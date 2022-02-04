Практически каждые выходные зимой по всей Москве проходят разнообразные гулянья, представления и мастер-классы под открытым небом. Вместе с Kinder Delice рассказываем про пять мест, в которых скрываются увлекательные приключения для всей семьи.

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Аудиоэкскурсии в парке Горького

В парке круглогодично проходят детские аудиоэкскурсии «Сказки старого парка». Посетители от 6 лет и их родители прогуляются от арки Центрального входа в сопровождении Кота Ученого, который расскажет историю парка и процитирует отрывки из сказок Александра Пушкина, Ханса Кристиана Андерсена и Алексея Толстого. Этот вариант хорошо подойдет для тех, кто быстро мерзнет, поскольку продолжительность экскурсии — всего полчаса. Лучше всего определиться с датой и зарегистрироваться на участие за несколько недель.

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Зимние квадроциклы на ВДНХ

До конца зимы на ВДНХ рядом с фонтаном «Каменный цветок» и павильоном «Оптика» открыт прокат детских квадроциклов для детей от 3 до 14 лет. Подростки старше 14 лет могут арендовать фэтбайки — это разновидность велосипедов на широких покрышках, которые подходят для катания по заснеженной местности. Риски при этом сведены к минимуму: всем участникам заезда проводят инструктаж, дети катаются в присутствии инструкторов, и им в обязательном порядке выдают защитные шлемы.

Стоимость прокат квадроцикла — от 250 р., фэтбайка — от 300 р. QR-код или ПЦР не требуется Подробности на сайте

Чем еще заняться: скатиться с тюбинговой горки возле павильона «Космос» и посетить каток, предварительно зарегистрировавшись на один из сеансов для посещения. Или арендовать лыжи и отправиться на прогулку по парку «Останкино», где среди многообразия лыжных трасс есть два детских лыжных маршрута.

Мастер-классы от чемпионов на ГУМ-катке

6 и 9 февраля чемпион СССР, призер чемпионатов мира и чемпион Европы в произвольном катании Юрий Овчинников проведет на ГУМ-катке мастер-классы по фигурному катанию. Условий для участия три: базовое умение кататься на коньках, возраст старше 6 лет и заявка, которую нужно оставить на сайте. Обещается, что по итогу встречи с Юрием абсолютно все смогут выполнять прыжки, перебежки и другие базовые элементы фигурного катания. Если вы не успеете зарегистрироваться, каток на Красной площади можно посетить самостоятельно — он открыт до 28 февраля.

Стоимость бесплатно QR-код или ПЦР не требуется Подробности на сайте

Чем еще заняться: при наличии свободных мест можно попасть на мастер-класс по хоккею от Алексея Яшина или обучиться выступлениям на льду у олимпийской чемпионки Евгении Медведевой.

Экскурсии, сани и даже соколы в Коломенском

Бывшая вотчина русских царей, старинная усадьба Коломенское — один из лучших всесезонных парков. Вокруг Государева двора раскинулись яблоневые сады, рядом находятся памятники архитектуры допетровской Руси и единственная в Москве кречатня — в ней содержатся соколы. Помимо прогулок здесь предусмотрены самые разнообразные развлечения на открытом воздухе, в том числе двухчасовая тематическая экскурсия «Русская зима», которая проходит до 28 февраля. Сначала посетители прогуляются по царскому дворцу и узнают об особенностях жизни в нем в зимнее время, а затем слепят снеговика и покатаются по Коломенскому на санях, запряженных лошадьми.

Стоимость экскурсии 1160 р. с человека QR-код или ПЦР требуется Подробности на сайте

Чем еще заняться: в Коломенском много других мест для активного отдыха: на коньках катаются по Ярмарочной площади, на тюбингах — со склонов на Нижней улице и Зеленой поляне. Для лыжников предусмотрено два маршрута — на 3 и 5 километров. Кроме того, с февраля по март в парке устраивают костюмированные проводы зимы: им посвящены тематические экскурсии «Боярыня Масленица» или «Государыня Масленица».

Костюмированная масленица в «Царицыно»

С 19 февраля по 13 марта в Музее-заповеднике «Царицыно» проходит полуторачасовая программа «Масленичные забавы»: актрисы в роли «селянок из окрестных деревень Хохловки и Ореховки» устроят настоящие народные гулянья и расскажут о старинных названиях и значениях каждого дня масленичной недели. Действа пройдут в двух локациях: в Большом дворце и под открытым небом.

Стоимость 500 р. с человека QR-код или ПЦР требуется для посетителей от 18 лет Подробности на сайте