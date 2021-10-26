Москву назвали неудобной для собак 62% владельцев животных, показало исследование Urban Pet. Участники проекта провели масштабное исследование инфраструктуры для животных в городе. «Афиша Daily» поговорила с создателем Urban Pet о том, чего хозяевам и их питомцам не хватает в городе и что с этим делать.

Артем Гебелев Урбанист, создатель проекта Urban Pet

Что такое Urban Pet Это проект, который призван создавать дог-френдли-среду. В разгар пандемии мы с женой купили щенка корги, и после этого я посмотрел на город по-новому. Полгода назад мы объединились с моим партнером Родионом Еремеевым и начали изучать площадки для выгула собак в Москве. Мы изначально понимали, что с этим есть проблемы. Но вскоре стало понятно, что площадки — это только часть пазла и нужно изучать всю инфраструктуру целиком, а также сервисы и культуру отношения к собакам. По данным ВЦИОМ, около 30% москвичей владеют собакой. Отношение горожан к питомцам очень теплое, личное, люди воспринимают их как свое продолжение.

Потребности владельца собаки растут вместе с уровнем жизни. Но когда ты обнаруживаешь постоянно улучшающуюся инфраструктуру для себя и полную пустоту на рынке услуг для собак, это удивляет.

Мы провели исследование, чтобы глубже понять владельцев собак. На первом этапе предлагали респондентам заполнить многостраничную анкету с вопросами о среде, которая их окружает, а затем верифицировали результаты при помощи серии глубинных интервью. Поразительно, но за первые три дня москвичи заполнили нашу анкету более 500 раз. То есть людям очень хотелось выговориться, им необходимы изменения. Любовь к своему питомцу определяет выбор места проживания Более 75% респондентов при выборе места для проживания учитывают качество pet-friendly-среды. Важную роль играет наличие парка для прогулок с собакой (53,3%), необходимая инфраструктура (площадки, освещенные маршруты) — 37,9% и возможность жить с собакой полноценной жизнью, заходить в кафе и магазины — 34,4%.

Москвичам не хватает базовой инфраструктуры для выгула собак Большинство владельцев упоминают такие проблемы среды:

— не хватает площадок для игр и социализации (62,1%);

— не хватает площадок для дрессировки (44,3%);

— отсутствуют маршруты, комфортные для выгула при любой погоде (37,7%);

— не хватает урн для фекалий (35%).

В Москве сложно жить с собакой обычной жизнью 64,7% респондентов отмечают, что хотели бы брать собаку с собой в кафе, магазины, на фитнес, в музеи, но у них нет такой возможности. Есть такая дивная фигура, как охранник: ты никогда заранее не знаешь, пустят ли тебя с собакой или наорут и выгонят. Эта неопределенность всех тревожит. Если нельзя с собаками — окей, но давайте об этом скажем явно. Или если наоборот: проговорите, на каких условиях мы можем попасть в какое‑то место. Я экспериментально нашел у себя на районе несколько кафе, в которые пускают с животными, но для этого нужна была определенная наглость. Я заходил в заведение, и если меня из него не выгоняли, то начинал посещать его чаще. При этом, если вы дог-френдли-заведение, было бы неплохо поставить миску с водой, а в ассортимент включить лакомство, пригодное для собак. Иначе питомцу становится скучно, и он может плохо себя вести.

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Люди очень ценят московские парки, в которых нет объектов культурного наследия — и соответственно в них можно гулять с собакой. При этом из‑за непроясненных правил часто возникают конфликты между хозяевами и родителями с детьми, пенсионерами. В целом люди чувствуют себя небезопасно, прогуливаясь с собакой: незнакомцы считают уместным делать им замечания или агрессивно относятся к животным. Мы понимаем, что для многих собака — это загадочная terra incognita и кто‑то реагирует на это тревогой или агрессией.

Москвичам не хватает инфраструктуры для комфорта владельцев 82% ценят в прогулке с собакой отдых и комфортную физическую нагрузку. Люди говорят, что это помогает им перезагрузиться, наблюдать природу, чувствовать себя лучше, проводить время с любимым существом. И это не про утилитарные запросы — мало сделать место, где собака может пописать. Это про качество жизни: с собакой мы проводим лучшие часы жизни в городе . При этом часто, даже если собачья площадка рядом есть, находиться на ней неприятно. Люди гуляют с собаками каждый день, и им хочется, чтобы это было интересно и красиво, чтобы была возможность выпить кофе, посидеть, спрятаться от дождя.

В Москве не сформирована культура ответственного владения Москвичи говорят, что культура владения и общения с собакой в городе не сформирована. Не больше половины горожан регулярно убирают за своим животным, часто они не надевают намордники и поводки. Всего 20% занимаются воспитанием и дрессировкой питомцев, так что далеко не все собаки реагируют даже на стандартные команды «рядом» и «ко мне». Из‑за этого собаки могут представлять опасность для людей и других животных. Люди не знают, что нельзя подходить к чужой собаке без разрешения хозяина, нельзя ее кормить или гладить. На этой почве регулярно возникают конфликты. Людей нужно информировать. Мы брали интервью, например, у директора кинологического центра в «Сокольниках» — он написал письмо с правилами, распространил его по всем членам клуба, повесил на видных местах в парке и лично делал людям замечания. Но также важно, чтобы была инфраструктура, которая позволяет соблюдать правила комфортно. 82,1% опрошенных хотели бы, чтобы в городе появлялись информационные стенды со сведениями о дрессировке, особенностях поведения собак. В то же время большинство респондентов отмечают доброжелательное отношение владельцев друг к другу и к чужим питомцам. И это поразительная история: когда ты гуляешь с собакой, то здороваешься со всеми, кого встречаешь, это объединяет людей.

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Москвичам не хватает кинологических центров и ветклиник 95,7% отмечают отсутствие кинологических центров в 15-минутной доступности. Люди вынуждены или платить большие деньги за индивидуальные занятия, или тратить час на дорогу. С нехваткой профессиональных кинологов связан и дефицит культуры ответственного владения — некому ее транслировать. Например, часто на площадке владельцы собак начинают отвлекать или тискать чужих животных, которым только что дал команду хозяин. Всем будет лучше, если окружающие будут поддерживать собаку в процессе дрессировки. Что с собачьими площадками? Площадок в городе около тысячи штук на 2 миллиона собак — этого, очевидно, недостаточно. Большинство из них созданы для дрессировки — то есть в них установлено специальное оборудование. Часто оно прогнившее, устаревшее, в основном оно подходит только для крупных собак, а москвичи сейчас выбирают небольшие породы. Площадок для выгула и социализации почти нет — в рамках программы «Мой район» за все время открыли четыре штуки. Я живу в районе Отрадное, у нас в парке рядом с метро стоит три огороженных корта для волейбола, и в одном из них сложилась стихийная собачья площадка. Это было чудесное место, у нас есть свой чатик, мы туда ходили каждый вечер, все друг друга знали, обменивались новостями и опытом. Но в рамках благоустройства по программе «Московские сезоны» все перекопали, закрыли, построили аляповатый индийский рынок. Корты отремонтировали, но запретили там находиться с животными. Так они и стоят пустыми большую часть года, и только летом на одном из них играют в волейбол. Потребность в таких местах растет, а машина благоустройства, наоборот, сокращает возможности для комфортных прогулок с питомцами.

Что делать? Мы хотим создавать дог-френдли-среду в жилых комплексах — с ними проще работать, чем с городской администрацией. На их территории можно ставить правильные площадки, приводить туда кинологические центры, ветеринарные клиники, зоомагазины. Также они могут влиять на бизнес, расположенный в ЖК: рассказывать, как сделать кафе или магазин удобным для собак. Коммерчески это выгодно для всех, потому что владельцев очень много. Мы хотим выстраивать такие системы, в которых дог-френдли-культура интересна многим игрокам: управляющим компаниям, жителям, бизнесу.

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Как должна выглядеть хорошая собачья площадка? Площадки для игр и социализации должны быть большими и эстетически привлекательными, без травмоопасных препятствий и с ограждением. Там должно быть сухо, тепло, защита от ветра и дождя, нормальное покрытие, хорошее освещение. Установлены держатели для поводков, поилки для собак, информационные стенды с правилами для владельцев и невладельцев: информированность может радикально снизить количество конфликтов. Мы хотели бы устанавливать на площадках вендинговые аппараты с кофе, собачьими лакомствами, пакетиками. Это не пространство, где собака какает, это место, где горожане проводят свое время. Согласно нашей концепции, у каждой площадки обязательно должен быть оператор — кинолог, который проводит занятия, а также консультирует и помогает. Если площадка дрессировочная, она должна быть соразмерна собакам, нормального качества. И нужно понимать, что традиционные барьеры и прыжки через препятствие нужны пяти процентам. Есть множество других видов спорта, которым можно заниматься с собаками, — и для этого есть разные снаряды. Старые площадки можно и нужно переоборудовать. Сейчас мы работаем над собачьей площадкой для инновационного центра «Сколково». Они согласились работать с нами в сложной логике: привлекать зоомагазины, ветклиники, кинологов. Там много собак и очень лояльное отношение к ним в общественных местах. При этом хорошей площадки пока нет.