеленые оттенки. Единственное исключение — ярко-красный угол кофейни «Человек и пароход», хорошо заметный из любой точки пространства и работающий как ориентир, в том числе и для обозначения главного входа в здание, рядом с которым расположен.