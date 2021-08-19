Борис Никоноров, нападающий ПФК «Локомотив» и сборной России по пляжному футболу

Мы все начинали играть в большой футбол, но у нас всех с ним не сложилось. Мы начали искать себя в других видах спорта. Я прошел школу ярославского «Шинника», но в силу определенных обстоятельств не проходил в состав. Мне понравился мини-футбол: я отдал ему шесть лет, у меня здорово получалось. Параллельно с мини-футболом у нас в Ярославле появился пляжный футбол, образовалась команда «Подводник». Какое-то время играл и в мини-футбол, и в пляжный футбол. В определенный момент мне пришлось выбирать между ними.

Я выбрал пляжный футбол: он мне больше импонирует, в нем больше возможностей путешествовать и добиваться результатов. Мы играем на песке, кайфуем, часто играем за границей, на побережьях морей и океанов — это солнечный вид спорта.

В пляжном футболе (по сравнению с мини-футболом) гораздо больше турниров, в которых принимают участие и сборная России, и наш клуб «Локомотив». Огромный плюс состоит в том, что матчи национальной команды транслирует «Матч ТВ»: это помогает популяризировать как вид спорта, так и личный бренд.

Влияет ли жара на выносливость? Я думаю, нет. Понятно, что требуется несколько дней на адаптацию к другому климату. Пример: мы прилетаем в ноябре на сборы в Дубай — в России 0 градусов, а там +37. Конечно, нужно 3–5 дней, чтобы адаптироваться. Человек привыкает абсолютно ко всему! Мы играли в Парагвае в три часа дня при температуре +39 против сборной Бразилии и смотрелись нормально. Мы обязаны показывать себя при любой погоде!

36 минут большого и пляжного футбола очень отличаются: здесь динамика гораздо более сумасшедшая, мяч постоянно в игре. Из-за высокой скорости игры ты "наедаешься" гораздо больше и выкладываешься на полную. В большом футболе ты можешь сделать диагональ на 70 метров и 3–4 минуты не получать мяч, перевести дыхание, отдохнуть. У нас такого нет: нужно быть сконцентрированным — быть готовым и обороняться, и атаковать, потому что у нас нет четкого разделения на нападающих и защитников. Площадка небольшая, мы выполняем обе функции.