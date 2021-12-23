Каждый Новый год — это не только долгий отдых и подарки, но и сотни сбежавших собак. Фейерверки, которые мы продолжаем запускать, плохо влияют и на нас самих, и на растения и животных в городе. «Афиша Daily» попросила специалистов объяснить, почему нам пора отказаться от этой традиции и как снизить ущерб от пиротехники.

Как фейерверки влияют на собак?

Салют для собак означает вообще не то же самое, что для людей. Люди придумали фейерверки, чтобы создать себе праздничное настроение: у кого‑то оно появляется, у кого‑то нет, но каждый человек понимает природу этого явления. Собаки же этого не знают, для них это беспощадное, очень громкое, очень яркое, очень страшное нечто. Еще и странно пахнет. Собаки воспринимают салют так, как мы восприняли бы внезапно начавшуюся войну в нашем городе. И объяснить им, что это создано для веселья, мы, к сожалению, не можем. Лучшее, что мы можем сделать для собак (и других животных), — это перестать взрывать салюты и петарды .

В новогодний период в чатах и группах владельцев собак очень много объявлений о поиске сбежавших питомцев. При этом централизованного органа, который помогает их искать, не существует. Даже если ваша собака раньше никогда не боялась фейерверков, в это время года необходимо соблюдать технику безопасности: не отпускать ее с поводка (испугавшись, собаки убегают, даже те, кто идеально воспитан), обязательно повесить на шею адресник со своим номером телефона, стараться не ходить в те места, где могут взрывать пиротехнику .

Некоторые кинологи примерно за месяц до праздника начинают продавать услугу приучения к громким звукам. Они стучат металлическими ложками по кастрюлям, включают записи взрывов в динамиках, некоторые даже взрывают петарды рядом с собаками, в процессе кормя их едой. Делать это бессмысленно: для собаки это просто дополнительный стресс, и Новый год она встретит с уже расшатанной нервной системой. Неуверенных в себе и пугливых псов действительно можно, но гораздо более бережно (петарды взрывать не стоит) приучать понемногу к разным стимулам, включая неприятные звуки. Но лучше начинать это делать минимум за полгода до празднеств. Тогда есть шанс, что собаке будет чуть проще пережить этот период.

Если же собака панически боится салютов и у нее есть настоящая шумофобия, не стоит мучать ее приучением — скорее всего, оно все равно не даст никакого эффекта. Лучше постараться по возможности оградить ее от салютов полностью. Вплоть до того, чтобы не гулять в сложное время, установить звукоизоляцию дома и обратиться к ветеринарному врачу, чтобы подобрать для нее медицинский препарат, помогающий лучше пережить такое стрессовое событие.