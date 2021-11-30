Редакция протестировала ряд не самых стандартных активностей Москвы и заодно разобралась в их энергозатратности с помощью новых Samsung Galaxy Watch4. Спойлеры: метать топоры — проще простого, в отличие от стрельбы из лука, а симулятор гольфа оказался не таким уж и развлекательным, не то что полное адреналина лазанье на скалодроме.

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Непростой аттракцион по преодолению себя Скалодром

Виктория Шанина Редактор новостей, благодаря Samsung Galaxy Watch4 обнаружила, что стоит сходить к врачу

Я всегда хотела сходить на скалодром — со стороны это выглядит как аттракцион. Люди забираются по стене, наверху чувствуют прилив адреналина, а после спуска становятся очень довольными. Но потом ты сам подходишь к стене и понимаешь, что все не так просто . Веревка на самом деле выполняет роль просто страховки и никак не помогает, а наверху немного охватывает паника. Первым делом мне надели страховку и выдали скальники — специальные фиксирующие ботинки, в которых больно ходить просто по земле, но удобно забираться на стены. Для первого раза мне предложили протестировать простую трассу с подъемом всего на метр от земли. Путь наверх мне дался легко, но потом пришло время спускаться. Натяжение веревки не чувствуется совсем, она просто болтается — и здесь тебе нужно просто прыгнуть, поверив на слово, что страховка тебя удержит. Чтобы собраться с силами, мне потребовалось несколько минут.

Фотограф в это время снимал мое испуганное лицо, а тренер успел раз пять повторить: «Спускайся, все нормально». Но это правда страшно!

На очереди была стена повыше. Я почувствовала себя увереннее после того, как осмелилась спрыгнуть с высоты в один метр, и пошла покорять стену в 13 метров. Здесь я впервые поняла, что это тяжело физически, но смело забралась на самый верх и после непродолжительных ломаний спрыгнула.

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Настало время самой сложной трассы — те же 13 метров, но держаться можно только за зацепы определенного цвета, не всегда удобные. Руки начали сопротивляться примерно на середине пути, но сдаваться тренер мне запретил. Последние два зацепа дались с большим усилием. В конце уже было все равно на прижатые большие пальцы в скальниках и на высоту — тут я моментально прыгнула в надежде побыстрее спуститься и просто посидеть. Сидя на лавке и глядя на других посетителей скалодрома, я поняла, что горжусь собой: у меня все получилось, я перестала бояться высоты, а тот самый адреналин наверху и довольное лицо внизу я получила . Как итог вышла классная эмоциональная разрядка и полезная активность после рабочего дня. Все свои успехи я отслеживала на Samsung Galaxy Watch4. Как человек, который никогда не пользовался таким устройством, я почувствовала себя неандертальцем, которому дали в руки калькулятор. Моей ошибкой было, что я не поставила его в режим тренировки, но, как оказалось, он и сам с этим справляется — девайс успешно определил активные калории и зафиксировал изменения пульса.

ЭКГ до и после тренировки — сердцебиение участилось, и устройство вновь показало мерцание сердец (явно пора к врачу)

За час на скалодроме я прошла 900 шагов и сожгла 177 калорий — это немного: возможно, потому что я много отдыхала (но было реально тяжело!). Мой пульс с повседневных 97 ударов в минуту ускорился до 160 — остается только гадать, дело в физической активности или боязни высоты (а возможно, все вместе!). Что важно, особенно в эпоху нескончаемой пандемии, умное устройство умеет измерять уровень кислорода в крови. Samsung Galaxy Watch4 также может проводить ЭКГ, измерять артериальное давление и показывать состав тела. Для того чтобы выяснить соотношение жира и мышечной массы, а также количества воды в организме, достаточно внести в устройство показатели веса и несколько секунд подержать средний и безымянный пальцы на кнопках.

Сразу отмечу: обследование у врачей такой девайс не заменяет. Но он может показать изменения в вашем организме, которые укажут на необходимость этого самого обследования.

Сам гаджет выглядит на руке стильно. Ремешок, несмотря на то что довольно плотно застегивается, почти не чувствуется, и ты не отвлекаешься на устройство во время спорта — только если тебе самому это нужно. Использовать его удобно, главное — выделить время и основательно настроить под себя главный экран. С тем, как это сделать, помогает приложение Samsung Wearable на смартфоне.

Локация Big Wall Персональная тренировка 3500 р. Вводное занятие 1500 р. Разовое посещение от 550 р.

Когда полчаса эквивалентны полноценной силовой тренировке в зале Метание ножей и топоров

Артем Соколов Редактор раздела «Спорт»

Вы наверняка знаете метателя из тиктока — мужика, метающего любые предметы в бревна у себя во дворе. Однажды после очередного его ролика я задумался над механикой его движений и пришел к выводу, что никакого секрета и уникального навыка здесь нет — нужна только правильная техника броска. Забегая вперед, скажу, что так и получилось. Но давайте по порядку. Я запустил режим «Другая тренировка» на Samsung Galaxy Watch4 и взял в руки топор — именно с него начинается тренировка.

Топор довольно легкий и совсем не острый — в специальные деревянные пластины на стенах он вонзается прежде всего за счет своей скорости. Для первого упражнения необходимо было встать примерно в метре от пластины и вонзать топор в дерево за счет замаха. Если выполнять движения интенсивно, то сразу поднимается пульс, немного похоже на упражнение из кроссфита, когда бьешь кувалдой в покрышку, только здесь задействованы немного другие мышцы.

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Отточив технику замаха, я перешел непосредственно к метанию: по совету тренера встал за пару метров от мишени и попытался бросить топор в нее — и с первого раза попал. Основной смысл в том, чтобы придать топору необходимую скорость и продолжить замах движением в сторону мишени, чтобы он летел точно в цель. Кстати, пол в метательном в зале расчерчен специальными цветными линиями, чтобы ориентироваться в расстоянии до мишени и понимать, где находится ее центр. Соответственно, попадать в деревянную пластину довольно легко, когда ты метаешь топор с одинакового расстояния. То же самое с ножами и армейской лопаткой — при правильной технике броска и одинаковом расстоянии любой предмет делает определенное количество оборотов и вонзается в дерево.

Может показаться, что никакой физической активности тут нет, но на самом деле все ровно наоборот: я метал несколько предметов подряд, вкладывался в движения и за полчаса сжег 250 калорий — примерно столько же я трачу во время силовой тренировки в тренажерном зале.

Так что даже такая, казалось бы, простая активность поможет сжечь дополнительные калории и даже почувствовать напряжение в мышцах.

Вообще, это занятное дело, которое очень быстро увлекает, хотя на первый взгляд метание одного и того же предмета в одну и ту же мишень выглядит довольно скучно. Но на самом деле было интересно: спустя три броска я уже пытался бросать с различного расстояния и размышлял над тем, как полетит топор — выше, ниже, быстрее или медленнее. Процесс понравился еще и из‑за простоты: я убежден, что любой научится метать топор максимум за 10 минут . А дальше уже играешь в метателя — спрашиваешь у себя: «А вот отсюда я попаду?»

Локация «Лабиринт» Обучение метанию в группе 2000 р. Индивидуальное обучение 7500 р.

Когда все «слишком серьезно, но поэтому и безумно интересно» Стрельба из лука

Олимпийский вид спорта, физическую составляющую которого многие недооценивают. Мне тоже так раньше казалось: стоишь на месте и просто стреляешь, при чем здесь вообще физическая подготовка? Я так думал, пока впервые не взял в руки настоящий спортивный лук. Дело в том, что натянуть тетиву даже самого мягкого лука очень сложно, это требует серьезной физической силы. Натянуть тетиву лука профессионального уровня я и вовсе не смог. Первая тренировка по стрельбе из лука на 80% состоит из объяснений тренера и правильной постановки тела: нужно встать боком к мишени, определенным образом наклониться, натянуть тетиву и произвести выстрел. О том, чтобы точно попасть стрелой в мишень в первый час, речь вообще не идет. Самое сложное — одновременно держать лук и натягивать тетиву, потому что невероятным образом напрягаются мышцы плеч и спины.

После серии выстрелов, если честно, уже хотелось передохнуть — в этом помогал путь до мишени и обратно за стрелами. Со временем я стал чуть быстрее стрелять — как раз для того, чтобы стрелы быстрее закончились и пришлось за ними идти.

По уровню физического напряжения стрельба из лука похожа на занятия на турнике: мышцы плеч и спины уставали примерно так, будто я делал подтягивания. А когда я держал тетиву натянутой и корректировал положение тела по подсказкам тренера, чувствовал, что пульс точно переваливал отметку в 150 ударов. Именно поэтому затраченные почти 400 калорий за 40 минут выглядят внушительно и доказывают, что стрельба из лука — это серьезная физическая активность .

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Что касается пульса, то Galaxy Watch4 не просто отображают его, но и максимально интуитивно объясняют показатели. Проблема почти всех спортивных девайсов в том, что они, как правило, отображают количество ударов в минуту и пульсовую зону, никак не поясняя эти значения. То есть ты видишь свой пульс, но можешь не понимать, насколько он высокий, потому что никакого наглядного объяснения нет. То же самое и с пульсовой зоной: ты знаешь, что сейчас твой организм работает в третьей зоне, — но что это значит? На экране устройства от Samsung есть цветная шкала пульсовых зон — я сразу видел, насколько мой пульс высокий и стоит ли передохнуть . А после сохранения тренировки еще и увидел ее анализ: на каком уровне она проходила и что значит каждая из пяти зон. Например, 62% времени я провел в зоне анаэробной нагрузки и 38% — в зоне контроля веса.

Процесс понравился чуть меньше, чем метание топоров, из‑за сложной техники, особенности которой я стал понимать только под конец тренировки. До этого каждый выстрел давался с трудом, что мешало расслабиться и думать о чем‑то, кроме того, как стоят ноги или как я держу лук. То есть половину тренировки я даже не целился в мишень — не до того было. Точно не сказал бы, что было скучно, но, если вдруг вы соберетесь пострелять, имейте в виду, что как минимум одна тренировка может не оправдать ожиданий . Я не знаю, есть ли луки для детей, но кажется, что это действительно спорт и развлечение не для всех, потому что далеко не каждый удержит натянутым лук и сможет из него выстрелить. Стрельба из лука — это точно не альтернатива какому‑нибудь боулингу, куда можно прийти с друзьями без подготовки и посоревноваться. Здесь все слишком серьезно, но поэтому и безумно интересно.

Локация «Лабиринт» Обучение стрельбе в группе 2000 р. Индивидуальное обучение 7500 р.

Виртуальная реальность — чтобы поставить удар и выходить на настоящее поле Симулятор игры в гольф

Катя Клементьева Редакторка раздела «Общество»

Я никогда не играла в гольф, но слышала восторженные отзывы друзей, поэтому решила дать ему шанс, хоть занятие и проходит на симуляторе, а не в гольф-клубе на открытом воздухе. Если честно, то я не знала о гольфе ничего, кроме терминов «клюшка» и «лунка», поэтому ожиданий у меня не было. В начале занятия мы провели небольшую разминку, но не уверена, что успели разогреть хоть какие‑то мышцы: это было скорее похоже на зарядку, которую делали в начальных классах между уроками, но только с клюшкой в руках. Основная часть тренировки проходила на симуляторе TrackMan 4, который отображает 3D-траекторию полета мяча и более 30 параметров удара, но из всех цифр на экране мне, новичку, было интересно смотреть только на то, как далеко я закинула мяч и в какую сторону он полетел . Где‑то через 15 минут у меня начало через раз получаться направить мяч прямо и даже делать удары на 50–58 метров, что, по мнению тренера, неплохой результат.

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Самым сложным для меня оказалось постоянно следить за тем, чтобы спина и руки были прямые во время замаха и перед ударом. При этом не могу сказать, что после тренировки я чувствовала усталость: ощущения были такие же, как если бы я не пошла играть.



Мне показалось, что в гольфе большой упор делается на эстетику — все правильные стойки еще и очень красивые: вытянуть руки максимально ровно, зафиксировать ногу на носочке. Тренер даже знал, как встать так, чтобы получилась хорошая фотография.

На тренировке я стояла все время примерно на одном месте и делала удар вперед, а мяч ударялся о натянутый экран [для симулятора], после чего возвращался к моей клюшке в руках тренера. Мы успели только поработать над ударом, поэтому прежде чем пойти и играть самостоятельно, мне точно нужно будет взять еще несколько уроков. По ощущениям, симулятор вряд ли может полностью заменить настоящее поле — он как минимум не создает погодных условий, которые влияют на качество игры.

Хотя я и не почувствовала усталость, Galaxy Watch4 показали, что я сожгла за тренировку 212 калорий, средний пульс был 112 ударов в минуту, а максимальный — 155 (!) . Также с их помощью я узнала, что мой уровень кислорода в крови не опускается ниже 91%, а во время сна я храплю (шок!) целых девять минут. Не знаю, насколько это правда, потому что я еще не была замечена в этом, а храп своего молодого человека слышала, и он как раз спал рядом.

Локация Atmosfera Private Fitness Аренда гольф-симулятора на час 3000 р. Персональная тренировка 8000 р.