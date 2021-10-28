Хорошо ли вы знаете Москву? Проверьте себя: угадайте, детали каких зданий изображены на фото. Если ошибетесь, не расстраивайтесь: подтянуть историю городской архитектуры можно с помощью цикла программ RTVI о самых красивых постройках Москвы.
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Где вы видели такую деталь?
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А этот дом узнаете?
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Ну это вы точно знаете!
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Что это?
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Где вы это видели?
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Где вы видели эту деталь?
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Это деталь какого здания?
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Что это?
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Где вы видели эти часы?
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