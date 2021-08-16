Рассказываем, какие развлечения недели мы выбрали для себя — фестивали, концерты, книги, игры и распродажи.

Морозова Ксения Редакторка рубрики «Города»

Вот и случилось то, чего мы так долго ждали: фестиваль Signal состоится уже на этой неделе. В лайнапе — Нина Кравиц, недавно выпустившая новую лирическую композицию «Skyscrapers», основатель междисциплинарной арт-платформы My Own Jupiter Николас Луц из Уругвая, итальянец Франческо Дель Гарда, берлинский диджей и резидент Club der Visionaere Соня Мунир, ласт-поп-дуэт Easter и резидент Berghain с российскими корнями Dr. Rubinstein. Из российских исполнителей обязательно послушаю Shortparis и «Аигел». Кроме того, обещают красоту: 50-метровую медиабашню «Эмоциональная антенна» и кучу других арт-объектов. Всю неделю планирую копить силы, а на выходных — танцевать за все отмененные фестивали этого лета.

Николай Овчинников Шеф-редактор

Мы с коллегой Завьяловым будем в следующую пятницу в Петербурге рассказывать про то, что такое хип-хоп. Это первая часть нашей серии лекций о современной музыке. К сожалению, пока только в Петербурге. Если будете здесь, приходите обязательно: пятница, 20 августа, 19.00, Библиотека им Маяковского на Охте. Вышел новый альбом группы Quicksand, лучших людей постхардкора. Как всегда — максимальное отчаяние помноженное на мясистый грув. Считаю, что если вы интересуетесь нелегкой музыкой на английском, то этот диск вы обязаны послушать прямо сейчас.

Елизавета Шатурова Шеф-редакторка рубрики «Красота»

В начале недели буду караулить лучшие скидки в магазине Authentica.love. До 18 августа там можно купить банки таких недешевых брендов для волос, как Oribe, Kevin.Murphy или R+Co со скидкой до 50%. Учтите, что за полцены магазин распродает товары с попавшими в передряги упаковками — подарить такое вряд ли получится. На фильм «Ненависть» в кино я не пойду — уж больно я впечатлительная для большого экрана, — но если собираетесь вы, то посмотрите наш гид по стилю героев ленты. В выходные сгоняю на гаражную распродажу российских брендов в «Мегу Теплый Стан» (благо мне близко), а вернее — в пространство Underline. Особенно меня интересуют старые коллекции JNBY и Kruzhok. Кстати, если не успеете в эти выходные — сейл будет проходить и в следующие.

Егор Михайлов Редактор рубрики «Мозг»

На этой неделе буду читать «Интимное Средневековье» Розали Гилберт — увлекательную книгу о том, как жили в средневековой Европе женщины и интерсекс-люди. Монахини со страпонами, благотворительный фонд секс-работниц в пользу Нотр-Дама, ну и, конечно, ведьмы, как же без них. Короче, все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить на исповеди.

Владимир Завьялов Редактор рубрики «Музыка»

22 августа я собираюсь надеть пиджак, брюки и лакированные туфли (но это неточно) и помчать на концерт группы «Браво». Одна деталь: он состоится на корабле, который пойдет по Москве-реке. Комфортабельный лайнер, ветерок, плеск воды, песни про московских стиляг, голубые тротуары и синие цветы, центральная Москва по оба берега реки — идеально!

Любовь Сафонова Редакторка рубрики «Еда»

Планирую провести «Нью-Йоркские выходные» в барах Москвы: классические американские коктейли будут наливать в «Доме культур», «Кнорозов-баре», рюмочной «Свобода» и еще много где. Полный список здесь.

Никита Лаврецкий Редактор рубрики «Кино»

Буду играть в инди-игры из нового выпуска зина Indiepocalypse , который выйдет 18 августа. Этот неномерной выпуск будет посвящен уникальной и удивительной концепции: художники комиксов занимаются совместным творчеством с девелоперами игр. Дисклеймер: я сам поучаствовал в этом зине в качестве художника игры «Малыш Дронич во Дворце Путина». Но поиграть в чужие игры мне в этот раз куда интереснее, чем думать о своей! Также собираюсь прочитать новый том комиксов Саймона Хансельманна про Мегг, Могга и Сову под названием «Crisis Zone», который выходит 17 августа. Я дикий фанат этой в равной мере вульгарной и душераздирающей серии. Сюжетную арку про пандемию коронавируса Хансельманн весь прошлый год публиковал в инстаграме, но мне, честно говоря, сложно воспринимать сюжетную линию в виде стрипов. Зато, будучи собранными под одной обложкой, эти страницы наверняка принесут мне тонну уморы и эстетического наслаждения.