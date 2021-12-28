С каждым годом в крупных городах появляется все больше доступной инфраструктуры для горожан с питомцами: сегодня провести день с питомцем можно весело и разнообразно — не ограничиваясь только прогулкой, а заходя на обед или выставку с пушистым другом. Вместе с Royal Canin выбрали 20 мест в Москве и Петербурге, где будут рады вам и вашим питомцам.

партнерский материал партнерский материал

Дог-френдли места в Москве

Галерея «Триумф»

Галерея современного искусства на Ильинке работает с 2006 года. Центр специализируется на крупных зарубежных и современных художниках: в разное время здесь можно было застать работы AES + F, Александра Бродского, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Recycle Group и других видных деятелей. Сюда же привозили первую выставку Дэмиена Херста в Москве. «Триумф» поддерживает и молодое искусство, а еще представляет ежесезонный проект «Метод» с двойными выставками художников, которые работают с одними медиа либо используют схожую технику и изобразительные приемы. Приобщиться к современному искусству можно с питомцем — в арт-пространство пускают с воспитанными собаками, которых просят держать на поводке.

Адрес Ильинка, 3/8, стр. 5 Сайт Галерея «Триумф»

Бистро Mini

Крошечное бистро специализируется на турецком стритфуде — кебабах и балык-экмеке, то есть бутербродах с рыбой и овощами в восточных специях. Mini — практически монопроект: кроме этих двух блюд предлагают только восточные сладости. Из напитков можно взять вино в нарядном бокале (не самая привычная, но крайне удачная компания для кебаба), пиво или газировку. Интерьер совсем не московский: много алого, минималистичная мебель и небольшая барная стойка для заказов. Внутри места совсем немного — пара столиков у стены и несколько низких столов напротив. Удобнее всего в теплую погоду разместиться на улице — у Mini есть удобная веранда под навесом. Или взять еду с собой и прогуляться до Патриков. Впрочем, несмотря на скромные размеры, в бистро очень рады посетителям с питомцами (миску с водой выдадут по запросу).

Адрес Тверская, 19, стр. 2

«Кооператив „Черный“»

Одна из лучших кофеен в городе, где специализируются на спешелти-кофе: обязательно обратитесь за советом к бариста, который подскажет, стоит ли сегодня заказывать фильтр и на чем будет капучино. Предлагают эспрессо, капучино, латте, батч-брю, аэропресс, несколько видов чая, здесь же можно купить зерно домой. В просторном помещении много столиков — можно присесть и заказать к кофе закуски или позавтракать (в меню много веган-позиций и интересной выпечки). По будням в кофейню все чаще заглядывают тихие фрилансеры с ноутбуками, по выходным подтягиваются местные жители с детьми и собаками. В «Кооперативе» рады всем, а для собак есть миски с водой и достаточно места, чтобы питомцу было комфортно дожидаться хозяев у столика.



Адрес Лялин пер., 5

Бар «Сентябрь»

Винный бар в берлинском стиле — внутри неон и алые отблески, винтажная мебель и шкафы с вином. Выбирать любое можно по бокалам: есть любопытные опции вроде петнатов и биодинамики, но и классики достаточно. К вину — закуски, которые лучше брать в стол на компанию: например, печеные перцы с фетой, оливки, маринованные перепелиные яйца или лосось с гренками. Этажом ниже — соседний бар Pyos с бильярдом и несложными коктейлями и пивом. И тут и там пускают с собаками, которых обязательно встретят миской воды и ненавязчивым вниманием. Имейте в виду, что вечерами в выходные в баре может быть достаточно людно — место больше подойдет общительным и спокойным собакам.

Адрес Покровка, 20/1, стр. 1

Пиццерия Maestrello

Небольшая сеть пиццерий, основанная итальянкой Джулией Маэстрелло, которая знает толк в правильном тесте и интересных начинках. В Maestrello делают классику — например, «Маргариту», «Четыре сезона» или пармиджано с баклажанами — и авторские версии. Берите «Эмилиану» с прошутто крудо и пармезаном или нежную «Нордику» с лососем и крем-сыром. Кроме пиццы есть салаты, супы и традиционные итальянские десерты. Помимо лимонадов предлагают бокал вина или пиво. С собакой лучше всего идти в первую точку сети на Покровском бульваре — здесь уютно и по-итальянски шумно — или в просторное новое пространство на Петровке, где выше шанс занять большой столик и поесть в тишине. Питомцам принесут воды и непременно сделают пару комплиментов.



Адреса Петровка, 30/7; Покровка, 16

Галерея Cube

Пространство Cube в здании отеля The Ritz-Carlton объединяет 12 галерей, а экспозиция регулярно обновляется. В основном в арт-центре представлены художники со всей России, но не только. Часть работ можно купить в домашнюю коллекцию: помимо дорогих и очень дорогих произведений есть шанс найти молодое искусство в среднем бюджете. Cube — одна из немногих галерей в Москве, куда пускают с собаками: здесь рады и небольшим питомцам, и полноразмерным хвостатым, но просят не спускать с поводка и не упускать из поля зрения. Если осилите все залы и будете готовы к новым зрелищам, отправляйтесь на «Винзавод», в Мультимедиа-арт-музей или соседнюю галерею «Триумф» — это еще несколько дог-френдли музеев в городе.

Адрес Тверская, 3 Сайт Галерея Cube

Мещерский парк

Огромный лесопарк основательно благоустроили в 2011 году — сегодня на просторной территории есть зоны отдыха, экотропинки, дорожки и широкие прогулочные зоны; зимой часть из них превращается в лыжные трассы. Обойти парк за один раз, скорее всего, не получится (это 465 гектаров смешанного леса), поэтому лучше прогуляться до Мещерских прудов и добраться до благоустроенной собачьей площадки в центре парка. Здесь хозяева смогут перевести дух, а питомцы вволю порезвиться и познакомиться с сородичами. Если силы еще остались, тренируйте команды или отправляйтесь в Переделкино (20–30 минут хода), чтобы посмотреть дачи писателей и заглянуть в Дом творчества писателей, где сейчас можно выпить кофе, пообедать в буфете, сделанном на советский лад, или просто посидеть в просторной библиотеке. С собаками на территорию Дома творчества писателей тоже пускают.

Адрес Одинцовский район, между поселками Сколково, Мещерский, Переделкино

Магазин Foam

Независимый магазин косметики без навязчивых консультантов и кричащих рекламных стендов. На полках Foam — интересная выборка декоративной и уходовой косметики от популярных и небольших марок. Есть парфюмерия и химия для дома, профессиональные бренды для волос, ароматные средства для тела и действенные продукты для лица. Среди представленных брендов — Zelinski + Rozen, Davines, Malin + Goetz, Kerastase, Blithe, R + Co и другие не самые тиражированные имена. Есть толковые российские марки: Don’t Touch My Skin, Beauty Minimalist, минималистичные санитайзеры Safer и так далее. В магазине на Тверской-Ямской, как правило, совсем не людно, так что выбрать что‑то для себя или в подарок можно без всякой спешки. Домашним питомцам в Foam тоже рады.

Адрес 4-я Тверская-Ямская, 26/8

Крафтовый бар Method Beer & Munchies

Крафтовый бар с ретроинтерьером и расслабленным вайбом: здесь достаточно места, чтобы вечером собраться компанией друзей (к тому же летом при Method открывается отличная веранда с лавочками). На кранах — российские и зарубежные пивные новинки и классика. Есть множество наименований по бутылкам — если не знаете, что выбрать, лучше спросить совета у бармена или начать с простого лагера. В баре можно полноценно поужинать или заглянуть на бранч в выходной — готовят сэндвичи и тако, крокеты, фиш-энд-чипс, фокаччу и другие гастрономичные и сытные закуски. Много веганских опций, также каждую неделю добавляются специальные блюда. Method особенно любим местными (хотя приехать сюда стоит из любой точки Москвы) — многие из них заглядывают на бокал пива с собакой. Питомцам здесь приносят воду и дают полную свободу.

Адрес Товарищеский пер., 4, стр. 5

Книжный магазин «Пархоменко»

Семейный книжный Анны и Сергея Пархоменко. Здесь можно найти художественную и детскую литературу, издания об искусстве и книги небольших издательств. Подборкой литературы Пархоменко занимаются лично. Есть и новинки, и редкие находки, и обязательная классика в красивом оформлении. Каждый месяц в магазине проходит бесплатный книгообмен, время от времени бывают лекции о литературе и собрания книжного клуба, на которых можно обсудить прочитанные книги. При лавке на втором этаже работает кофейня, где можно присесть с новой книгой, заказать кофе и свежий круассан. Несмотря на небольшую площадь помещения, в «Пархоменко» рады посетителям с собаками. В кофейне для питомца можно попросить миску с водой.

Адрес Татарская ул., 14

Дог-френдли места в Петербурге

Пекарня «Слой»

Небольшая сеть пекарен с фантастически красивыми десертами, часть из которых можно найти в петербургской доставке «Самокат», и уютными кофейнями в центре города. На витрине — слоеные кубы с начинками, эклеры с блестящими спинками, шоколадные бабки, даниши с ягодами и слойки с ванильным кремом. Есть сытная выпечка (например, с грибами), а еще завтраки: сытная английская шакшука, воздушные сырники, картофельные вафли с бенедиктом, тосты и прочая инстаграмная снедь. К заказу или с собой можно взять кофе — классику или авторские опции вроде латте «Пряная тыква». Во всех точках «Слоя» светлый интерьер и достаточно просторно, чтобы занять столик вместе с питомцем. Собак здесь всегда ждут: для хвостатых гостей даже завели специальную рубрику в инстаграме, а на месте выдают мисочку с водой.



Адреса Невский просп., 136; Маяковского, 3; Московский просп., 49

Книжный «Подписные издания»

Один из лучших книжных в городе, где найдется буквально все: детские книги с красивыми иллюстрациями, современная литература, периодика и классика, взрослые комиксы, новинки и подарочные издания. Здесь же можно встретить литературу от небольших инди-издательств, а заодно купить красивые открытки и блокноты для заметок. Сам магазин работает в этом здании почти сто лет: он открылся в 1926 году и стал местом, где люди могли оформить подписку на энциклопедии, сборники и литературные журналы (сегодня для этого у «Подписных изданий» есть сайт). В книжном можно неспешно прогуляться между стеллажами, заглянуть в детский отдел с самыми красивыми обложками или подняться на верхний этаж. А со свежекупленной книгой присесть в кофейне при «Подписных» — здесь есть выпечка и горячие напитки.

В магазин охотно пускают с собаками любых размеров, но просят держать питомцев на поводке и не позволять им пробовать литературу на вкус.

Адрес Литейный просп., 57 Сайт «Подписные издания»

Кофейня Mad Espresso Team

Уютная кофейня с несколькими точками, разбросанными по Петербургу, и вдумчивым подходом к кофе и приличным количеством наград в этой области. В MET заваривают классику и альтернативу, а заодно экспериментируют с авторскими напитками: в холодное время года можно заказать латте «Лесной орех», чай пряный гибискус или не слишком сладкий маття-какао. Здесь же можно поработать за ноутбуком или позавтракать: готовят сладкую овсянку с ягодами и гранолой, образцовые сырники из рикотты, вареники с вишней, несколько видов гранолы, сэндвичи, яичные блюда или фриттату. Самый сытный — «Английский завтрак» с колбасками, беконом и бобами. В любой кофейне Mad Espresso Team рады питомцам — ждут собак любых размеров, а на месте предлагают принести миску воды.

Адреса Римского-Корсакова, 3; 2-я Советская, 27

Василеостровский рынок

Огромный гастромаркет на территории реконструированного советского рынка на Васильевском острове. Сюда не стоит ходить за свежими овощами и парным мясом домой, а лучше отправляться на завтрак, обед или ужин. На рынке работает два десятка корнеров, в которых можно найти любую кухню мира. Например, свежий кофе и какао-масала в «Человек и пароход», объемные сэндвичи или бенедикты на бриоши в Eggsellent, аддиктивные бриоши с мисо-карамелью и синнабоны с лимонным кремом в «Футуре», хачапури из современного грузинского бистро Georgiani, веган-боулы в Raw to Go, пряный фо-бо в «Bo» или фирменные чуду с сыром в «Дагестанской лавке». С собаками пускают и во двор Василеостровского — здесь летом разворачивается просторная веранда, — и в само здание рынка.

Адрес Большой просп. В.О., 16/14б Сайт Василеостровский рынок

«Севкабель-порт»

Современное городское пространство на Васильевском острове, где зимой устраивают видовой каток, а летом проходят рейвы и фестивали. Раньше на месте кластера находилась типичная промзона с колючей проволокой, за активную модернизацию которой взялись пару лет назад. Сегодня в огромных красно-кирпичных ангарах XIX века кипит жизнь — почти каждые выходные в «Севкабеле» можно застать какое‑нибудь мероприятия, а кафе, бары, магазинчики, кофейни и бистро работают круглый год. Провести в порту можно весь день — сперва прогуляйтесь по территории и посмотрите на промышленную архитектуру, затем перекусите пиццей или хот-догами и выпейте бокал вина, после обеда отправляйтесь на набережную. Самые красивые закаты Петербурга — именно здесь. Гулять, отдыхать на газонах в теплое время года и заходить во все пространства «Севкабеля» можно с домашними животными: в кафе и бистро им предложат миску воды.

Адрес Кожевенная линия, 40 Сайт «Севкабель-порт»

Бар Redrum

Один из самых веселых баров в районе улицы Некрасова. Место принадлежит важной для Петербурга команде крафтовых пивоваров — AF Brew. Название бар получил в честь фирменного сорта пивоварни — хмельного Redrum, вдохновленного фильмом «Сияние» Стэнли Кубрика. Всего на баре с две дюжины кранов — наливают не только собственные сорта, но и крафт от других пивоварен со всего мира. Ассортимент понятный: имперские стауты, портеры, двойной IPA, гозе, фруктовые варианты и так далее. Есть интересные закуски к пиву — так что, заказав бокал, можно присесть за столик и перекусить. Правда, в хорошую погоду посетители предпочитают проводить время на свежем воздухе у входа. В выходные по вечерам в Redrum может быть достаточно людно и шумно — это стоит иметь в виду, если ваш пес интроверт. Но животным в баре рады всегда.

Адрес Некрасова, 26

Кофейня Civil

Красивая микросеть петербургских кофеен с минималистичным интерьером в духе сканди и вдумчивым подходом к зерну и способам заваривания. В лаконичном разделе с напитками есть только кофе и не кофе. Заказать можно фильтр или эспрессо, аэропресс, раф, флэт или латте, а еще несколько спешелов: латте клубника-можжевельник или раф цитрус-лемонграсс. Помимо кофе есть фреши, какао, маття и чаи. В Civil есть полноценное меню с едой на каждый день: трюфельные бенедикты, сэндвичи с индейкой, яичные завтраки, бургер с сырной котлетой и беконом, салаты, кукурузная каша с креветками, боулы, драники из цукини и прочие нескучные опции. Лучше всего приходить сюда в выходной день на бранч — здесь приятно не спеша перекусить, отдыхая от городской суматохи. С собаками пускают в любую из кофеен Civil — везде достаточно места, чтобы питомец комфортно разместился у столика. По запросу принесут миску с водой.

Адреса Волынский пер., 8; 8-я Советская, 4; Большой просп. П.С., 71а

Книжный «Все свободны»

Уютный двухэтажный магазинчик с плотно заставленными книгами стеллажами. При выборе литературы команда проекта обращает внимание на качество издания и внутреннее содержание книги. В магазине обширное собрание произведений по философии, политике, искусству, социологии, культурологии и прочий академический нон-фикшен. Следят и за новинками научпопа, а заодно регулярно пополняют коллекцию классики и современной художественной литературы. Есть симпатичные детские книги.​ А еще «Все свободны» отдают предпочтение независимым издательствам и поощряют качественные DIY-проекты. Здесь же можно купить симпатичный мерч: футболки, поясные сумки и даже ароматические свечи для поклонников литературы. Места в «Свободны» не слишком много, но никого это не смущает: здесь ждут посетителей с собаками любых размеров (главное — интерес к чтению!).

Адрес Некрасова, 23

Кафе Doris Local

Небольшая кофейня с ретроэстетикой и светлыми интерьерами запустилась в 2016 году и быстро разрослась в микросеть — одинаково хорошо во всех трех точках Doris. Небольшие круглые столики и большой коммунальный на всех, нарядный камин, красивые буфеты и сухоцветы — в Doris Local хочется взять кружку кофе и изящный десерт и не спеша начать день. Завтраки в кофейне подают с 8 до 18: можно взять сырники, вишневый пирог, болтунью из трех яиц с чиабаттой или тост с форелью или авокадо и салатом. Из напитков стоит обратить внимание на кокосовый раф или банановый какао. Десерты — например, печенье «Мадлен» или кекс с манго и фундуком — можно купить с собой домой, как и здешний мерч — симпатичные шоперы. Собак в Doris любят — для них есть отдельная рубрика в инстаграме сети, а в кофейне питомцам выдают миску с водой и осыпают комплиментами.

Адрес Невский просп., 150

«Бертгольд-центр»

Несколько зданий с оживленным внутренним двориком — ​​это многофункциональный проект «Бертгольд-центр», нацеленный на развитие культурной составляющей жизни города. В кластере расположилось с три десятка резидентов: от скейт-шопа и винтажных лавок до магазинчиков косметики, пабов и основательных ресторанов. Есть даже неорюмочная и кафе с девятью видами сырников, которые названы в честь героев сериалов вроде «Друзей» и «Секса в большом городе». Загляните в здешний книжный, посмотрите на винтажные пленочные камеры в «Моментографии» или зайдите в тату-студию. Перевести дух за чашкой кофе можно в одной из кофеен «Бертгольд-центра». На территорию кластера и в большинство пространств внутри пускают с собаками.



Адрес Гражданская, 13–15 Сайт «Бертгольд-центр»