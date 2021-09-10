Ровно 20 лет назад произошел крупнейший в истории человечества террористический акт. Это событие, произошедшее в одном из главных мегаполисов мира, оказало огромное влияние на города, в которых мы живем. «Афиша Daily» записала мнение специалистов о том, как 9/11 повлияло на урбанистику, архитектуру и слежку за гражданами.

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Даниэль Либескинд Архитектор, автор проекта застройки территории Всемирного торгового центра после трагедии. В интервью Dezeen

События 11 сентября оказали огромное влияние на архитектуру. Во-первых, люди поняли, что большие проекты предназначены не только для частного развития, они принадлежат горожанам . Общественность сказала про мой проект [застройки территории, где были башни-близнецы]: «Мы хотим это. Нам нужен проект, в котором есть символические элементы, большое общественное пространство, грандиозный мемориал».

Таким образом, администрация была в некотором роде вынуждена реализовать то, что изначально не входило в их планы. Итак, в первую очередь, этот конкурс показал силу общественности в определении будущего своих городов. Это также означало, что впоследствии люди в Нью-Йорке стали гораздо более чувствительны к тому, что здесь строится, насколько здания высокие, как они вписываются в контекст. Так что участие горожан стало, я думаю, намного важнее, чем раньше . Башни-близнецы были построены без учета мнения общественности, это была другая эпоха. Кроме того, я думаю, это дало людям понять, что архитектура важна , что это не обычный бизнес. Думаю, было оказано влияние на весь мир. После этого в архитектуре изменилось все. Теперь планирование определялось демократическим спором разных групп. Я начал создание проекта с разговоров с отцами и матерями, мужьями и братьями погибших. Это дало понять, что воспоминания важны, что память — это не просто дополнение. Это часть города, которую необходимо сохранять. Одна из моих обязанностей [при создании генерального плана] заключалась в том, чтобы сформулировать новые правила создания высотных зданий, сделать их экологичными, внедрить зеленые технологии, чтобы минимизировать углеродный след. Так что не только эстетика зданий, но и устойчивость являются частью Ground Zero (так называется участок в Нижнем Манхэттене площадью 65 000 м², на котором до 11 сентября 2001 года располагался первоначальный комплекс зданий Всемирного торгового центра. — Прим. ред.).

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Петр Иванов Социолог города, автор канала «Урбанизм как смысл жизни»

В социологии есть такое понятие, как «общество риска», которое стало очень важным для осмысления последствий 9/11. Это взгляд на социум как на место глобальных угроз и опасностей. В городе — олицетворении современного капитализма произошел небольшой сбой. И внезапно оказалось, что такое незначительное явление, чем казались религиозные экстремисты, может стать разрушительным для всей системы. Это спровоцировало тревогу и качнуло маятник в сторону радикального усиления контроля .

Из 9/11 наш современный городской капитализм вышел победителем, потому что разработал целый букет систем слежки за людьми.

Теперь государство может узнавать о перемещениях горожан, иметь доступ к личным данным, отслеживать лица. Все это — якобы ради безопасности, а в итоге используется в маркетинговых целях, для контроля потребления. Это стало возможным, потому что ужасная картина разрушающихся башен стояла у нас перед глазами. Под лозунгом «мы не можем допустить повторения этого» все глубже и глубже проникали в зону нашей приватности. Это событие стало спусковым крючком, потому что разрушение башен оказалось страшным не только с точки зрения количества жертв, но с точки зрения медийной картинки. У нас забрали большой кусок приватности, которым сейчас активно торгуют. Напуганные террористическим актом, мы продали свою свободу . При этом города вряд ли стали безопаснее, скорее исчез запрос на такого рода теракты. Сейчас перед нами стоит угроза цифрового терроризма — теперь не нужно угонять самолет, чтобы навести шороху в городе. Хакеры могут подключиться к системе обеспечения безопасности дорожного движения, водо- или электрообеспечения. Классические террористические акты тоже происходят — например, при помощи автомобилей. От этого ни одна система безопасности не спасает. Дело в том, что ситуация теракта — исключительная. Внешнее наблюдение помогает отследить ситуации типовые, в экстраординарных случаях оно не оправдывает себя. Глобально менять все города из‑за единичной ошибки — это логическое безумие. 11 сентября — пример того, как после эксцесса мы меняем дежурное функционирование системы. Но такой же эксцесс может произойти снова, в результате другого сбоя. Системными изменениями можно предотвратить только системные ошибки — это было бы уместно, если бы случилось 100 подобных событий. Горожанин в результате стал ощущать постоянное присутствие власти в городе и ограничение его свободы .

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Константин Бударин Cоздатель телеграм-канала less is a bore\лес и забор

9/11 изменило наше отношение к приватности. Если вы посмотрите фильм 1998 года «Враг государства» с Уиллом Смитом, то увидите, что в его центре идея о недопустимости вторжения в частную жизнь. Башни-близнецы стали водоразделом, после которого слежка за людьми в целях безопасности стала приемлемой . Это повлияло на нашу жизнь самым радикальным образом. Все теперь уже привычные цифровые сервисы построены на том, что частные компании собирают наши данные, девайсы считывают, что мы говорим, куда ходим, видят, что мы покупаем. Кошмар Уилла Смита превратился в повседневность человечества. Если раньше в кино шпион лез за информацией в мусорную корзину, то сейчас мы эту информацию предоставляем частным компаниям и не знаем, что с ней дальше происходит. На этих сдвинутых границах и допустимости слежки выросла наша дигитальная современность, это трансформировало современные города. Ощущение угрозы сильно изменило представление американцев, а потом и всех остальных, о том, где проходят границы личного и публичного.