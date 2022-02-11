Команда «Хлебозавода» открыла культурно-деловой комплекс «Суперметалл» на территории НИИ Чермет им. Бардина в Басманном районе. Кроме офисов, здесь есть большой бесплатный коворкинг. Возможно, вы уже видели лобби из металла и бетона с множеством живых растений в своей ленте инстаграма или тиктока. Рассказываем, чем интересно новое пространство.

Что это? «Суперметалл» — деловое пространство, в котором можно арендовать или купить офис. Общая площадь трех корпусов «Цех», «Лаб» и «Гараж» — 17 тысяч кв. метров. Часть офисов уже занята дизайн-студиями, диджитал-агентствами и другими представителями креативных индустрий. Проект стал популярным в соцсетях, так как большое лобби «Цеха» решили оставить открытым и использовать как общедоступный бесплатный коворкинг с переговорными и ретейлом. Это зрелищное пространство стало лицом проекта — а заодно и его вирусной рекламой. Здесь уже можно купить книги в «Республике», одежду в Philantrop, а также объекты современного искусства в нескольких небольших галереях. В марте появятся кофейня «Человек и пароход» и ресторан «Радио» от команды Blanc. В НИИ «Чермет» сталинский ампир перекликается с минимализмом. Фасад главного здания является памятником архитектуры — характерную для того времени облицовку восстановили. Оборудование демонтировали, обновили стеклоблоки и полностью воссоздали по архивным эскизам массивные дубовые двери.

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Название «Суперметалл» досталось создателям в наследство от юридического лица, которое размещалось здесь в 90-е годы. Они решили, что лучше ничего и не придумать.

Алексей Капитанов CEO проекта

«Суперметалл» — деловой квартал, но его настроении чувствуется уклон в искусство и технологии. Это органика: мы предлагаем определенный дизайн-код, эстетику и инфраструктурные решения, и компании, которые ассоциируют себя с ними, хотят иметь здесь офис. Поэтому у нас так много проектов на стыке дизайна, технологий и искусства. Мы применили нетипичное для офисной среды решение: оставить открытым для посетителей ключевое пространство «Цех». Все наши проекты — будь то пространства для отдыха или для жилья — вписаны в городскую среду, а не отгорожены от нее. Спрос на открытое рабочее пространство превысил наши ожидания: каждый день «Цех» заполнен. Возможно, со временем он превратится в полноценный ретейл: глядя на то, какими темпами строится Бауманская технологическая долинаУниверситетский квартал МГТУ имени Баумана с общежитиями, гостиницей и инновационными научно-образовательными центрами, который планируют открыть в 2023 году., можно предположить, что он здесь понадобится.

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Проект расположен на территории института НИИ «Чермет» им. Бардина. В советское время в его цехах и лабораториях создавались экспериментальные металлургические сплавы. Здание института, построенное уже после смерти Сталина, выполнено в более сдержанном стиле по сравнению с остальными постройками этого периода — на фоне разносов Хрущева в адрес архитектурных излишеств. Здесь все еще прослеживаются признаки монументального классицизма советской эпохи, но уже наблюдается утилитарная геометрия зданий, характерная для архитектуры периода оттепели.

Здесь же сохранилась красивая многоуровневая система лестниц, из‑за чего «Суперметалл» ассоциируется у меня с советским Бергхайном.

«Цех» и часть бывших лабораторий имеют охранный статус. Их состояние, как у многих заброшенных промышленных зданий, было печальным. Но мы решили использовать индустриальный дизайн-код как отличительную особенность «Суперметалла». Внутри главного этажа «Цеха» сохранен исторический антураж: 10-тонная кран-балка и части цехового оборудования. Доминирующие материалы — стекло, бетон, кортен Сталь с искусственным ржавлением.и листовой металл. Здесь установлены массивные дубовые двери, полностью повторяющие первоначальный проект советского времени.

Мария Яско Архитектор, автор переосмысления здания «Цеха» и создания многофункционального лобби

Передо мной стояла задача органично соединить в одном пространстве офисы, объекты ретейла, кофейню, несколько общедоступных переговорных и рабочие места коворкинга. Все это нужно было уместить в прямоугольный корпус с характерным ритмом вертикальных пилонов, разделяющих выложенные стеклоблоками оконные проемы. Стеклоблоки, кстати, заменили на современные, сохранив исходный масштаб этих элементов, но применив вместо стекла зеленоватого оттенка полностью прозрачное заполнение — чтобы здесь был дневной свет.

Сами же бетонные конструкции и металлические фермы кровли максимально сохранены — везде, где это возможно, они были расчищены и предстают в своем первозданном брутальном виде.

Было необходимо создать здесь два уровня с небольшими по площади офисами, которые могли бы арендовать различные мастерские, творческие команды, креативные бюро. И поскольку высота до ферм — порядка семи метров, само собой напрашивалось решение с организацией антресольного этажа, который бы, с одной стороны, позволил организовать нужное количество рабочих мест, а с другой, сохранил бы исходное ощущение пространства и света, струящегося сквозь гигантские витражи.

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Именно этой антресоли мы придали подчеркнуто плавные очертания. Это волна, бегущая вдоль заднего фасада, и мы видим несколько ее скругленных гребней, которыми она словно обращена к пространству «Цеха». Вдоль стены расположены офисы, а перед ними проходит галерея, которая стала протяженным и очень зрелищным маршрутом. Оттуда отлично видны и фермы кровли, и все, что происходит на первом уровне. На первом этаже тему волны подхватывают три отдельно стоящих объема офисных ячеек, которым я придала похожую пластику: фактически в плане это такие же гребни, которые уже на этом уровне формируют более сложные маршруты и визуальные связи. Дополнительным развитием той же темы служат объемы переговорных, отлитые из бетона, а также круглые бетонные кадки для растений, круглый стол с музеефицированным агрегатом из металлургического прошлого НИИ, круглые мягкие кресла и диваны. Но поскольку пространство очень масштабно, оформлять его исключительно с помощью смягченных, округлых элементов было бы странно — оно слишком велико для одного-единственного приема, — поэтому я трактовала его как сцену, на которой разыгрывается контрастный диалог. Мягкой (в смысле материалов и форм) мебели здесь противопоставлены словно высеченные из металла прямоугольные столы и кресла (на самом деле, конечно, обшитые листовой сталью), облицовке из металла — обилие живой зелени. Для внутренних стен также использован кортен, причем интересно, что его окисляли и «старили» прямо на месте — это способ и сэкономить, и получить более выразительную и разнообразную поверхность. В палитре преобладают серые, коричневые и зеленые оттенки. Единственное исключение — ярко-красный угол кофейни «Человек и пароход», хорошо заметный из любой точки пространства и работающий как ориентир, в том числе и для обозначения главного входа в здание, рядом с которым расположен.

Все вместе это формирует харизматичное пространство, с одной стороны, подчеркнуто современное по своему наполнению и характеру, а с другой — очень тактичное и честное по отношению к прошлому.