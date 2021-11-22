Что случилось?

Еще в 2016 году мэрия Москвы представила схему реорганизации всего наземного общественного транспорта — проект «Магистраль». Тогда власти обещали, что транспорт станет ходить в два раза чаще, автобусов, троллейбусов и трамваев будет больше, москвичи смогут удобнее планировать свои маршруты и передвигаться по городу.

То, что происходит сейчас, — часть этого большого плана. Больше узнать об изменениях маршрутов можно с помощью интерактивной карты. Запутаться в происходящем действительно легко: изменились не только траектории движения транспорта, но и номера, расположение остановок, цветовое кодирование. Жителям тех частей города, в которых автобусы сейчас ходят по-прежнему, не стоит расслабляться: к середине 2022 года маршрутная сеть обновится по всей Москве.

Как это сделано?

Проект поделил маршруты на три типа: магистральные, на которых можно будет добираться на большие расстояния — от «Китай-города» до «Владыкино», например; социальные — до поликлиник и паспортных столов, а также короткие районные, обеспечивающие связность внутри районов.

При разработке новой сети Дептранс руководствовался несколькими принципами.

Чем плотнее застройка, тем чаще там ходят автобусы.

Остановки должны быть распределены равномерно, чтобы идти до них было недалеко как можно большему количеству людей.

Все основные маршруты, которые ведут к метро или в соседние районы, максимально выпрямили, то есть убрали ответвления. Исключение сделано для тех, что идут в школы, поликлиники, МФЦ.

Новые траектории движения созданы так, чтобы связывать как можно больше актуальных точек притяжения: ЖК, парки, торговые центры, станции метро.

Почему это необходимо?