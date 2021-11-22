20 ноября в ЦАО и ЮАО изменилось более 200 автобусных маршрутов: теперь у них другие номера и траектории движения. Многие москвичи уже успели возмутиться и запутаться. «Афиша Daily» рассказывает, с чем связано это нововведение.
Что случилось?
Еще в 2016 году мэрия Москвы представила схему реорганизации всего наземного общественного транспорта — проект «Магистраль». Тогда власти обещали, что транспорт станет ходить в два раза чаще, автобусов, троллейбусов и трамваев будет больше, москвичи смогут удобнее планировать свои маршруты и передвигаться по городу.
То, что происходит сейчас, — часть этого большого плана. Больше узнать об изменениях маршрутов можно с помощью интерактивной карты. Запутаться в происходящем действительно легко: изменились не только траектории движения транспорта, но и номера, расположение остановок, цветовое кодирование. Жителям тех частей города, в которых автобусы сейчас ходят по-прежнему, не стоит расслабляться: к середине 2022 года маршрутная сеть обновится по всей Москве.
Как это сделано?
Проект поделил маршруты на три типа: магистральные, на которых можно будет добираться на большие расстояния — от «Китай-города» до «Владыкино», например; социальные — до поликлиник и паспортных столов, а также короткие районные, обеспечивающие связность внутри районов.
При разработке новой сети Дептранс руководствовался несколькими принципами.
- Чем плотнее застройка, тем чаще там ходят автобусы.
- Остановки должны быть распределены равномерно, чтобы идти до них было недалеко как можно большему количеству людей.
- Все основные маршруты, которые ведут к метро или в соседние районы, максимально выпрямили, то есть убрали ответвления. Исключение сделано для тех, что идут в школы, поликлиники, МФЦ.
- Новые траектории движения созданы так, чтобы связывать как можно больше актуальных точек притяжения: ЖК, парки, торговые центры, станции метро.
Почему это необходимо?
В Дептрансе объяснили: «Основная задача — сделать так, чтобы как можно больше людей могли передвигаться на наземном транспорте быстрее и предсказуемее. Строятся новые дома, меняется инфраструктура района, открываются новые социальные и другие точки притяжения. Мы вводим выделенные полосы, чтобы на общественном транспорте люди не стояли в пробках». Представители ведомства утверждают, что благодаря изменениям для жителей центра и юга Москвы время в пути сократится на 30–40%. Также обещают, что теперь транспорт будет ходить строго по расписанию.
Урбанист
Реформа маршрутной сети назрела уже давно, текущая сеть сложилась еще в 1980-е и была максимально неэффективной. Часть транспорта была перегружена, часть ходила пустой, ввод социальных маршрутов и электробусы ухудшили ситуацию, ездить по-старому больше просто нельзя.
Основные цели реформы — обновить трассы в соответствии с актуальной застройкой и улично-дорожной сетью, новыми точками притяжения и усилить нагруженные магистральные маршруты. Для этого были выделены автобусы с гарантированной частотой движения: у них появился свой «бренд», они выделены графически на схемах, у них номера с буквенным префиксом М, цветовое кодирование и приоритет.
Логически новые линии и схема движения были разработаны по всем правилам и принципам, которые сейчас используются не только в России, но и в мире, — это упор на прямые частые маршруты, необходимость пересадок для длинных поездок, социальная функция для отдаленных или специальных объектов.
Любые изменения, затрагивающие большое число жителей, всегда вызывают серьезное обсуждение и часто недовольство. Менять привычки некомфортно, вне зависимости от того, станет потом лучше или хуже. Так что без горячих споров не обойтись. Если говорить об информированности пассажиров, то в целом она довольно высокая, несмотря на то, что рассказывать об изменениях начали довольно поздно, впритык. Больше половины опрошенных мною пассажиров знали, что маршрутная сеть обновится, хотя и пока не понимали, как это затронет лично их. Я думаю, что ситуация нормализуется в течение пары недель.