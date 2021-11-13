Некоторые московские топонимы сегодня выглядят как чья-то странная шутка. За столетия слова меняют значение, искажаются и устаревают. «Афиша Daily» сделала тест для настоящих москвоведов: угадайте, не подглядывая в карту, есть ли в городе такая улица.
Начнем с простого. Есть ли в Москве улица Шлепок?
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Хорошо, а улица Джеймса Максвелла есть?
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А улица имени 3-й Краснознаменной танковой бригады имени К.Е.Ворошилова есть?
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Улица 3 Сентября?
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Есть ли улица Старый Гай?
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Улица Пруд-Ключики?
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Улица Торфорезов есть?
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А Мажоров переулок?
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Веселая улица?
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Есть ли в Москве Нефтяная дорога?
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