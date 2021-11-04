Проект реконструкции Центрального телеграфа на Тверской авторства бюро британского архитектора Дэвида Чипперфилда передан на согласование городским властям. Работы здесь начнутся в следующем году, а закончатся в 2024-м. «Афиша Daily» поговорила с главой компании Vos’hod, владеющей зданием, о том, как оно изменится.

История здания Здание Центрального телеграфа решили построить в 1925 году. В открытом конкурсе победил Иван Рерберг, к тому времени уже прославившийся Киевским (тогда Брянским) вокзалом и домами Северного страхового общества на Ильинке. Перед ним стояла непростая задача: посреди старой, еще буржуазной, улицы Тверской создать памятник, достойный Москвы будущего. К 1927 году Центральный телеграф был закончен, это стало первым шагом грандиозного преобразования улицы. Архитектор Рерберг был, пожалуй, единственным, кто не стал подстраиваться под изменившиеся тенденции и продолжил работать в том же стиле, что и до революции. Это можно увидеть в том числе по отделочным материалам Центрального телеграфа: гранит для цоколя, известняк для верхней части здания, чугунные кованые решетки. Из‑за этого он неоднократно подвергался критике со стороны коллег-авангардистов за использование дорогих материалов. Но в исторической перспективе Рерберг оказался прав: телеграф уже девяносто лет стоит без реставрации фасадов, в то время как облицовка авангардистских зданий давно нарушена или изменена. Помимо телеграфа здесь находилась междугородная телефонная станция, отделение почты, министерство связи, офисы и квартиры сотрудников. Рерберг вместе с инженером Семеном Гинзбургом разработал каркас здания, который гасил вибрации и шумы, а также позволял создать высокие потолки и огромные перекрытия там, где это было необходимо.

© Пресс-служба Музея архитектуры им. Щусева

До 2019 года большая часть здания принадлежала компании «Ростелеком», здесь располагались офисы и коворкинг. В 2020 году стало известно, что проект ждет реставрация с приспособлением к современному использованию. Архитектурную концепцию разработало британское архитектурное бюро David Chipperfield Architects по заказу девелоперской компании Vos’hod. Дэвид Чипперфильд — звезда мировой архитектуры, автор множества примечательных зданий по всему миру и убежденный модернист. Подробнее о его работах мы писали здесь.

Марина Руднева Председатель совета директоров компании Vos’hod

— Как вы стали собственником Центрального телеграфа? — Это знаковое здание для города и москвичей, у него монументальная архитектура. Поэтому наш взгляд на него не мог не упасть — сплошные плюсы с точки зрения локации и архитектуры. Здесь были офисы, это был бизнес-центр класса «Б минус». Зимой 2019 года мы закончили его покупку — оно принадлежало трем собственникам. Его части продавались на аукционах, и мы собирали его по кусочкам. Основная сложность с девелопментом этого здания заключалась в том, что оно не было единым объектом и никто не мог его купить. У нас это получилось, потому что мы поставили себе такую цель и готовы были пойти на риск.

© Илья Иванов

— Какие планы у вас были на здание тогда? — Мы всегда думали в направлении коммерческой недвижимости. Потом размышляли над тем, чтобы частично разместить там апартаменты или гостиницу. Проанализировали этот вариант и быстро от него отказались: технологические особенности постройки для этого не подходят, а поменять многое мы не можем, так как это памятник архитектуры. — Что здесь будет? — Мы сделаем коммерчески единый объект с магазинами, офисами и выставочными пространствами. Центральный телеграф станет домом-флагманом, в котором разместятся главные магазины компаний. Так как он неразрывно связан с телекомом, это будут в первую очередь компании, имеющие отношение к связи. В целом магазины не будут суперэксклюзивными или дорогими, нам хочется, чтобы аудитория была максимально широкой. Внутри здания довольно большой двор, там будут проходить мероприятия: выставки, концерты, лекции. Доступа в него раньше не было, он использовался как технический. Мы планируем впервые в истории открыть его для всех. Здесь смогут проводить свои события арендаторы — например, у магазина Apple на Елисейских Полях есть полноценный лекторий, мы хотели бы, чтобы у нас происходило что‑то похожее.

© Илья Иванов

— В каком состоянии было здание, когда вы занялись проектом его реконструкции? — Телеграф построен Иваном Рербергом, который был инженером, а не архитектором. У здания серьезные несущие мощности, это основательное сооружение, так что разрушить или даже испортить его сложно . Внутри за время эксплуатации появилось множество перегородок, фальшпотолков, но это все ерунда, которую легко расчистить. — Над проектом работало бюро Дэвида Чипперфильда. Он уже готов? — Сейчас проект находится на согласовании у городских властей, поэтому говорить, что он готов, было бы преждевременно. Он подготовлен и передан. В нем предложены решения для приспособления здания под современное использование.

© Илья Иванов

— Какие задачи вы ставили перед архитектором? — Сделать здание доступным и открытым для горожан — чтобы при всей его монументальности оно было френдли и в него хотелось зайти. Хотим вернуть постройке былую значимость и сделать новой точкой притяжения. Естественно, там будет полностью обновленная инженерия, отреставрирован фасад. Мы сохраним все, что имеет смысл сохранить, — в первую очередь центральное лобби, которое в советское время видели горожане, когда хотели отправить телеграмму. Исторические детали разбавим современными, чтобы установился диалог. Мы много работали с архивами, и прежние решения, в том числе дизайнерские, будут воссозданы, чтобы подчеркнуть связь с историей. По сути, перед нами стоят технические задачи: инженерия, воздух, вода, свет, подземный паркинг, лифты, логистика. Плюс реставрационные: восстановить фасад, расстекловку, решить, что стоит убрать, а что лучше оставить.

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— Что произойдет с артефактами, сохранившимися в здании со времен, когда там был телеграф: документами, средствами связи, фотографиями? — Нам помогает Политехнический музей. Благодаря этому наконец-то можно будет оценить и оцифровать все, что здесь было собрано. В дальнейшем эта коллекция будет экспонироваться на территории обновленного здания Центрального телеграфа и на выставках Политехнического музея . — Останется ли на фасаде экран? — С городом этого еще не решили, но мы в целом за то, чтобы он остался.

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— Когда начнется реконструкция? — Работы стартуют уже в 2022 году, а закончатся в 2024-м. Проект мы сможем показать зимой. — Как открытие Центрального телеграфа повлияет на город? — Москва сейчас прекрасна. И очень жаль, что в ста метрах от Красной площади до сих пор есть заброшенные неотреставрированные здания. Нам кажется, что открытие Центрального Телеграфа станет знаковым событием для города.