В сентябре в Москве открыли первый этап площади у Павелецкого вокзала. С нулевых она была закрыта забором, и только сейчас это место вернули горожанам. «Афиша Daily» вспоминает, что здесь происходило последние 20 лет: от самой большой лужи Москвы до судов с экс-министром экономики Казахстана.

Застройка и гроб с Лениным Павелецкая площадь до войны называлась Саратовской, а с 1941-го до 1992-го — Ленинской, потому что сюда из Горок прибыл гроб с Лениным. В 1980-х площадь обнесли забором в рамках масштабной и долгой реконструкции вокзала: здание увеличилось в шесть раз, снесли постройки перед ним. Но про благоустройство прилежащей территории забыли, так что здесь появилась большая парковка.

Павелецкий вокзал в начале 20-го века © Guaglione/PastVu

«Матрешка Молл» и экс-министр Казахстана В начале нулевых начали обсуждать возможность возведения здесь торгового центра «Матрешка Молл». Планировалось, что эта площадь будет выглядеть примерно как территория перед Киевским и Курским вокзалами. Однако уже в 2003 году главный архитектор города заявил, что было принято решение возвести здесь подземный ТЦ. Строить его собиралась компания «Ингеоком КРК», получившая контракт на строительство аж четырех подземных торговых комплексов в столице суммарно более чем на $100 млн. Этому не помешал тот факт, что годом ранее ее обвинили в растрате бюджетных средств при строительстве торгового комплекса «Атриум». В 2007 году проект (на тот момент был готов только 40-метровый котлован) выкупила промышленно-торговая группа «Евразия» Мухтара Аблязова — экс-министра энергетики Казахстана, ушедшего в отставку после критики режима Назарбаева. Жизнь у Аблязова непростая: еще в 1999 году ему предъявили обвинение в хищении денежных средств, превышении должностных полномочий и создании преступной группировки, в 2002-м он попал в тюрьму, в 2003-м его выпустили под давлением международных правозащитных организаций.

Площадь Павелецкого вокзала в 2006 году © Саверкин Александр/ИТАР-ТАСС

К 2009 году у Павелецкого успели построить двадцатую часть запланированного ТЦ. Тогда же принадлежавший Аблязову банк был национализирован, а сам он отстранен от должности. Площадка долгое время оставалась предметом судебных споров между предпринимателем, его кредиторами и мэрией Москвы. В 2018 году Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию убийства, сейчас он проживает во Франции.

Павелецкое озеро и новый владелец Тем временем котлован заполнялся водой, вдобавок коммунальщики стали свозить сюда собранный снег. В 2018 году сервис «Яндекс.Карты» начал распознавать затопленный строительный котлован как водоем. После многолетних тяжб и споров в 2018 году проект выкупил владелец группы «ПИК» Сергей Гордеев — предполагалось, что ему понадобится $150 млн на достройку объекта.

Площадь Павелецкого вокзала в 2020 году © Владимир Астапкович/РИА Новости

Для разработки проекта «ПИК» нанял американское бюро 5+ Design, специализирующееся на похожих полуобщественных-полукоммерческих проектах. Они занимались дизайном фасадов ТПУ «Саларьево» и «Котельники» и торговыми центрами в России, Китае и Турции, например, ТЦ «Ривьера» на Автозаводской улице. Вскоре городские власти согласовали проект пятиэтажного подземного комплекса площадью 70 тыс. кв. м. Согласно ему первый подземный этаж будет соединен с подземным переходом через Садовое кольцо под улицей Зацепский Вал. На втором и третьем уровнях обустроят торговые площади и кафе, на четвертом разместится парковка на 270 мест, на пятом — технические помещения. Также в проект вошел сквер, ландшафт которого «сочетает активные пешеходные потоки с общественными пространствами и кафе». Что вышло в итоге? В сентябре завершился первый этап строительства: перед Павелецким вокзалом открылось общественное пространство с сухим фонтаном, качелями, деревянными лежаками, амфитеатром и озеленением. Технические сооружения, необходимые для работы ТЦ, удачно замаскированы под паблик-арт, обыграны овальные световые окна центра, форма которых повторяется в навесах. Трамвайные пути перенесли ближе к вокзалу: теперь транспорт останавливается прямо напротив центрального входа. Зимой здесь зальют каток и установят новогоднюю елку. Торговый центр откроется в конце этого года.

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Что об этом месте говорят урбанисты?

«Качество работ ужасное. Видно, что очень торопились открыть все к выборам. Многое заляпано бетоном. Каких‑то деталей просто не хватило, поэтому пришлось мостить из того, что было. Следующий уровень проблем: ступеньки. Тут их много! Вокзал — это место, где большая часть пассажиров так или иначе относится к маломобильным из‑за багажа. Да и просто в городе порядка трети жителей — маломобильные по разным причинам. Для всех них даже одна ступенька является препятствием. Притом пандусы где‑то в стороне — тоже плохое решение, это усложняет навигацию и требует от людей наматывать круги. Поэтому в современном мире создают универсальный дизайн, который доступен для каждого по умолчанию. Сейчас открыли лишь часть площади, часть пандусов почему‑то оказалось за забором. Вероятно, с полным открытием ситуация станет лучше, но сам подход ужасный: сейчас дизайн площади делит людей на полноценных жителей и людей второго сорта. Несмотря на все минусы, на сегодня это самая дружелюбная привокзальная площадь Москвы. Кроме того, благоустройство сделано на частные деньги — это всегда радует. Ряд проблем можно будет безболезненно исправить, скорее расстраивает сам подход открытия таких важных мест недоделанными. Я надеялся, что Собянин изрек урок из открытия „Зарядья“, когда под ногами людей все разрушалось и последующие годы все вспоминали кривой газон и шатающуюся плитку, но увы. На мой взгляд, здесь есть три ключевых плюса:

— улучшения трамвая;

— опыт высадки растений на эксплуатируемую крышу;

— совмещение частных интересов с общественными. Итоговые же выводы можно будет делать после полного открытия площади с ТРЦ и первой зимы».

Алексей Радченко Канал Алексея Радченко

«Первое впечатление довольно хорошее: сейчас это лучшая привокзальная площадь в городе, а наверняка и в стране. Вокзал, трамвай и большая площадь перед ним — идеально. Перспектива, открывающаяся на вокзал, завораживает. А проход от остановки автобусов на Садовом кольце ко входу теперь не выглядит как испытание. Очень понравилась цветовая гамма общей отделки — отлично поддерживает цвет основного здания. Можно придраться к качеству работ — плитка ну очень кривая, а бордюры сильно ломаные, но в общем получился прекрасный удачный проект».

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