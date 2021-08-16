Рассказываем, какие развлечения недели мы выбрали для себя — фестивали, концерты, книги, игры и распродажи.
Редакторка рубрики «Города»
Вот и случилось то, чего мы так долго ждали: фестиваль Signal состоится уже на этой неделе. В лайнапе — Нина Кравиц, недавно выпустившая новую лирическую композицию «Skyscrapers», основатель междисциплинарной арт-платформы My Own Jupiter Николас Луц из Уругвая, итальянец Франческо Дель Гарда, берлинский диджей и резидент Club der Visionaere Соня Мунир, ласт-поп-дуэт Easter и резидент Berghain с российскими корнями Dr. Rubinstein. Из российских исполнителей обязательно послушаю Shortparis и «Аигел». Кроме того, обещают красоту: 50-метровую медиабашню «Эмоциональная антенна» и кучу других арт-объектов. Всю неделю планирую копить силы, а на выходных — танцевать за все отмененные фестивали этого лета.
Шеф-редактор
Мы с коллегой Завьяловым будем в следующую пятницу в Петербурге рассказывать про то, что такое хип-хоп. Это первая часть нашей серии лекций о современной музыке. К сожалению, пока только в Петербурге. Если будете здесь, приходите обязательно: пятница, 20 августа, 19.00, Библиотека им Маяковского на Охте.
Вышел новый альбом группы Quicksand, лучших людей постхардкора. Как всегда — максимальное отчаяние помноженное на мясистый грув. Считаю, что если вы интересуетесь нелегкой музыкой на английском, то этот диск вы обязаны послушать прямо сейчас.
Шеф-редакторка рубрики «Красота»
В начале недели буду караулить лучшие скидки в магазине Authentica.love. До 18 августа там можно купить банки таких недешевых брендов для волос, как Oribe, Kevin.Murphy или R+Co со скидкой до 50%. Учтите, что за полцены магазин распродает товары с попавшими в передряги упаковками — подарить такое вряд ли получится.
На фильм «Ненависть» в кино я не пойду — уж больно я впечатлительная для большого экрана, — но если собираетесь вы, то посмотрите наш гид по стилю героев ленты.
В выходные сгоняю на гаражную распродажу российских брендов в «Мегу Теплый Стан» (благо мне близко), а вернее — в пространство Underline. Особенно меня интересуют старые коллекции JNBY и Kruzhok. Кстати, если не успеете в эти выходные — сейл будет проходить и в следующие.
Редактор рубрики «Мозг»
На этой неделе буду читать «Интимное Средневековье» Розали Гилберт — увлекательную книгу о том, как жили в средневековой Европе женщины и интерсекс-люди. Монахини со страпонами, благотворительный фонд секс-работниц в пользу Нотр-Дама, ну и, конечно, ведьмы, как же без них. Короче, все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить на исповеди.
Редактор рубрики «Музыка»
22 августа я собираюсь надеть пиджак, брюки и лакированные туфли (но это неточно) и помчать на концерт группы «Браво». Одна деталь: он состоится на корабле, который пойдет по Москве-реке. Комфортабельный лайнер, ветерок, плеск воды, песни про московских стиляг, голубые тротуары и синие цветы, центральная Москва по оба берега реки — идеально!
Редакторка рубрики «Еда»
Планирую провести «Нью-Йоркские выходные» в барах Москвы: классические американские коктейли будут наливать в «Доме культур», «Кнорозов-баре», рюмочной «Свобода» и еще много где. Полный список здесь.
Редактор рубрики «Кино»
Буду играть в инди-игры из нового выпуска зина Indiepocalypse , который выйдет 18 августа. Этот неномерной выпуск будет посвящен уникальной и удивительной концепции: художники комиксов занимаются совместным творчеством с девелоперами игр. Дисклеймер: я сам поучаствовал в этом зине в качестве художника игры «Малыш Дронич во Дворце Путина». Но поиграть в чужие игры мне в этот раз куда интереснее, чем думать о своей!
Также собираюсь прочитать новый том комиксов Саймона Хансельманна про Мегг, Могга и Сову под названием «Crisis Zone», который выходит 17 августа. Я дикий фанат этой в равной мере вульгарной и душераздирающей серии. Сюжетную арку про пандемию коронавируса Хансельманн весь прошлый год публиковал в инстаграме, но мне, честно говоря, сложно воспринимать сюжетную линию в виде стрипов. Зато, будучи собранными под одной обложкой, эти страницы наверняка принесут мне тонну уморы и эстетического наслаждения.
Какие еще интересные события состоятся в Москве?
Концерт Zoloto
18 августа, 20.00. Пространство «Флакон»
Молодой казахский артист Владимир Золотухин, балансирующий между умной поп-электроникой и чувственным неосоулом.
Концерт Mancave
19 августа, 21.00. Jameson Yard x Strelka Bar
Концерт супергруппы Матвея Аверина (Lovvlover), Даниила Брода (Pompeya), Гриши Нелюбина (Odopt), барабанщика Руслана Гаджимурадова и Леонида Липелиса. На «Стрелке» состоится их первое и, вполне вероятно, единственное выступление.
Вечеринка в стиле 90-х в честь выхода книги Роберта Гараева «Слово пацана»
20 августа, 19.00. Бар «Ровесник»
Роберт Гараев подростком попал в Казани группировку, а спустя 30 лет решил исследовать феномен уличных банд — и написал об этом книгу. Встречу с Робертом проведут Иван Напреенко, социолог, редактор сайта о литературе и чтении «Горький», и Илья Будрайтскис, социальный теоретик. После беседы — тематический диджей-сет.
Концерт «Наади»
20 августа, 20.00. «Мумий Тролль Music Bar»
Вкрадчивый электропоп про бренность бытия — довольно однообразный, но неизменно красивый.
Geek Picnic на корабле
21–22 августа. Причал «Мост Багратион»
Фестиваль искусства и технологий на воде, с лекциями, инсталляциями, диджеями, VR, показом апсайкл-одежды и киберсвадьбами. Подробности здесь.
VII Международный фестиваль «Джазовые сезоны»
21 августа, 15.00. Музей-заповедник «Горки Ленинские»
Респектабельный джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана. Среди участников также Московский джазовый оркестр, Fantine, Олег Аккуратов.
Показы фильмов «Десять» и «10 о „Десяти“»
21 августа, 22.00 и 22.30. Летний кинотеатр Garage Screen
В рамках четвертого блока ретроспективы Аббаса Киаростами друг за другом покажут фильмы «Десять» и «10 о „Десяти“». В первой картине безымянная женщина в исполнении иранской художницы и актрисы Мании Акбари ездит по Тегерану на машине и подвозит близких и случайных людей. А в документальном фильме «10 о „Десяти“» Киаростами полтора часа разъезжает на машине по горам неподалеку от Тегерана, где снимался «Вкус вишни» (1997), и рассказывает о съемках «Десяти» и о своем режиссерском методе в целом.
Концерт «Касты»
22 августа, 20.00. Пространство «Флакон»
Ветераны русского хип-хопа, перевернувшие игру еще в начале века, презентуют новый альбом «Альбомба».