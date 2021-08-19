«Мы играем на песке, кайфуем»: почему пляжный футбол — ваш новый любимый вид спорта
В преддверии чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет 19–29 августа в Москве, мы решили разобраться, что из себя представляет этот вид спорта. Помогли нам в этом главный тренер российской сборной Михаил Лихачев и игроки Денис Пархоменко и Борис Никоноров. Они рассказали, чем пляжный футбол по-настоящему крут, чем он отличается от обычного футбола (спойлер: для игроков — очень многим!) и почему мы все должны поболеть за наших на грядущем турнире.
Что такое пляжный футбол и как
в него играть
Нетрудно догадаться, что от обычного футбола пляжный отличается в первую очередь покрытием — вместо травяного газона здесь песок. Турниры проводятся чаще всего на пляжах, размер поля — 28×37 метров. Футболисты играют босиком.
Команда состоит из четырех полевых игроков и вратаря. Матч длится 36 минут — три периода по 12 минут. По ходу матча можно делать неограниченное число замен. Матч судят четыре арбитра. Если игрок сфолил, то пострадавший (если он получил травму — то любой другой футболист) пробивает штрафной удар.
В пляжном футболе нет ничьих: если команды забивают одинаковое число мячей, то к основному времени добавляется экстра-тайм в 3 минуты. Если никто не забьет, назначается серия пенальти.
Где и как он появился
Разумеется, в Бразилии — тому причиной большое число пляжей и развитая культура уличного футбола. В 1950 году был проведен первый международный турнир по пляжному футболу, но долгое время он был скорее развлечением, чем видом спорта. Только в 1992 году были разработаны правила игры, а в 1993 году в Майами-Бич провели первые официальные соревнования.
Первый официальный чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. С тех пор популярность этого вида спорта только росла: его стали показывать по телевизору в разных странах, в него стали играть звезды большого футбола (чаще всего после окончания игровой карьеры) — от Эрика Кантоны до Ромарио, — а в разных странах стали проводиться соревнования.
В 2005 году пляжный футбол попал под эгиду FIFA — федерации мирового большого футбола. Это способствовало бурному росту его популярности: в пляжный футбол стали вкладываться крупные корпорации, например McDonald’s, Coca-Cola и MasterCard.
Пляжный футбол в России
Первая российская сборная по пляжному футболу образовалась в середине 1990-х — тогда в стране не было турниров. Команда состояла в основном из ветеранов большого футбола, таких как Вагиз Хидиятуллин, Андрей Якубик и Вячеслав Чанов; она даже поучаствовала в чемпионате мира 1995-го, заняв пятое место.
Правда, следующие десять лет про местный бич-соккер особо не было слышно. Большая история российского пляжного футбола началась в 2005 году, когда тренер Николай Писарев (ныне — в штабе сборной России по большому футболу) возглавил сборную и привлек туда российских топ-игроков, повесивших бутсы на гвоздь: нынешнего главного тренера национальной команды по большому футболу Валерия Карпина, звезду испанской лиги Александра Мостового и других. Так сборная России заработала себе путевку на чемпионат мира 2007 года.
В 2010 году (в качестве и.о., с 2011 года — на постоянной основе) российской сборной стал руководить Михаил Лихачев. За одиннадцать лет он дважды привел национальную команду к золоту чемпионатов мира и два раза — к бронзе. Сейчас он готовится представить сборную на первом в истории России домашнем чемпионате мира по пляжному футболу.
«К 2010 году у нас была сформирована сборная, которая сыграла на чемпионатах мира; самым большим достижением к тому моменту был выход из группы. Конечно, когда я принял команду, хотелось чего-то большего», — рассказал Михаил «Афише Daily». По его словам, пляжный футбол в России еще не достиг своего пика, и его популяризация могла бы быть более глобальной и масштабной.
«Нам необходимо большее количество профессиональных команд, — говорит Лихачев. — На сегодняшний день, в год проведения домашнего чемпионата мира, их всего лишь семь. Это катастрофически мало». Тем не менее тренер смотрит в будущее российского бич-соккера с оптимизмом, верит в то, что домашний чемпионат мира поможет популяризации пляжного футбола в России, и зовет всех в «Лужники» — посмотреть игры мундиаля.
«Пляжный футбол — это удивительный вид спорта, в который ты либо влюбишься, либо никогда больше на него не придешь, — говорит Михаил. — Но первых гораздо больше, чем вторых; равнодушным этот вид спорта точно никого не оставит! Думаю, что те счастливчики, которые попадут на матчи чемпионата мира в „Лужниках“, навсегда останутся преданными поклонниками пляжного футбола».
Я уже хочу поболеть за сборную на чемпионате мира! Когда и где он пройдет?
Мундиаль состоится с 19 по 29 августа в Москве. Все матчи пройдут на специальном стадионе, построенном на территории «Лужников». В турнире примут участие 16 команд. Сначала состоится групповой этап, по итогам которого две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
Россия попала в группу А, где сразится с США, Японией и Парагваем. В группу B попали Мозамбик, Испания, ОАЭ и Таити, в группу C — Беларусь, Сальвадор, Швейцария и Бразилия, а в группу D — Португалия. Оман, Сенегал и Уругвай.
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Как попадают в пляжный футбол и чем он ярче и зрелищнее обычного? Отвечают игроки сборной!
Инстаграм: @park___homenko
Денис Пархоменко, вратарь ПФК «Локомотив» и сборной России по пляжному футболу
После окончания спортивной школы моя карьера в обычном футболе закончилась: вратари маленького роста и тогда и сейчас были не в почете — мои физические данные не соответствовали тому, что хотели видеть клубы большого футбола.
Мне представилась возможность попробовать себя в пляжном футболе, я ей воспользовался и не прогадал! Я съездил в клуб «Дельта» на просмотр — и меня взяли. В эмоциональном смысле мне удалось легко адаптироваться. Это яркий вид спорта: ты получаешь эмоции на каждом шагу — песок, пляж! А вот в плане физики пришлось потратить некоторое время на то, чтобы организм перестроился. В течение нескольких лет пришлось адаптироваться к тактике пляжного футбола.
Пляжный футбол сильно отличается от обычного: поверхность неровная, много отскоков, мячи приходится предугадывать — это сложно для вратаря. Мышцы быстрее устают, поэтому приходится часто играть сменами.
Думаю, пляжный футбол тяжелее обычного. Здесь каждый может оказаться на месте каждого — даже вратарь отчасти является пятым полевым: ему приходится много играть ногами, быть разыгрывающим.
В пляжном футболе зрителю намного приятнее наблюдать за акробатическими движениями, пируэтами. Футболисты часто выполняют бисиклету — подбрасывают мяч высоко над собой и бьют через себя: это украшение любого вида футбола! Мы не так часто видим это в традиционном футболе, но для пляжного это обычная вещь.
Большинство наших тренировок проходит на песке, чтобы мышцы находились в постоянном тонусе и помнили, что такое песок. Иногда мы можем выйти на искусственное покрытие и даже натуральное — но это очень травмоопасно, потому что ноги адаптируются к одному покрытию и переходы нежелательны. Поэтому приходится часто работать в тренажерном зале, чтобы поддерживать тонус тех мышц, которые не участвуют в тренировочном процессе.
Домашний ЧМ — это желанное событие. Мы испытываем огромное воодушевление, несмотря на те события, которые происходят в мире политики и спорта. Мы будем биться за золото!
Инстаграм: @boris_nikonorov
Борис Никоноров, нападающий ПФК «Локомотив» и сборной России по пляжному футболу
Мы все начинали играть в большой футбол, но у нас всех с ним не сложилось. Мы начали искать себя в других видах спорта. Я прошел школу ярославского «Шинника», но в силу определенных обстоятельств не проходил в состав. Мне понравился мини-футбол: я отдал ему шесть лет, у меня здорово получалось. Параллельно с мини-футболом у нас в Ярославле появился пляжный футбол, образовалась команда «Подводник». Какое-то время играл и в мини-футбол, и в пляжный футбол. В определенный момент мне пришлось выбирать между ними.
Я выбрал пляжный футбол: он мне больше импонирует, в нем больше возможностей путешествовать и добиваться результатов. Мы играем на песке, кайфуем, часто играем за границей, на побережьях морей и океанов — это солнечный вид спорта.
В пляжном футболе (по сравнению с мини-футболом) гораздо больше турниров, в которых принимают участие и сборная России, и наш клуб «Локомотив». Огромный плюс состоит в том, что матчи национальной команды транслирует «Матч ТВ»: это помогает популяризировать как вид спорта, так и личный бренд.
Влияет ли жара на выносливость? Я думаю, нет. Понятно, что требуется несколько дней на адаптацию к другому климату. Пример: мы прилетаем в ноябре на сборы в Дубай — в России 0 градусов, а там +37. Конечно, нужно 3–5 дней, чтобы адаптироваться. Человек привыкает абсолютно ко всему! Мы играли в Парагвае в три часа дня при температуре +39 против сборной Бразилии и смотрелись нормально. Мы обязаны показывать себя при любой погоде!
36 минут большого и пляжного футбола очень отличаются: здесь динамика гораздо более сумасшедшая, мяч постоянно в игре. Из-за высокой скорости игры ты "наедаешься" гораздо больше и выкладываешься на полную. В большом футболе ты можешь сделать диагональ на 70 метров и 3–4 минуты не получать мяч, перевести дыхание, отдохнуть. У нас такого нет: нужно быть сконцентрированным — быть готовым и обороняться, и атаковать, потому что у нас нет четкого разделения на нападающих и защитников. Площадка небольшая, мы выполняем обе функции.
Смотреть на то, как в большом футболе люди борются 90 минут и наносят два-три удара по воротам, не приносит никакого удовольствия. А в пляжном футболе голы точно будут — и, скорее всего, красивые, отличные комбинации.
Мы общаемся с мастерами большого футбола, дружим, иногда встречаемся попинать мяч. Сразу бросается в глаза, что им гораздо труднее обращаться с мячом, чем нам, — они быстрее устают. Но опять же: выпусти нас на большое поле, и неизвестно, что будет! Но, я думаю, первый тайм мы будем смотреться физически мощно.
Чем пляжный футбол более зрелищен для зрителя? Он гораздо более динамичен. Мяч постоянно в игре, регулярные угрозы воротам, красивые удары через себя, прекрасная работа с мячом, живописная картинка, когда мы играем на побережьях. Даже наш стадион в Москве фантастический! Плюс в пляжном футболе игра идет под музыку, которую ставит диджей, — так приятнее играть! Также радуют девушки из группы поддержки, которые выбегают в перерывах между периодами.
Пляжный футбол — это праздник, в котором ты присутствуешь здесь и сейчас. Большой футбол при всей его популярности часто страдает от матчей с борьбой, где мало ударов по воротам (я сейчас про российский футбол): зритель может подумать, что потратил время впустую.
Выделю два памятных и приятных момента в своей карьере. Первый — победа моего клуба «Локомотив» в чемпионате России по пляжному футболу в 2020 году, мой победный гол в ворота московского «Спартака» за минуту до конца решающего матча.
Второй — матч против сборной Бразилии на Межконтинентальном кубке в Дубае в 2018 году. Сборная Бразилии выиграла 66 матчей подряд — это практически три года без поражений. Мы встретились с ней в полуфинале. Я помню, как сказал тогда: «Любая серия заканчивается, когда-то закончится и их серия — было бы приятно, если бы ее завершили мы». Так и случилось: мы встретились в финале и выиграли серию пенальти, сыграв в основное время 5:5, — я забил два гола. Но главное — самый счастливый момент в карьере еще впереди!
Текст и интервью: Владимир Завьялов
Фотографии: личный архив игроков, beachsoccer.com, Алексей Еремин, bsrussia.com