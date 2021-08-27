Фестивальный сезон-2021 проходит не без потерь, но одно из главных событий лета, Signal, все-таки состоялось. «Афиша Daily» решила обсудить с его организаторами, каково это — проводить масштабное событие в условиях пандемии. А еще узнала, какое значение для нас имеют фестивали после опыта карантина.

Сергей Фадеев Основатель и идеолог фестиваля

Решение о проведении мероприятия принимается за год, тогда казалось, что пандемия отступает и через одиннадцать месяцев о ней никто не вспомнит. Оказалось иначе, к сожалению. Коронавирус здесь, и, похоже, это новая реальность, в которой нам всем жить. Поэтому мы следили за эпидемиологической обстановкой и регламентами в этой сфере. Конечно, риски, что ситуация ухудшится, были очень высоки. Но не проводить события, которого ждали люди и на которое было потрачено много сил, мы не могли, это бы погубило весь проект. Ценность фестивалей возросла, и так заложенные в них идеалы свободы и объединения стали еще важнее. Здесь люди, разрозненные локдауном, могут объединиться ради выплеска позитивной энергии. Сейчас я собираю и анализирую фидбэк: люди благодарят за полученный опыт, за моменты счастья. Команда несколько выдохлась и пока приходит в себя, но рада, что фестиваль состоялся, и сплотилась еще больше. В самом Signal за пять лет существования поменялось многое, кроме принципиальных вещей — концепции музыкального путешествия и духа свободы. Вырос масштаб, добавились новые составляющие проекта, стала гораздо сложнее структура и детальнее подготовка. Именно более детальной подготовке с проработкой различных вариантов развития событий посодействовала пандемия.

© Василий Коломиец

Андрей Морозов Музыкальный продюсер

По сравнению с прошлым годом ситуация налаживается, сейчас со многими странами границы уже открыты. При этом правила въезда и получения виз, конечно, усложнились, к тому же сильно подорожали авиабилеты. Теперь мы работаем в условиях, когда у нас нет уверенности, что артист до нас доедет. Мы можем подтвердить все за полгода, но все равно что‑то пойдет не так. Например, приезжая из Британии, человек до сих пор обязан две недели сидеть на карантине. Мы надеялись, что к моменту проведения Signal это правило отменят, но этого не случилось — и у нас сорвался крутой привоз. Вообще иностранных артистов, безусловно, стало меньше. В 2020 году их было плюс-минус ноль, мы даже проводили прямые трансляции. В этом году ситуация лучше, но все равно до уровня 2018–2019 годов еще далеко. Зато мы присмотрелись к российским исполнителям , прошлый Signal прошел под знаком отечественной сцены. Но тут все-таки мы ограничены — больших имен не так много, узнаваемых хедлайнеров на несколько лет подряд у нас пока нет. Для организаторов проведение фестиваля в нынешних условиях — это рулетка. У меня самого есть опыт отмен — например, я работал над Fields, который пришлось перенести. Ты полгода всего себя посвящаешь мероприятию, а потом все срывается, это деморализует. Раньше причин, по которым могут отменить фестиваль, почти не было, ты был уверен, что так или иначе событие состоится. Зато теперь, если все получается, охватывает ощущение джекпота. Signal в этом году стал для нас зоной свободы. В городе больше ограничений, люди чувствуют себя скованнее. А здесь вокруг гектары земель — можно пускаться в приключения. Это оказывает антистрессовый эффект, и сейчас стало важнее, чем два года назад. Людям нужно место, где можно выплескивать напряжение.

© Василий Коломиец

Анна Загородникова Маркетинг-директор

Цели фестивалей остались прежними, но в условиях пандемии изменилось их значение для посетителей. Они стали пространством свободы. В ситуации ограничений растет потребность в общении, новых впечатлениях, путешествиях, масштабных событиях. Signal закрывает эти потребности. Так получилось, что Signal уже второй год становится одним из немногих больших фестивалей, которые проходят в условиях пандемии, чуть ли не единственным. И это сказывается на аудитории: она быстро растет. Если в прошлом году к нам приехали 9000 человек, то в этом году — рекордные 15 000, и эта цифра была бы значительно больше, если бы мы не остановили продажу. Были те, кто, несмотря на объявленный sold out, все равно приезжал за 180 км от Москвы в надежде найти билет. Есть люди, которые осознанно перестали посещать крупные события в период пандемии, это личный выбор каждого. В июне мы провели первый covid free рейв в Нижнем Новгороде в рамках празднования 800-летия города. Следуя решению городских властей, мы просили аудиторию представить на входе документ о вакцинации или негативный ПЦР-тест. Кого‑то это решение возмутило, а кто‑то, наоборот, был доволен и чувствовал себя более защищенным на большом событии. В целом мы оцениваем этот опыт как позитивный. Signal закончился в воскресенье, и каждый день мы получаем в директ сотни сообщений с благодарностью. Хотя, да, прошли дожди и было грязно, много людей, очереди в душ. Но пишут про другое: классная программа, когда хочется успеть все, а невозможно разорваться, красота повсюду, сумасшедший свет и архитектура, много интересных людей вокруг. Все это перевесило.

© Дмитрий Чунтул

Игорь Жуков Музыкант, Hipushit

На меня новые условия жизни повлияли скорее положительно, нежели отрицательно. Новый уровень самоорганизации, новые пути решения проблем, преодоление новых страхов — все это прекрасно закаляет и двигает вперед. Думаю, что для многих людей фестивали стали чуть ли не единственным вариантом тусовок — открытые пространства не так страшны, как закрытые. Люди стараются минимизировать риски, связанные с массовыми мероприятиями, и выбирают наиболее крупные и важные. Одной из основных ценностей фестивалей всегда являлась возможность увидеть «всех и вся» в одном месте, в один момент времени. В текущих условиях эта ценность приумножилась во сто крат.