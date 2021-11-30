Редакция протестировала ряд не самых стандартных активностей Москвы и заодно разобралась в их энергозатратности с помощью новых Samsung Galaxy Watch4. Спойлеры: метать топоры — проще простого, в отличие от стрельбы из лука, а симулятор гольфа оказался не таким уж и развлекательным, не то что полное адреналина лазанье на скалодроме.
Непростой аттракцион по преодолению себя
Скалодром
Редактор новостей, благодаря Samsung Galaxy Watch4 обнаружила, что стоит сходить к врачу
Я всегда хотела сходить на скалодром — со стороны это выглядит как аттракцион. Люди забираются по стене, наверху чувствуют прилив адреналина, а после спуска становятся очень довольными. Но потом ты сам подходишь к стене и понимаешь, что все не так просто. Веревка на самом деле выполняет роль просто страховки и никак не помогает, а наверху немного охватывает паника.
Первым делом мне надели страховку и выдали скальники — специальные фиксирующие ботинки, в которых больно ходить просто по земле, но удобно забираться на стены. Для первого раза мне предложили протестировать простую трассу с подъемом всего на метр от земли. Путь наверх мне дался легко, но потом пришло время спускаться.
Натяжение веревки не чувствуется совсем, она просто болтается — и здесь тебе нужно просто прыгнуть, поверив на слово, что страховка тебя удержит. Чтобы собраться с силами, мне потребовалось несколько минут.
На очереди была стена повыше. Я почувствовала себя увереннее после того, как осмелилась спрыгнуть с высоты в один метр, и пошла покорять стену в 13 метров. Здесь я впервые поняла, что это тяжело физически, но смело забралась на самый верх и после непродолжительных ломаний спрыгнула.
Настало время самой сложной трассы — те же 13 метров, но держаться можно только за зацепы определенного цвета, не всегда удобные. Руки начали сопротивляться примерно на середине пути, но сдаваться тренер мне запретил. Последние два зацепа дались с большим усилием. В конце уже было все равно на прижатые большие пальцы в скальниках и на высоту — тут я моментально прыгнула в надежде побыстрее спуститься и просто посидеть.
Сидя на лавке и глядя на других посетителей скалодрома, я поняла, что горжусь собой: у меня все получилось, я перестала бояться высоты, а тот самый адреналин наверху и довольное лицо внизу я получила. Как итог вышла классная эмоциональная разрядка и полезная активность после рабочего дня.
Все свои успехи я отслеживала на Samsung Galaxy Watch4. Как человек, который никогда не пользовался таким устройством, я почувствовала себя неандертальцем, которому дали в руки калькулятор. Моей ошибкой было, что я не поставила его в режим тренировки, но, как оказалось, он и сам с этим справляется — девайс успешно определил активные калории и зафиксировал изменения пульса.
За час на скалодроме я прошла 900 шагов и сожгла 177 калорий — это немного: возможно, потому что я много отдыхала (но было реально тяжело!). Мой пульс с повседневных 97 ударов в минуту ускорился до 160 — остается только гадать, дело в физической активности или боязни высоты (а возможно, все вместе!). Что важно, особенно в эпоху нескончаемой пандемии, умное устройство умеет измерять уровень кислорода в крови.
Samsung Galaxy Watch4 также может проводить ЭКГ, измерять артериальное давление и показывать состав тела. Для того чтобы выяснить соотношение жира и мышечной массы, а также количества воды в организме, достаточно внести в устройство показатели веса и несколько секунд подержать средний и безымянный пальцы на кнопках.
Сам гаджет выглядит на руке стильно. Ремешок, несмотря на то что довольно плотно застегивается, почти не чувствуется, и ты не отвлекаешься на устройство во время спорта — только если тебе самому это нужно. Использовать его удобно, главное — выделить время и основательно настроить под себя главный экран. С тем, как это сделать, помогает приложение Samsung Wearable на смартфоне.
Когда полчаса эквивалентны полноценной силовой тренировке в зале
Метание ножей и топоров
Редактор раздела «Спорт»
Вы наверняка знаете метателя из тиктока — мужика, метающего любые предметы в бревна у себя во дворе. Однажды после очередного его ролика я задумался над механикой его движений и пришел к выводу, что никакого секрета и уникального навыка здесь нет — нужна только правильная техника броска.
Забегая вперед, скажу, что так и получилось. Но давайте по порядку. Я запустил режим «Другая тренировка» на Samsung Galaxy Watch4 и взял в руки топор — именно с него начинается тренировка.
Топор довольно легкий и совсем не острый — в специальные деревянные пластины на стенах он вонзается прежде всего за счет своей скорости. Для первого упражнения необходимо было встать примерно в метре от пластины и вонзать топор в дерево за счет замаха. Если выполнять движения интенсивно, то сразу поднимается пульс, немного похоже на упражнение из кроссфита, когда бьешь кувалдой в покрышку, только здесь задействованы немного другие мышцы.
Отточив технику замаха, я перешел непосредственно к метанию: по совету тренера встал за пару метров от мишени и попытался бросить топор в нее — и с первого раза попал. Основной смысл в том, чтобы придать топору необходимую скорость и продолжить замах движением в сторону мишени, чтобы он летел точно в цель. Кстати, пол в метательном в зале расчерчен специальными цветными линиями, чтобы ориентироваться в расстоянии до мишени и понимать, где находится ее центр. Соответственно, попадать в деревянную пластину довольно легко, когда ты метаешь топор с одинакового расстояния.
То же самое с ножами и армейской лопаткой — при правильной технике броска и одинаковом расстоянии любой предмет делает определенное количество оборотов и вонзается в дерево.
Так что даже такая, казалось бы, простая активность поможет сжечь дополнительные калории и даже почувствовать напряжение в мышцах.
Вообще, это занятное дело, которое очень быстро увлекает, хотя на первый взгляд метание одного и того же предмета в одну и ту же мишень выглядит довольно скучно. Но на самом деле было интересно: спустя три броска я уже пытался бросать с различного расстояния и размышлял над тем, как полетит топор — выше, ниже, быстрее или медленнее. Процесс понравился еще и из‑за простоты: я убежден, что любой научится метать топор максимум за 10 минут. А дальше уже играешь в метателя — спрашиваешь у себя: «А вот отсюда я попаду?»
Когда все «слишком серьезно, но поэтому и безумно интересно»
Стрельба из лука
Олимпийский вид спорта, физическую составляющую которого многие недооценивают. Мне тоже так раньше казалось: стоишь на месте и просто стреляешь, при чем здесь вообще физическая подготовка? Я так думал, пока впервые не взял в руки настоящий спортивный лук. Дело в том, что натянуть тетиву даже самого мягкого лука очень сложно, это требует серьезной физической силы. Натянуть тетиву лука профессионального уровня я и вовсе не смог.
Первая тренировка по стрельбе из лука на 80% состоит из объяснений тренера и правильной постановки тела: нужно встать боком к мишени, определенным образом наклониться, натянуть тетиву и произвести выстрел. О том, чтобы точно попасть стрелой в мишень в первый час, речь вообще не идет.
Самое сложное — одновременно держать лук и натягивать тетиву, потому что невероятным образом напрягаются мышцы плеч и спины.
По уровню физического напряжения стрельба из лука похожа на занятия на турнике: мышцы плеч и спины уставали примерно так, будто я делал подтягивания. А когда я держал тетиву натянутой и корректировал положение тела по подсказкам тренера, чувствовал, что пульс точно переваливал отметку в 150 ударов. Именно поэтому затраченные почти 400 калорий за 40 минут выглядят внушительно и доказывают, что стрельба из лука — это серьезная физическая активность.
Что касается пульса, то Galaxy Watch4 не просто отображают его, но и максимально интуитивно объясняют показатели. Проблема почти всех спортивных девайсов в том, что они, как правило, отображают количество ударов в минуту и пульсовую зону, никак не поясняя эти значения. То есть ты видишь свой пульс, но можешь не понимать, насколько он высокий, потому что никакого наглядного объяснения нет. То же самое и с пульсовой зоной: ты знаешь, что сейчас твой организм работает в третьей зоне, — но что это значит? На экране устройства от Samsung есть цветная шкала пульсовых зон — я сразу видел, насколько мой пульс высокий и стоит ли передохнуть. А после сохранения тренировки еще и увидел ее анализ: на каком уровне она проходила и что значит каждая из пяти зон. Например, 62% времени я провел в зоне анаэробной нагрузки и 38% — в зоне контроля веса.
Процесс понравился чуть меньше, чем метание топоров, из‑за сложной техники, особенности которой я стал понимать только под конец тренировки. До этого каждый выстрел давался с трудом, что мешало расслабиться и думать о чем‑то, кроме того, как стоят ноги или как я держу лук. То есть половину тренировки я даже не целился в мишень — не до того было. Точно не сказал бы, что было скучно, но, если вдруг вы соберетесь пострелять, имейте в виду, что как минимум одна тренировка может не оправдать ожиданий. Я не знаю, есть ли луки для детей, но кажется, что это действительно спорт и развлечение не для всех, потому что далеко не каждый удержит натянутым лук и сможет из него выстрелить. Стрельба из лука — это точно не альтернатива какому‑нибудь боулингу, куда можно прийти с друзьями без подготовки и посоревноваться. Здесь все слишком серьезно, но поэтому и безумно интересно.
Виртуальная реальность — чтобы поставить удар и выходить на настоящее поле
Симулятор игры в гольф
Редакторка раздела «Общество»
Я никогда не играла в гольф, но слышала восторженные отзывы друзей, поэтому решила дать ему шанс, хоть занятие и проходит на симуляторе, а не в гольф-клубе на открытом воздухе. Если честно, то я не знала о гольфе ничего, кроме терминов «клюшка» и «лунка», поэтому ожиданий у меня не было.
В начале занятия мы провели небольшую разминку, но не уверена, что успели разогреть хоть какие‑то мышцы: это было скорее похоже на зарядку, которую делали в начальных классах между уроками, но только с клюшкой в руках.
Основная часть тренировки проходила на симуляторе TrackMan 4, который отображает 3D-траекторию полета мяча и более 30 параметров удара, но из всех цифр на экране мне, новичку, было интересно смотреть только на то, как далеко я закинула мяч и в какую сторону он полетел. Где‑то через 15 минут у меня начало через раз получаться направить мяч прямо и даже делать удары на 50–58 метров, что, по мнению тренера, неплохой результат.
Самым сложным для меня оказалось постоянно следить за тем, чтобы спина и руки были прямые во время замаха и перед ударом. При этом не могу сказать, что после тренировки я чувствовала усталость: ощущения были такие же, как если бы я не пошла играть.
На тренировке я стояла все время примерно на одном месте и делала удар вперед, а мяч ударялся о натянутый экран [для симулятора], после чего возвращался к моей клюшке в руках тренера. Мы успели только поработать над ударом, поэтому прежде чем пойти и играть самостоятельно, мне точно нужно будет взять еще несколько уроков. По ощущениям, симулятор вряд ли может полностью заменить настоящее поле — он как минимум не создает погодных условий, которые влияют на качество игры.
Хотя я и не почувствовала усталость, Galaxy Watch4 показали, что я сожгла за тренировку 212 калорий, средний пульс был 112 ударов в минуту, а максимальный — 155 (!). Также с их помощью я узнала, что мой уровень кислорода в крови не опускается ниже 91%, а во время сна я храплю (шок!) целых девять минут. Не знаю, насколько это правда, потому что я еще не была замечена в этом, а храп своего молодого человека слышала, и он как раз спал рядом.
Galaxy Watch4 — для всех, кто ведет активный образ жизни и хочет отслеживать свой прогресс в спорте. Помимо пульса и ЭКГ новый датчик Samsung BioActive способен определить состав вашего тела в режиме реального времени: всего за 15 секунд вы узнаете, какое количество жира, скелетных мышц, воды содержится в вашем организме. Galaxy Watch4 поддерживают более 90 упражнений, необходимо лишь выбрать нужное, чтобы девайс составил более точный отчет о результатах ваших тренировок.
Анализируйте не только физическую активность: специальный трекер фиксирует все фазы вашего сна. Организуйте здоровый ночной сон благодаря улучшенной функции Sleep Scores для оценки качества сна и новым функциям распознавания храпа.
Что немаловажно, аккумулятор Galaxy Watch4 обеспечивает до 40 часов автономной работы. Этого достаточно для того, чтобы не заряжать гаджет каждую ночь.