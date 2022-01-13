Какую роль играют комнатные растения в нашей жизни? Как они меняют пространство? Это решила исследовать автор фотопроекта Indoor Jungle и фоторедактор «Афиши Daily» Анастасия Евсинекина.

Анастасия Евсинекина Автор фотопроекта, фоторедактор «Афиши Daily»

Однажды я попала в удивительный подъезд. В обычном 25-этажном доме скрывались джунгли со своим микроклиматом, подсветками и лампами. В аквариумах плавали рыбки, в джакузи жила черепашка, с веток деревьев свисали игрушечные обезьянки, а из стены торчали оленьи рога. С этого подъезда началось мое путешествие в поисках необычных комнатных растений.

Я задумалась о том, что большую часть жизни человек проводит в помещениях: в офисах и квартирах. Когда я работала в офисе, меня поражало то, с каким старанием мои коллеги заставляли растениями неуютные кабинеты: горшки появлялись в каждом уголочке и занимали все доступные поверхности. Люди приносили кактусы, хлорофитумы, фикусы, фиалки и другие домашние растения, чтобы создать уют на рабочем месте. В каждом кабинете был человек, который поливал и подрезал их. Домашние растения помогают создать не только уют. В холодных и пустых подъездах многоквартирных домов горшки с цветами дают ощущение безопасности — ты знаешь, что в этом пространстве кто‑то есть.

Я искала жилые и нежилые пространства с ощутимым присутствием комнатных растений в разных городах России. Растения все больше виделись мне как полноправные обитатели своих территорий. У мест их обитания появлялся свой характер и атмосфера. Растения формировали среду, обживали пространства, завоевывали все больше территорий. Я стала создавать одиночные и групповые «портреты» комнатных растений. Через них я могла рассказать о живущих либо отсутствующих в этих пространствах людях. Кто ухаживает за этими растениями? Какой характер взаимоотношений можно разглядеть между растениями и людьми? Как изменяется пространство, в которое их поместили?

Виктория Базоева Ландшафтный архитектор, владелец и создатель бюро «Ботанический заговор» и автор одноименной книги