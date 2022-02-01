Вы наверняка видели игрушки-наборы «типичных москвичей» — самобытный 3D-арт завирусился в январе. «Афиша Daily» сделала первое интервью с их автором Nidgus — художником-самоучкой, который долгие годы занимался творчеством вечерами после работы, а теперь неожиданно для самого себя стал популярным.

Nidgus Художник, участник творческой группировки NNN

— Как появились фигурки москвичей? — Летом мы с другом гуляли по Патриаршим прудам. У меня это место всегда ассоциировалось с Булгаковым, а не с московским бомондом. Так что я удивился тому, как много на верандах кафе красивых людей — они запали мне в голову. С предложением коллаборации сам пришел к паблику «Москва сейчас» — мне было интересно сделать что‑то про город, так как я здесь вырос и живу всю жизнь. Рассказал им идею — сделать наборы типичных москвичей, а в качестве примера показал девушку с Патриков. Они согласились, и мы вместе начали продумывать персонажей. Первый набор получился очень личным для меня: в нем есть модник с Китай-города — а я там учился; интеллигент из Хамовников — там находилась моя школа; офисный сотрудник из Москва-Сити — там я работаю; маятниковый мигрант — долго я жил в Подмосковье и часто ездил в электричках. Референсов не искал, создавал все, опираясь на образы в голове или описания ребят из «Москвы сейчас». Многое, конечно, сделал гипертрофированным. — Ждали, что это выстрелит? — Нет, 6 января ребята написали мне, что хотят опубликовать пост. А я в этот момент собирался идти играть в футбол: подтвердил совместную публикацию и ушел. Возвращаюсь, а у меня завален весь директ, огромное количество запросов, 8000 лайков — такого не было никогда. Я четыре года выкладывал свои работы в инстаграм, потом и кровью добился тысячи подписчиков. А тут за сутки их количество удвоилось (сейчас в аккаунте @Nidgus 15,5 тыс. подписчиков. — Прим. ред.).

Незадолго до этого я подводил в сторис итоги 2021 года и посчитал, что мне оставили 13 комментариев со словом «гений» или однокоренными. Поставил себе цель набрать больше в 2022 году — и после первого же поста это случилось, так что целей на этот год у меня больше нет.

Шумиха продолжилась, несколько селебрити сделали репосты. Что самое приятное — люди начали смотреть и лайкать другие мои работы.

— Почему решили сделать вторую партию типажей? — Пятью типажами всю Москву не охватишь, продолжение напрашивалось само. Хотелось рассказать о других людях тоже. К тому же многих задело, что среди типажей всего одна девушка. Честно говоря, я об этом вообще не думал. Я же не знал, что столько людей это увидит. Во второй партии девушек и мужчин поровну. — Историю с москвичами ты для себя закрыл? — На ближайшие месяцы — да. Сейчас хочу показать, что я умею многое другое. — В комментариях постоянно пишут, что люди хотят купить такие игрушки. Это будет возможно? — Мы в процессе решения этого вопроса. Производство оказалось достаточно трудоемким и дорогим процессом. Но мы обязательно доведем его до конца, а пока готовим к выходу коллекцию NFT. Скоро анонсирую дроп у себя на странице. — Есть какие‑то особо важные для тебя типажи? — Мне нравится «Женщина из метро». Ребята из «Москвы сейчас» советовали не тратить на нее время, но я хотел сделать этот типаж. В этой игрушке есть газета «Метро» с новостью про наборы. И недавно вышла газета «Метро» про вторую партию наборов — я надеюсь, что хотя бы одна такая женщина взяла ее и увидела саму себя, только в виде игрушки.

— У тебя была какая‑то идея, которую ты хотел этими наборами донести? — Для меня это способ показать, какие разные люди живут в Москве. Мы не похожи друг на друга, но объединены одним городом. — Искусство — твоя основная деятельность? — Нет, я работаю финансовым аналитиком, искусством занимаюсь уже четыре года, но все это время это мое хобби и отдушина. Я нигде этому не учился — разве что по туториалам на ютьюбе. — В 2018 году «Афиша Daily» впервые написала про тебя — ты тогда сделал симулятор сторис для инстаграма. Это была первая твоя работа? — Нет, я и до этого пробовал создавать какой‑то осмысленный контент и выкладывать его в сторис, шутить. В целом люди обычно безэмоционально публикуют истории и так же безэмоционально их потребляют. Мне захотелось показать, что можно иначе. У меня было 120 подписчиков, но люди реагировали, так что мне было интересно экспериментировать. Тогда, правда, истории сохранять было нельзя, так что все это исчезло. Симулятор сторис появился из наблюдений за типичными фотографиями и видео, которые выкладывают люди: чокающиеся бокалы, скриншот с песней, съемка за рулем. Их я объединил в восьмибитную игру-симулятор — использовал стандартную программу для монтирования видео и Powerpoint. Потратил на это две недели, но никто из моих друзей ничего не понял. Получил один ответ типа «Что происходит». Расстроился и прислал видео блогеру Роме Бордунову с посылом «Посмотрите, вдруг вам будет интересно». Никакой реакции не ожидал, но он ответил почти сразу — посмеялся и попросил опубликовать у него в твиттере. Пост у него набрал 1000 лайков, для меня это было настоящее признание. А когда это еще и в «Афише Daily» опубликовали, я подумал, что жизнь удалась.

— После этого ты сделал еще много историй? — Да, до меня долго доходило, что истории не вирусятся — нет инструмента для репоста, они исчезают, а в актуальное люди захотят только к понравившимся девушкам. Но я набивал руку. Местами было плохо, но это все равно почти никто не видел. Много шутил про офисную рутину, ставил сценки из канцтоваров, сделал еще один симулятор сторис аж на семь минут. Но количество подписчиков выросло только до 200. Последние сторис, которые я сделал, — Duck Life. Это была серия про утку, которая каждый день ходит в офис и мечтает тусить. Но тусить не получается, потому что по вечерам она работает над своими творческими задумками. В общем, про себя рассказал. — Когда стал экспериментировать с 3D-моделированием? — Год назад. Поставил себе цель выкладывать новую работу раз в неделю — мне кажется, каждый человек сможет научиться делать что‑то классное, если будет заниматься этим регулярно . Вскоре открыл для себя прозрачные материалы, 3D-сканер человека и сделал первую игрушку — набор офисного сотрудника. Получилось неплохо, и я сделал еще один набор про хоум-офис — с курьером в комплекте. Попросил у «Кухни на районе» разрешение использовать их лого, разумеется, бесплатно. Они дали добро, а потом даже репостнули к себе в сторис. Параллельно развивал другие идеи: чехлы для телефонов, книги и журналы. А через пару месяцев вернулась «Кухня на районе» и попросила сделать презентацию их новой формы в виде такой же игрушки. До этого я не шил одежду в 3D сам, а брал готовые модели на стоках, так что не знал, как это сделать. Но все равно согласился, попросил дней десять. Первые три ночи изучал программу Marvelous Designer, делал базовые штуки. В итоге коллаба получилась, и эти навыки я использовал, создавая москвичей. После этого у меня было еще несколько коллабораций с большими пабликами, так я очень медленно наращивал аудиторию.