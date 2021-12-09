30% владельцев собак в Москве утверждают, что хотели бы брать питомца с собой на работу, при этом дог-френдли-офисов в городе все еще очень мало. «Афиша Daily» вместе с проектом по созданию дог-френдли-среды Urban Pet нашли офисы, в которых уже рады животным, — и обсудили, как это влияет на работоспособность и отношения в коллективе.

Архитектурное бюро «Новое»

Сергей Неботов Управляющий партнер бюро

Наш офис — это творческое пространство, в котором мы всегда стремились поддерживать неформальную и открытую атмосферу. Поэтому, когда возник вопрос «А можно мне прийти с собакой в бюро?», ответ был: «Конечно!». Маленькие друзья были нашими соседями с самого начала существования проекта. Первой была морская свинка по имени Жора, потом пара японских амадинов (декоративные птицы. — Прим. ред.), лабрадор по кличке Поньо, потом еще четверо или пятеро различных четвероногих коллег. В общем, не было идеи стать дог-френдли, мы просто были такими. У нас есть миски для собак и подстилка. В остальном как‑то специально пространство мы не оборудовали. Ограничение только одно: просим хозяев следить, чтобы питомцы не грызли провода — не хочется несчастных случаев. Обычно в офисе не бывает больше двух-трех собак: сотрудники предупреждают друг друга о намерении прийти с питомцем, и конфликтов не возникает. У нас небольшое бюро, мы сработались, хорошо понимаем и чувствуем коллег — поэтому нам легко договариваться. Терпимость и семейственность — это часть нашей корпоративной культуры, которая нужна нам в первую очередь как архитекторам. Открытость к домашним животным скорее является следствием. Уверен, что для компаний побольше организация пет-френдли-среды — более сложная задача.

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Сегодня, когда границы между форматами стерлись донельзя, уже странно считать офис особой «деловой» зоной . Современный человек привык к гибкости и толерантности пространств. Идти против этого тренда как минимум не логично. Тем более что в дог-френдли-подходе больше плюсов, чем минусов. Если офисное пространство становится более гуманным не только за счет модной мебели, современного дизайна или специальных зон, но и за счет отношения к человеку и его потребности проводить больше времени с близким другом — вы получите в разы большую отдачу от его работы.

Компания-производитель гранолы «Гранола Лаб»

Елена Наумова CEO

У нас небольшой опенспейс, в котором работают шесть человек. Моя собака ходит со мной на работу каждый день уже полтора года и проводит со мной все время, а это почти девять часов. Несколько раз в день мы стараемся вместе выходить на улицу, а в остальное время она спит в лежанке, выпрашивает еду или требует, чтобы ее погладили. Идея сделать наш небольшой офис дог-френдли возникла сама собой, потому что я много времени провожу на работе и не хочется надолго оставлять собаку одну. Я не собирала мнения коллег предварительно, но допускаю, что кто‑то недоволен и стесняется об этом сказать. Если честно, собака сейчас настолько продолжение меня, что я не знаю, как бы отреагировала, если бы кто‑то из коллег вдруг выступил против. Приходить на работу с псом — важная часть моей жизни, и я бы не стала от нее отказываться. Но я практически уверена, что все хорошо: коллеги или нейтрально относятся к собаке в офисе или сами хотят с ней поиграть.

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При приеме на работу мы спрашиваем у новых сотрудников про аллергию — к счастью, ни у кого ее не оказалось. Думаю, с человеком, которые не принимает это мое увлечение, мы вряд ли сработались бы. Единственное, что доставляет некоторый дискомфорт, — это лай. Моя собака уже считает территорию офиса своей, поэтому иногда «защищает» ее. Когда пес был щенком, то убегал из офиса и заходил к соседям, но все его знают и хорошо к нему относятся. У нас нервная работа, и периодически возникали ссоры, истерики. Удивительно, но с появлением пса такие негативные ситуации стали возникать реже. Животное определенно оказывает успокаивающее действие. Этот принцип работает и на переговорах: собака — не отвлекающий фактор, а возможность снизить стресс, расслабиться и провести встречу в приятной обстановке .

Фонд «Вера»

Галина Магомедова Руководитель направления коммуникаций фонда «Вера»

Наша пет-френдли-история началась с хосписов, с которыми мы работаем. Пытаясь воссоздать домашнюю атмосферу, туда стали привозить животных, если у соседей по палате нет аллергии. Некоторые сотрудники тоже начали приходить с собаками и заметили, что пациенты оживают, если кладут руку на шерсть или мокрый нос. Кстати, в Первом московском хосписе зооуголок не просто так находится напротив комнаты, в которой прощаются с людьми. Родственники выходят оттуда и сразу видят птичек, шиншилл, которые прыгают, играют, — это про жизнь, про то, что она продолжается . Так как в хосписах, которыми мы занимаемся, разрешены собаки, было бы странно запрещать их в офисе — это тоже наш дом. Мы занимаем трехэтажное здание с выходом во двор, куда можно выходить на прогулку с животным. У нас есть коробка с мягкими игрушками, которые можно взять, чтобы собака не грызла мебель и офисное оборудование. Правда открытые мусорки приходится поднимать на стол, чтобы животные не искали там недоеденные сэндвичи.

© Галина Магомедова

Аллергии ни у кого из коллег нет. Но оказалось, что одна наша новая сотрудница боялась собак. Она устроилась к нам на удаленку во время пандемии и не знала, что в офисе все могут играть с псами. В первый офлайн-день она испугалась, закрылась в кабинете и написала в чат, что боится больших собак. Потом мы синхронизировались: когда она приезжает, питомцев не приводят. Но в какой‑то момент даже она растрогалась и прикоснулась к одному из лабрадоров, потому что мы все рассказывали ей, какой он ласковый. Мы работаем с темой паллиативной помощи, временами это очень стрессово, многие выгорают. А собаки — это возможность переключиться. Если у меня случился тяжелый разговор или я отправила непростое письмо, то иду обнимать животное, и меня отпускает. Само по себе присутствие пса в офисе не отвлекает от работы, это вопрос тайм-менеджмента. Перерыв на игру можно сделать в любое удобное время. Обычно собаки не бегают по офису — они или играют самостоятельно, или лежат рядом с хозяином. Если кто‑то и заглядывает к тебе в кабинет, то буквально на несколько секунд — успеваешь только улыбнуться, погладить и работаешь дальше.

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Во время встреч собака помогает расслабиться даже тем людям, которые привыкли быть напряженными. Иногда мы проводим мини-лекции о базовых правилах обращения с животными: рассказываем, что нельзя сразу трепать незнакомого пса за уши, кормить его или громко разговаривать. Да, собака может выступать как терапевт, но нельзя допускать, чтобы она становилась мягкой игрушкой.

Университет креативных индустрий Universal University

Екатерина Черкес-заде Директор

У нас открытая среда, это творческий университет, где учатся дизайнеры, современные художники, игровые разработчики, кинематографисты, фотографы. Мы приветствуем разнообразие, инклюзивность, делаем много социально ориентированных проектов. Наша студентка сделала проект дог-френдли-среды на территории Artplay, где мы находимся. В его рамках в пространстве предусмотрены миски для воды, пакетики. Сюда не запрещено приходить с животными, а инфраструктура подстраивается под любого пользователя. Сотрудники или преподаватели тоже легко могут прийти с собакой, о ней все заботятся, кормят, поят. Для студентов в этом смысле есть некоторые ограничения: пса не возьмешь в съемочный павильон, просмотровый кинозал, центр прототипирования и макетирования и тем более в темную фотостудию. Это в первую очередь небезопасно для самой собаки, не только для оборудования.

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Сейчас в связи с пандемией сотрудники приходят в офис три-четыре раза в неделю. Мы стараемся сделать так, чтобы пребывание на работе было максимально комфортным. Каждый год в университете запускается огромное количество программ и два-три новых факультета в год. Все это требует неимоверных усилий. Поэтому мы приветствуем собак — это способ расслабить команду, дать ей дополнительные позитивные эмоции .

Альфа-Банк

Алексей Гиязов Член правления, директор по маркетингу Альфа-Банка

Сотрудники Альфа-Банка пока не приводят в офис своих домашних животных, а вот наши отделения открыты для посетителей с питомцами. В октябре мы запустили несколько пет-френдли-офисов в Москве в качестве эксперимента — хотим понять, нужен ли такой формат людям и как его улучшить. Отделения Альфа-Банка, куда можно с животными, легко узнать по стикеру с собакой на двери. На наклейке — не просто случайные картинки с фотостоков, а реальные питомцы из приютов, которым мы помогаем в рамках благотворительного проекта «Альфа-Друг». Это бот в телеграме @alfafriendbot и горячая линия, где можно задать любые вопросы о животных и даже найти себе котика или собачку. Бота мы сделали вместе с ассоциацией «Благополучие животных». В наших пет-френдли-офисах есть миски для воды, влажные антибактериальные салфетки, пакетики. Если в отделение пришли сразу несколько посетителей с собаками, то сотрудники помогут развести их по разным зонам: у нас нет фиксированных стоек для обслуживания, а консультацию можно получить там, где удобно. Если питомец вдруг испугался, то их с хозяином проводят в более тихую часть офиса или переговорную. В отделения, не отмеченные стикером, тоже можно зайти с животным — просто мисочки с водой там не будет.

© Альфа-Банк

В Альфа-Банк можно не только с собакой, но и с любым домашним животным. Мы не делаем различий для маленьких и больших пород, но рассчитываем на то, что наши клиенты знают своих любимцев и следуют правилам поведения с ними в общественных местах: используют намордники и поводки или держат их на руках. Пока что мы ни разу не столкнулись с агрессивным поведением питомцев. Таким образом мы хотим привлечь внимание к тому, что котики, собачки и другие животные — часть нашего общества, а брать их с собой в общественные места — обычное дело . Да, питомец должен быть социализирован, но это как раз ответственность владельца. Мы надеемся, что со временем люди вокруг будут более внимательными и чуткими по отношению к животным. А это сильно продвинет нас в решении проблемы беспризорных собак и кошек.

Татьяна Ирметова Независимый эксперт по трудовому праву

Нет ни одного закона или нормативного акта, который бы запрещал собакам находиться в офисе, но в трудовом праве не действует принцип «разрешено все, что не запрещено» . Внутренние правила и регламенты обязательно должны быть подготовлены и утверждены так, чтобы соседство с животными не нарушало права сотрудников. Также вы не можете привести в офис собак, которые внесены в перечень потенциально опасных пород, и животных, запрещенных к содержанию.

© Альфа-Банк

За безопасность сотрудников на рабочем месте отвечает руководитель. Многие люди боятся собак и тревожатся, поэтому важно обеспечить не только физическую безопасность, но и психологическую. У каждого члена коллектива должно быть право вето, и это необходимо прописать в уставе. Человек на работе не должен испытывать стресс. И все же это очень индивидуальная история. В компаниях, где есть монотонная работа и жесткие правила, собака или кошка поможет снять напряжение. Животное, если его никто не боится, — это источник положительных эмоций и лечения от стресса, а это способствует продуктивности. Однажды я работала в издательстве, где были очень тонкие сотрудники. Они даже не пользовались духами, так как это влияло на них. В таких условиях собака, разумеется, могла бы стать проблемой.

© Альфа-Банк

Чтобы сделать условия комфортными для всех, можно создавать мобильные рабочие места, отдельные помещения для питомцев. Те, кому неприятно находиться рядом с собаками, могут работать удаленно в дни, когда животных приводят в офис. В целом сейчас это зависит от корпоративной культуры, общей степени толерантности и способности сотрудников договариваться.