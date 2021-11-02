В Москве аномальный туман, из‑за которого отменили уже 150 авиарейсов. При этом в соцсетях горожане жалуются на запах гари и подозревают, что дело в возможных выбросах загрязняющих веществ. «Афиша Daily» вместе с экспертами объясняет, что происходит в городе и безопасно ли сегодня выходить на улицу.

Василий Хорошилов Сооснователь просветительского сообщества «Дыши: Москва», экоактивист

В городе сложились неблагоприятные метеоусловия. Земля резко остыла до нуля, а на высоте километра воздух остался теплым, до +11, хотя обычно бывает наоборот — чем выше, тем холоднее. Это атмосферное явление называется температурной инверсией, сейчас оно вызвано особенностями погодных условий и отсутствием ветра. Такое периодически случается, но сейчас выражено очень ярко.

В связи с этим вся грязь, которую мы испускаем заводами, автомобилями, сжиганием мусора и даже сигаретами, не поднимается наверх, а становится тяжелой, влажной и висит у земли — это называется смогом.

Обычно все это рассеивается, поднимается вверх и уносится ветром. При таких условиях ведомства должны предписывать промышленным предприятиям снизить выбросы, в такую погоду загрязнять воздух лишний раз нельзя. Но даже без заводов в Москве хватает источников загрязнения. Всемирная организация здравоохранения допускает загрязненность воздуха взвешенными частицами PM2.5 на уровне 5 микрограмм на кубометр, а сейчас этот показатель около 50 по официальным станциям. Это превышает даже российскую предельно допустимую среднесуточную концентрацию.

Что делать?

Лучше стараться по возможности таким воздухом не дышать, это однозначно вредно.

Если нужно выйти на улицу — пользоваться респиратором с классом защиты FFP2 или FFP3.

От автомобиля нужно отказаться — во-первых, в пробке ты попадаешь в самый эпицентр загрязнения, а во-вторых, сам вносишь в него вклад.

Стоит остаться дома, снизить физическую активность.

Если у вас в квартире стоит приточный фильтр для вентиляции — это отлично. Долго это вряд ли продлится, в Москве такие явления обычно быстро проходят. Все-таки это довольно экзотическое явление. Отдельно хочется сказать о ситуации с коронавирусом: исследования показывают, что загрязнение воздуха ухудшает течение болезни, а вирус лучше распространяется в таких условиях. Возможно, одним из последствий этого дня станет всплеск заболеваемости или смертности от COVID-19.

Елена Васильева Руководитель отдела исследований российского отделения Гринписа

Сейчас мы наблюдаем два разных явления. Природное — образуется туман, который в лесу или в поле никакой опасности не представляет. И техногенное — из‑за тумана загрязняющие вещества задерживаются у земли. Дышать ими в условиях влажного воздуха очень вредно. Во время таких неблагоприятных условий по закону должны включаться механизмы регулирования: предприятиям необходимо сократить объемы выбросов, чтобы минимизировать загрязнение атмосферы. Но специфика Москвы в том, что здесь основная часть загрязнения приходится именно на автотранспорт .

Если мы посмотрим карту Мосэкомониторинга за вчера и сегодня, то там четко видно, что в районе девяти часов вечера концентрация загрязняющих веществ в воздухе резко возрастает. Потом спадает ночью и в семь-восемь часов утра, когда начинается активное движение, снова растет. Уровень некоторых из них (например, оксида азота) превышает предельно допустимые среднесуточные значения. Такая же неприятная картина по мелкодисперсным (то есть самым мелким. — Прим. ред.) частицам — так называемым PM2.5. Они перевалили за границу среднесуточных предельно допустимых значений и по крайней мере до полудня держались на этом уровне — подчеркиваю, не разового значения, а среднесуточных. Если в отношении промышленных предприятий у нас есть механизмы регулирования, то в случае с автотранспортом можно только взывать к здравому смыслу — что в принципе не работает. В условиях мегаполисов необходимы механизмы жесткого ограничения движения транспорта. Метеорологи могут прогнозировать такую ситуацию за несколько часов. Они могли бы передавать эту информацию в службу регулирования движения, которая приняла бы меры.