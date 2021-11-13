Некоторые московские топонимы сегодня выглядят как чья-то странная шутка. За столетия слова меняют значение, искажаются и устаревают. «Афиша Daily» сделала тест для настоящих москвоведов: угадайте, не подглядывая в карту, есть ли в городе такая улица.