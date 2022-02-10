Жители Самары уже несколько лет воюют против строительства храма и религиозного детского центра на территории Ботанического сада — государственного памятника природы, созданного 90 лет назад. «Афиша Daily» поговорила с местными жителями, архитектором и представителем Самарской епархии и рассказывает о конфликте.

2018 год: первая постройка на территории сада Ботанический сад Самарского университета основан в 1932 году. С 2016 по 2019 год в нем проходила реконструкция: отремонтировали оранжерею, укрепили насыпи вдоль озер, обновили систему электроснабжения и восстановили ограждения. Заметили жители и еще одно новшество — небольшое деревянное здание с куполом. Участок вокруг него стали очищать от растительности, что вызвало подозрения. Но местный Департамент градостроительства в твиттереСейчас аккаунт Департамента градостроительства Самары в твиттере удален. заявил, что разрешение на строительство на территории сада никому не выдавал. Уже в июле 2019-го на ограждении сада появилась вывеска, сообщающая о строительстве детского епархиального центра. Самарская епархия обещала создать военно-патриотический клуб, хор, военный ансамбль, научить детей рукоделию и рукопашному бою. Стройка расположилась в угловой части парка: на пересечении улиц Врубеля и Мичурина у трамвайных путей и заняла 0,3 га земли. Это не устроило жителей близлежащих домов. Некоторые жильцы при покупке специально выбирали вид на Ботанический сад, а не на церковь. Также людям не хотелось слушать по утрам колокольный звон. По их мнению, район не нуждается в новом храме — в пешей доступности есть как минимум Татьянинская церковь и церковь Царственных страстотерпцев. Жалобы снова появились в соцсетях, но Департамент градостроительства, как и прежде, утверждал, что разрешения на стройку не выдавал. Вероятно, из‑за шумихи возведение храма остановилось.

2021 год: возобновление строительных работ после долгого перерыва В конце марта 2021 года самарцы заметили, что в Ботаническом саду вновь начались строительные работы: на территории появилась техника. Жители также обнаружили, что участок потерял статус особо охраняемой природной территории — теперь на ней официально можно строить. Администрация Октябрьского района, в котором находится Ботанический сад, подтвердила информацию о создании епархиального центра. Возмущенные жители обратились в госинспекцию строительного надзора. Несмотря на видео со строительной техникой, в ведомстве не нашли причин для проверки. Не дождавшись помощи, в апреле 2021 года они создали петицию против возведения храма в саду — ее подписали более 4500 человек. В конце мая госинспекция все-таки пошла людям навстречу, провела проверку, обнаружила признаки нарушения и подала на епархию в суд. Однако к ответственности их не привлекли: объяснялось это тем, что стройка не причинила существенного вреда. Самарская епархия отделалась устным замечанием и просьбой не совершать впредь подобных нарушений.

Общественные слушания Люди остались недовольны решением суда и добились от администрации проведения общественных слушаний. Они состоялись в конце октября 2021 года. На них Самарская епархия запросила 0,3 га земли, а также разрешение на строительство с предельной высотой зданий — 35 метров. При этом на продемонстрированном людям эскизе проекта изображен только двухэтажный детский центр. В слушаниях участвовали около 750 человек, из них 309 выступили за, 419 — против. Однако в заключениях о результатах сообщалось, что, помимо уже имеющихся голосов, в Департамент градостроительства поступили коллективные обращения от организаций. Их насчитывалось около 1500, и все они были с единогласным положительным мнением. Противники строительства возмутились: не было понятно, как эти данные могут верифицироваться — они подписаны «иными лицами». И все же окончательное решение принимала администрация города. Поэтому в январе 2022 года на сайте мэрии вышло постановление, в котором Самарской епархии дается разрешение на строительство.

Екатерина Демина Архитектор, помощник независимого муниципального депутата

Как архитектор и человек, имеющий представление о том, как должен развиваться город, я выступаю против каких‑либо «центров» на территории Ботанического сада. Тем более я против строительства в этом месте 35-метрового храма. А строится там именно он, судя по истории с зонированием. Возможно, там будет несколько обещанных кружков для детей, церковный хор или помещение для рукоделия. На эскизе проекта нам показали прямоугольное здание, высота которого не превышает 15 метров. Уже на первых фотографиях, сделанных жителями домов, ближайших к стройплощадке, можно разглядеть контур, свойственный традиционной храмовой архитектуре. На этих же фото было видно, что количество закладываемой в фундамент арматуры явно превышает необходимое для скромного двухэтажного детского центра. Если присовокупить к этому западно-восточную ориентацию возводимого на участке здания, сомнений в том, что строится именно храм, практически не остается .

© Издание «Другой город»

Администрация города уже предоставила Самарской епархии разрешение на возведение здания высотой до 35 метров — это размер среднего 10-этажного жилого дома. Я лично не встречала 10-этажных детских центров в России, возможно, наш станет самым высоким в стране. Но все-таки я больше склоняюсь к тому, что это будет обыкновенный, классический храм. Вполне вероятно, что спустя какое‑то время епархия вновь обратится к администрации с просьбой еще больше увеличить допустимую высоту сооружения, например до 50 метров. Если такое произойдет, не сомневаюсь, что все отклонения будут согласованы. К сожалению, это типичная история для нашего города. Это не первый храм, возводимый по такой схеме.

По словам жителей жилых комплексов, прилегающих к Ботаническому саду, в районе строительства храма не хватает детских садов и школ. Если нанести на схему нормативные радиусы расположения детских садов, эту проблему можно увидеть невооруженным глазом. Это не секрет для администрации города. Лично мэр Елена Лапушкина в ответ на просьбы жителей заняться созданием социальной инфраструктуры всегда отвечает, что в городе просто нет подходящих территорий. И она же согласовывает перевод участка под религиозное использование, а жители вместо необходимых объектов получат колокольный звон под окнами, хотя квартиру покупали с видом на Ботанический сад. Мне, как и многим другим самарцам, такое отношение со стороны администрации кажется неуместным. Кроме того, есть очень большие вопросы к процедуре проведения слушаний.

Сергей Пушкарев Протоиерей, секретарь Самарской епархии

Создание учебного центра — это вклад в наших детей, и все строительство затеяно только во имя них. Ребят нужно воспитывать, развивать, и мы будем заниматься с ними и спортом, и творчеством. Это не первый детский центр в Самаре, в наших учебных заведениях занимаются сотни детей. Все это делается, конечно же, бесплатно, у нас нет цели нажиться на этом, как некоторые думают. Да, на территории сада будет храм. Не бывает епархиальных центров без церквей. И тех, кто недоволен этим, я не понимаю. Неясно, каким образом строение помешает посетителям парка и жителям соседствующих домов. Тем более мы хотим сделать не просто храм, а настоящее украшение города и архитектурное творение . Не возведут его — долго пустовать участок не будет. Скорее всего, там построят какой‑нибудь магазин или торговый центр. Такой исход явно не лучше. К тому же мы берем на себя ответственность не только за строительство, но и за облагораживание территории. Появятся и прогулочные зоны, и детские площадки, куда смогут приходить родители с детьми. В районе Ботанического сада множество домов, я уверен, что центр будет востребован, и люди в конечном счете будут ему рады. Противники говорят, что лучше бы на участке появилась школа или детский сад. Но ведь они и так строятся, а наш центр пойдет детям только на пользу. Недовольным всегда будет мало. Церковь же сейчас фактически выполняет функцию государства, создавая развивающие кружки. Некоторые жалуются на колокола, но их звон — это не звук перфоратора, а музыка. И на своем опыте скажу: нет ничего чудеснее, чем проснуться под эту мелодию. Недовольные будут всегда. Я уже 20 лет служу в Петра Дубраве, поселке городского типа. Когда мы строили храм, там тоже были противники, которые приводили безумные доводы. Например, кто‑то раньше на этом месте выгуливал собак, а из‑за храма гулять с ними якобы больше негде. Но после окончания строительства сюда приходили только два недовольных человека. Остальные рады, и даже звон колоколов никому не мешает.

Раньше храмы в Самаре тоже строили, но почему‑то именно эту историю раздули. Взять любую другую церковь в городе — никто жалоб не пишет. В самарском парке «Дружба» стоит деревянный храм, но почему‑то там он никому не мешает и является украшением. Объяснение недовольства лично для меня одно: кто‑то просто хотел занять этот участок. И я сильно сомневаюсь, что петицию создал кто‑то из местных жителей. Тем более у нас проходили общественные слушания, и много голосов было за. Поэтому я ни за что не поверю, что это не чей‑то коммерческий интерес.

Ксения Ионихина Жительница Самары

Когда я была маленькой, мама часто водила меня в Ботанический сад. Мне безумно нравилось гулять по лесу, рассматривать цветы в клумбах, наблюдать за утками на озере и кормить их городской булкой. Будучи подростком, я часто ходила в сад с подругой, а в студенчестве, когда скучала по лету, приходила в оранжерею. Даже диплом об окончании университета я получала в Ботаническом саду, поэтому для меня это во многих аспектах знаковое место. Здесь можно отдохнуть от пыли и бетонных джунглей посреди города. Когда в новостях стала появляться информация о постройке храма на территории сада, меня это не удивило, но расстроило. Затем стали говорить, что строят детский центр. Мне до сих пор неясно, что там будет на самом деле. Зато понятно, что в очередной раз не обошлось без махинаций с зонированием. Похожее уже случалось с Самарским ипподромом. Зону поменяли, обещали построить спортивный центр, а ипподром перенести за город. В итоге всех спортсменов и лошадей прогнали и построили церковь, ЖК и бизнес-центр. Из спортивного на месте бывшего ипподрома есть только бассейн. Так что подобные истории в Самаре уже случались, и что делать с этим — непонятно.

Ботанический сад должен оставаться садом. Там не нужны никакие церкви. Да в принципе уже не нужно строить церкви — их скоро станет больше, чем магазинов «Пятерочка». Детский центр можно было разместить вблизи, а не на территории Ботанического сада. Сначала здесь поставят храм или центр, потом кто‑то захочет, чтобы здесь появилось еще что‑то. Постепенно лесной оазис исчезнет под бетоном и строительным мусором. Дети уже не смогут гулять по аллеям с красивыми растениями, наблюдать за утками и ходить на экскурсии в оранжерею.

Что же все-таки случится с Ботаническим садом? Строительство одобрено. Сейчас в «Яндекс.Картах» в углу Ботанического сада уже значится православный храм. Но жители района собираются судиться, они подали коллективный иск. В случае если центр все же появится, активисты планируют следить за количеством детских кружков в нем и наблюдать, чтобы от Ботанического сада не отделился еще один кусок земли.