Каждый Новый год — это не только долгий отдых и подарки, но и сотни сбежавших собак. Фейерверки, которые мы продолжаем запускать, плохо влияют и на нас самих, и на растения и животных в городе. «Афиша Daily» попросила специалистов объяснить, почему нам пора отказаться от этой традиции и как снизить ущерб от пиротехники.
Как фейерверки влияют на собак?
Специалист по поведению собак, автор блога If Dog Could Talk, сооснователь образовательного проекта Rebel Dog School
Салют для собак означает вообще не то же самое, что для людей. Люди придумали фейерверки, чтобы создать себе праздничное настроение: у кого‑то оно появляется, у кого‑то нет, но каждый человек понимает природу этого явления. Собаки же этого не знают, для них это беспощадное, очень громкое, очень яркое, очень страшное нечто. Еще и странно пахнет. Собаки воспринимают салют так, как мы восприняли бы внезапно начавшуюся войну в нашем городе. И объяснить им, что это создано для веселья, мы, к сожалению, не можем. Лучшее, что мы можем сделать для собак (и других животных), — это перестать взрывать салюты и петарды.
В новогодний период в чатах и группах владельцев собак очень много объявлений о поиске сбежавших питомцев. При этом централизованного органа, который помогает их искать, не существует. Даже если ваша собака раньше никогда не боялась фейерверков, в это время года необходимо соблюдать технику безопасности: не отпускать ее с поводка (испугавшись, собаки убегают, даже те, кто идеально воспитан), обязательно повесить на шею адресник со своим номером телефона, стараться не ходить в те места, где могут взрывать пиротехнику.
Некоторые кинологи примерно за месяц до праздника начинают продавать услугу приучения к громким звукам. Они стучат металлическими ложками по кастрюлям, включают записи взрывов в динамиках, некоторые даже взрывают петарды рядом с собаками, в процессе кормя их едой. Делать это бессмысленно: для собаки это просто дополнительный стресс, и Новый год она встретит с уже расшатанной нервной системой. Неуверенных в себе и пугливых псов действительно можно, но гораздо более бережно (петарды взрывать не стоит) приучать понемногу к разным стимулам, включая неприятные звуки. Но лучше начинать это делать минимум за полгода до празднеств. Тогда есть шанс, что собаке будет чуть проще пережить этот период.
Если же собака панически боится салютов и у нее есть настоящая шумофобия, не стоит мучать ее приучением — скорее всего, оно все равно не даст никакого эффекта. Лучше постараться по возможности оградить ее от салютов полностью. Вплоть до того, чтобы не гулять в сложное время, установить звукоизоляцию дома и обратиться к ветеринарному врачу, чтобы подобрать для нее медицинский препарат, помогающий лучше пережить такое стрессовое событие.
Если собака испугалась салюта на улице, ее обязательно надо подбодрить и немедленно отправиться в безопасное укрытие, где она сможет прийти в себя. Часто можно встретить совет игнорировать страх собаки. Обосновывают это тем, что тогда она перестанет бояться, а если ее поддерживать — это подкрепит страх. Но это вредная стратегия, она значительно усилит стресс и разрушит ваш контакт с животным. Если собаке страшно, ей нужно помочь. Страх — это эмоция, мы не можем подкрепить эмоцию, а вот создать негативный опыт своим бездействием можно легко.
Как фейерверки влияют на город и его обитателей?
Региональный менеджер отдела экологической экспертизы EcoStandard Group
Четверть века назад рынок захлестнула волна недорогих пиротехнических изделий, которые продавались везде и всем без разбора. Празднование Нового года во второй половине 90-х всегда означало непрерывную канонаду взрывов, треск салютов и обязательно дырку в куртке от неудачно установленной ракетницы. Сейчас оборот пиротехники строго контролируется, она стала дороже. Но все равно количество любителей ярких звуковых и световых эффектов очень велико.
Связь времен прослеживается в том, что состав пиротехнических средств практически не меняется. Но мало кто задумывался тогда, да и сейчас, что фейерверки могут не только потревожить чей‑то сон, напугать животных, разбить окно, повредить пальцы, открытые участки тела и органы чувств, но и нанести вред здоровью за счет соединений, которые образуются после запуска.
Чтобы фейерверк зажегся и разгорелся, в состав добавляют перхлораты — после запуска регистрируют значительное увеличение их концентрации в соседних водоемах, а значит, и в организмах их обитателей. Перхлораты воздействуют и на человека, они могут спровоцировать нарушения в работе щитовидной железы. Для растений перхлораты токсичны — вызывают угнетение роста и искривление побегов.
За цвет вспышки отвечают специальные компоненты. За красный — стронций, за желтый — чистый натрий и его соли, зеленый — соли бария, белый — алюминий или магний, пурпурный оттенок — смесь соединений стронция и меди. В некоторых фейерверках также может содержаться кадмий. После сгорания все это попадает в приземный слой воздуха, и этим дышим мы, это же попадает на растения, в водоемы и почву. Суммарный эффект от воздействия большого количества взвешенных веществ на человека, который страдает астмой или другими хроническими легочными заболеваниями, может быть отчетливо негативным.
В новогодний период станции мониторинга фиксируют превышение концентрации взвешенных частиц, в том числе мелкодисперсных, то есть очень мелких (меньше 2,5 микрона — PM2.5). Они плохо влияют на здоровье человека, так как из‑за своих размеров могут проникать через биологические барьеры, в отличие от своих более крупных собратьев.
Но больше всего вредных веществ копится в почве. Как показывают наши исследования, почти вся почва в Москве и Петербурге загрязнена. Вероятно, фейерверки — одна из причин этого, ведь их последствия копятся годами.
Лучше всего сократить использование пиротехнических изделий, ведь их производство и продукты горения наносят вред окружающей среде. Использованные фейерверки не подлежат переработке, а зачастую остаются на месте запуска, и 1 января перед глазами предстает грустная картина замусоренного города. Ведь даже «безобидная» хлопушка оставляет после себя целую кучу мелких отходов.