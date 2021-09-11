874-летие Москва празднует сравнительно скромно из‑за все еще тревожных показателей заболеваемости. Но все-таки 11 и 12 сентября в городе будет чем заняться: «Афиша Daily» внимательно изучила праздничную программу и выбрала все самое интересное.

Какие улицы будут перекрыты? Никакие. Сергей Собянин заявил, что в этом году столица празднует день рождения скромно, поэтому перекрывать дороги нет необходимости. Какие музеи на выходных будут работать бесплатно? По традиции — все музеи, подчиняющиеся Департаменту культуры. Всего в списке 88 учреждений, во многих из которых пройдут праздничные экскурсии, концерты, выставки, квесты, лекции и кинопоказы. Среди них, в частности, Государственный Дарвиновский музей, Музей истории ГУЛАГа, «Дом на набережной», Музей космонавтики, музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское», «Измайлово», «Кусково», Музей А.С.Пушкина и его филиалы, Дом Гоголя, Дом-музей М.Цветаевой и многие другие.

Как город оформили? «Цветочный джем» 1 сентября после двухлетнего перерыва открылся фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». На Манежной площади появился красно-бордовый сад из отдельных островов, соединенных прогулочными дорожками, на переходе от Манежной к площади Революции установили кадки с липами и цветники, на ступенях Российской государственной библиотеки реконструировали сад по проекту британского дизайнера Мэтью Чайлдса, в Столешникове теперь южный сад с розами и глицинией. Карту всех 50 объектов фестиваля можно найти здесь. На площадках будут работать ярмарки и кормить фермерской едой. Серебряные матрешки Напротив гостиницы «Украина» появились гигантские серебряные матрешки в золотых кокошниках. На фоне — Москва река и Белый дом. Зеркальная поверхность скульптур отражает реальность настоящего времени, где «каждое последующее мгновение изменчиво, как настроение, погода, стремительно убегающее время и сам ход жизни». В резных узорах на кокошниках, сделанных палехскими мастерами, запечатлены «сакральные смыслы, близкие каждому человеку и составляющие национальную идентичность». Авторы говорят, что «проект создан, чтобы напомнить современным людям о вековых традициях и быстротечности жизни, запечатлеть мгновение и протянуть нить из глубины веков». Татьяна Ликсутова и архитектор Николь Крихели, судя по всему, вдохновлялись «Облачными вратами» Аниша Капура и гигантскими животными Джеффа Кунса, но привнесли в работу национальные мотивы. Получилось яркое сочетание традиции и современного контекста, весьма удачный пример постмодернистского объекта, засилье которого предвидим в инстаграме.

© «Москва сейчас»/Telegram

Кинопрограмма «Мосфильм» подготовил праздничную программу лучших советских фильмов о Москве. С 10 по 12 сентября в «Молодежном», «Салюте», «Факеле» и «Звезде» можно увидеть трогательные «Три тополя на Плющихе», печальный «Июльский дождь», оскароносную «Москва слезам не верит» и оптимистичный «Я шагаю по Москве». Вход бесплатный по регистрации.

© «Мосфильм»

Программа парков На ВДНХ — гигантская программа с йогой, экскурсиями, мастер-классами, лекциями о космосе, премьерой светотехнического шоу «Я шагаю по Москве» и концертом Манижи. На все события необходима регистрация. В «Зарядье» открывается выставка достижений народного современного искусства с работами 50 номинантов II Московской арт-премии. Среди прочего здесь можно увидеть NFT-работы и ленд-арт. В малом зале парка оркестровый ансамбль без дирижера «Персимфанс» будет играть работы москвичей и сочинения, написанные в Москве. Список композиторов презентабельный: от мистика Александра Скрябина до джазмена Александра Цфасмана. В парке Горького специальных событий не запланировано, хотя здесь установили самое большое украшение этого года в виде цифры 874.

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Фестиваль итальянской кухни с внушительным лайнапом На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль «Итальянские каникулы», в котором в равных пропорциях смешаны еда, музыка и развлечения. Среди кураторов мегакухни в этом году — бренд-шеф Bro & N Мирко Дзаго и ресторатор из Вероны Джулио Дзомпи. В меню — эксперименты итальянских и российских звездных шефов, десятки видов пиццы, классические блюда и фестивальные специалитеты. В лайнапе — «Лауд», Mirele, Lovanda, Директор Всего, участники Pompeya и On-the-Go, Мириам Сехон, Cream Soda с оркестром и даже Филипп Киркоров. Вход свободный по регистрации, необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию или недавно перенесенный ковид.

Квесты и экскурсии Музей «Садовое кольцо» организует экскурсии об истории Мещанского района, Сухаревской башне и велоспорте в СССР, а также квест «Москва XIX века». Об истории создания «Рабочего и колхозницы», мемориала «Покорителям космоса» и Ростокинского акведука расскажет на экскурсии по Алексеевскому району Центральная городская деловая библиотека.

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Театральная программа 11 сентября в Театре имени Ермоловой можно посетить открытую репетицию спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». В тот же день состоится экскурсия по театру Et Cetera. «Театриум на Серпуховке» покажет спектакль «На бойком месте». А в «Геликон-опере» состоится концерт «Иоганнес Брамс. О вечной любви». Чтобы попасть на спектакли, нужно зарегистрироваться.

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