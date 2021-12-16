Компания «Ценципер» запустила некоммерческий проект — 40 исследователей в мельчайших деталях изучают самый обычный дом на улице Воронцовские пруды, 9. Их интересует все: от истории места до микроорганизмов, живущих в мусоропроводе. Основатель компании и автор проекта Илья Осколков-Ценципер рассказал «Афиша Daily», зачем они это делают.

Илья Осколков-Ценципер Основатель компании «Ценципер», Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», издательского дома «Афиша», компании «Сделано». Руководил созданием концепции Парка Горького и ВДНХ, проектированием бизнеса в Yota

— Уже полгода вы наблюдаете за домом 9 на улице Воронцовские пруды. Что это за проект?



— Этот проект не похож на то, что мы обычно делаем. Компания «Ценципер» имеет дело с большими организациями, которым придумывает новые продукты и пользовательский опыт. Но иногда мы делаем вещи для души — разной степени странности и ненужности. Эта идея выросла из разговоров о том, какие места кажутся нам интересными и необычными, а какие нет. Изначально я думал о доме на 9-й Парковой, в котором провел детство. Но вскоре понял, что ничего уникального в нем нет, у всех нас есть подобное место. И чтобы не фонила ничья персональная история, мы решили выбрать самое типичное и заурядное здание. В результате нашли дом, к которому никто из нас не имеет никакого личного отношения, — на улице Воронцовские пруды, дом 9. Это типовая застройка, не памятник архитектуры, там не жили знаменитости, его не собираются сносить.

Дом на Воронцовских Прудах, 9 © Сергей Леонтьев

Мы начали на этот дом внимательно смотреть. Мне интересен этот эффект: ты берешь что‑то, что как бы не имеет никакой ценности, но чем больше ты тратишь времени на взаимодействие с этим объектом и изучение его истории, тем менее заурядным он тебе кажется. Мы могли бы взять любое другое здание, и это сработало бы точно так же.

Главное — внимательное доброжелательное любопытство.

А количество потраченного времени пропорционально количеству симпатии, которое ты испытываешь. — Что вы делаете?



— Мы изучаем здание со всех возможных точек зрения, в том числе абсурдных. Например, составляем график посещения дома курьерами. Или делаем карту звездного неба над ним. Изучаем микроорганизмы, которые живут в мусоропроводе, птиц, гнездящихся во дворе. Собираем истории людей, которые там живут, смотрим их семейные фотографии. Читаем, что на этом месте происходило до постройки здания. Начали мы с того, что просто пошли знакомиться с людьми, писали письма в управляющие конторы. Дальше все зависит от интереса людей, которые подключаются к проекту. Мой нью-йоркский приятель краевед Гриша раскопал старые карты этого места. Нашелся архитектор, который это здание проектировал, мы поговорили с ним. Оказалось, он даже вел баталии за то, чтобы дом был не таким, а сяким, чем‑то он остался доволен, а чем‑то нет. Казалось бы, типовой дом, а за ним архитектурные интриги Москвы 1980-х. Никакого скоординированного процесса в этом нет, подключаются люди и заходят с интересной им стороны: почвоведы изучают почву, фотографы снимают. Информация поступает с разных сторон. Недавно в Загребе я встретил своего приятеля, поделился этой историей. А он ответил: «Я же вырос в соседнем доме». И рассказал мне про своих одноклассников, которые на Воронцовских прудах, 9, жили, про их дворовую конкуренцию.

Тоня, ученица 10 класса. Живет в доме на Воронцовских прудах с рождения. © Сергей Леонтьев

— Зачем все это?



— У меня есть три гипотезы. Первая — неважно, на что ты смотришь, главное — делать это долго и внимательно. Вторая — внесение наблюдателя в систему меняет состояние системы, как в квантовой механике. Вполне возможно, дом на Воронцовских прудах станет достопримечательностью просто потому что мы на него смотрим. Если мы посвятим этому несколько лет, он станет самым изученным зданием в мире. Уже никто не помнит, как звали кошек в Эрмитаже 20 лет назад, а нам интересны и такие факты тоже. Третья история самая лирическая.

Время, которое ты тратишь на наблюдение, должно привести к возникновению любви.

Кажется, наша психика устроена таким образом, что достраивает эмоциональную причину этой работы. Это мне интересно проверить. У этой истории нет никакого второго дна: мы не знаем, выйдет из этого какая‑то польза или результат, кроме удовольствия собравшихся. Ноль продуктивности, ноль эффективности, никакого успеха. Можно назвать это медитацией. — Кто занимается изучением дома?



— Краеведы, архитекторы, местные энтузиасты, прошлые или настоящие жители дома, студенты. Потихоньку складывается сообщество людей, которым эта идея симпатична. Для меня изначально было важно, чтобы история была открытой: хочешь — участвуй, перестало быть интересно — не участвуй. Денег на этом никто не зарабатывает и не планирует. Однажды я шел по улице и увидел великого фотографа Сергея Валентиновича Леонтьева в шортах и на велосипеде. Он спросил, нет ли каких‑то интересных проектов. Я ужасно удивился: был уверен, что у него-то точно нет в этом нехватки. И он присоединился к нам и снял портреты жителей дома. — Почему людям хочется этим заниматься?



— Есть огромный дефицит способности на чем‑то сфокусироваться, особенно если в этом нет линейной рациональной пользы . Жизнь ведь не сводится к рабочим задачам, в ней есть интерес, эмоции, любовь. И важный компонент — формально бессмысленная деятельность, которая для вас, конечно, совершенно не бессмысленная.

Ольга, художница. Живет в доме на Воронцовских прудах с 1984 года. © Сергей Леонтьев

— Это внимание может сделать жизнь в городе приятнее?



— Да. Почему, например, плохо в тюрьме или белой комнате? Нам плохо, когда окружающий нас мир не нагружен информацией. В городах потребность в этом огромная. Поэтому люди гуляют на Патриарших прудах среди старых домиков, вспоминая Булгакова. Чем больше в городе мест, с которыми у вас есть ассоциации, тем более он уютен. Мы делаем город своим, когда навешиваем на него истории . Люди острее испытывают потребность в гиперлокальности, чем 10–15 лет назад. Мы исследовали одну деревню. В ней есть старая разваливающаяся церковь, которую в последний раз ремонтировали, наверное, до Первой мировой войны. Оказалось, что жители деревни воспринимают отсутствие заботы по отношению к этой церкви очень лично — как неуважение к себе. Их местная идентичность связана с этой церковью, хотя она давно не действует. При советской власти она была складом, первую функцию ей так и не вернули. По этой же причине москвичи часто ругают современную архитектуру — они воспринимают ее как что‑то слишком пустое, гладкое, лишенное смыслов. Когда я был маленьким, хрущевки казались мне чем‑то ужасным. А сейчас они вызывают в первую очередь умиление. Мы хотим, чтобы в нашей норе все было понятно, поэтому любые масштабные изменения в городах наталкиваются на страшное ворчание со стороны жителей. Им говорят: «Дураки, лучше ж будет». А они на всякий случай этого не хотят.

Все-таки наш дом, улица, район — это защитные слои вокруг нас. И нарушение этих слоев создает ощущение страха и дискомфорта.

Это глубокие, почти биологические системы, которые требуют бережного отношения.

Аня и Алексей живут в доме с момента его постройки. Ари — с рождения. © Сергей Леонтьев