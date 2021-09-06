С 9 по 11 в Москве пройдет IV Форум социальных инноваций регионов со звездным составом спикеров. В программе — лекции от известных медиков, футурологов, психологов, архитекторов, общественных деятелей, ученых и блогеров со всего мира. Вход на все события бесплатный. «Афиша Daily» рассказывает, какие события форума нельзя пропустить.

В центре форума социальных инноваций регионов темы технологий, социальной поддержки, здоровья, образования, карьеры и долголетия. За три дня в московском Гостином дворе пройдут десятки лекций, дискуссий и стратегических сессий о жизни после пандемии, инклюзии и счастье в большом городе. Также откроется выставка инновационных проектов в социальной сфере, можно будет поговорить с карьерными менеджерами.

Пять главных событий форума Лекция Нассима Талеба «Возможна ли стабильность в турбулентном мире?» Талеб — один из главных философов современности, автор термина «черный лебедь» — неожиданного события, имеющего глобальные последствия на экономику, политику и жизнь людей. Он уверен, что политики и ученые недооценивают влияние необъяснимых случайностей, а секрет устойчивости — в готовности к непредсказуемому.

Лекция Герда Леонгарда «О дивный новый мир! Каким будет наше будущее?» Немецкий футуролог и эксперт по потребительским трендам будущего расскажет о навыках, которые будут востребованы через 10, 20 и 30 лет. Леонгард считает: «Мы живем в мире, где более 70% востребованных в будущем профессий еще не существуют, а 50% ныне существующих профессий вскоре превратятся во внештатные. Через десять лет все программисты станут безработными — ну или по крайней мере большинство из них. Учить надо тому, что делает нас людьми, — умению общаться, пониманию, гуманизму. Своему сыну я говорю: путешествовать по миру гораздо полезнее, чем отучиться на MBA».

Дискуссия «Счастье в большом городе» В разговоре о том, как шум, конкуренция и социальная разобщенность мегаполиса влияют на нас, примет участие Майкл Биркьер — главный научный сотрудник датского института счастья (The Happiness Research Institute). Он расскажет, как современные города учатся формировать исцеляющую среду, в которой больницы, школы и общественные места не внушают тревогу, а помогают чувствовать себя лучше. К обсуждению присоединится Хироки Мацуура — архитектор и урбанист, главный проектировщик бюро Maxwan. Также тему обсудят психотерапевт Павел Бесчастнов, директор НОЦ «Информационные и социальные технологии в медицине» Дмитрий Шаменков и заместитель Департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов. Модератор — Алена Долецкая.

Лекция Федора Катасонова «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку» Педиатр и популяризатор доказательной медицины расскажет, где кончается адекватное родительство и начинается снятие тревоги взрослого. Катасонов говорит, что наказания бесполезны, заниматься ранним развитием ребенка не нужно, а формировать культуру заботы о здоровье следует с самого детства. В своей книге «Федиатрия» Катасонов пишет: «Амбициозность — это невроз. Желание подогнать ребенка под свои ожидания — это одна из худших услуг, которые вы можете ему оказать. Дело в том, что ребенок вообще вам ничего не должен. Это отдельная личность, которая носит часть ваших генов, но совершенно не обязана разделять ваши установки и стремления».

Лекция Ларисы Сурковой «Как стать лучшим родителем для своего ребенка?» Выступление практикующего психолога, кандидата наук, блогера и матери шестерых детей — о том, как совмещать самореализацию и родительство, карьеру и воспитание детей, как сохранить доверие и интерес ребенка и как радоваться жизни вместе с детьми. Одно из важных правил Сурковой: «Дети не станут благодарить вас за то, что вы свою жизнь положили на их алтарь, а если и станут, то лишь потому, что вы хотите это от них услышать. Поэтому живите рядом с ребенком, а не вместо него!»