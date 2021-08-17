Этим летом в Петербурге впервые за всю историю Большого Гостиного Двора открыли внутреннюю территорию. Здесь горожане обнаружили зеленый двор, о существовании которого даже не догадывались. «Афиша Daily» рассказывает, что на этом месте происходило столетиями, что здесь можно найти сейчас и как проект будет развиваться после окончания сезона.

Нина Арсентьева Заведующая Культурным центром АО «Большой Гостиный Двор»

Что происходило во дворе Гостинки раньше?



Гостиный Двор — одно из редких зданий Петербурга, которое на протяжении всей истории не меняет своего названия и предназначения. Его построили в 1785 году по проекту архитектора Валлен-Деламота, чтобы торговать — и торгуют уже 236 лет. Это не просто крупный магазин в центре города, это место, которое изначально было сосредоточением купеческой жизни. Все почтенные торговцы имели тут свои лавки. Это был целый город с конторами, кладовыми, оптовыми складами и торговыми залами. Внутри Гостиного Двора с 1776 года началось строительство зданий, повторяющих внешний абрис строения, оно заняло 30 лет. Здесь размещались кладовые для хранения товара и лавки оптовой торговли. В 1789 году в центре двора разместилась «Важня» — весовые амбары, помещение для сторожей, столовая, псарня. А все остальное место было занято стойлами для лошадей, кормушками и подводами, на которых привозили свой товар купцы. В 1869 году во дворе появился «домик управляющего», построенный по проекту архитектора Кузьмина. С 1918 по 1922 год торговля в Гостином Дворе вообще не велась. Позже в нем разместилось огромное количество контор, типографии, издательства, скорняжные мастерские, склады. Царили беспорядок и разруха. Анна Ахматова, жившая поблизости, как‑то забрела во двор, и у нее в дневнике появилась запись: «Прогуливаясь внутри Гостинки, я собрала букет полевых цветов».

Большой Гостиный Двор на Невском проспекте, 1971 г. © РИА «Новости»

Во время Великой Отечественной войны из внутреннего двора выезжали грузовички, которые везли на Ленинградский фронт товары из «Военторга», располагавшегося на углу Невского и Садовой. После войны власти города приняли решение открыть универсальный магазин. К 1960 году огромный коллектив Гостиного Двора насчитывал около 900 человек. По веянию времени проводились спартакиады — стометровки участники бегали прямо во дворе. В шестидесятых в самом центре двора появился маленький сквер с фонтаном в центре, со скамейками и тентом. Тут сотрудники универмага могли отдохнуть во время перерыва. С 2014 года тут располагается домовый храм Серафима Вырицкого и Музей истории купечества Санкт-Петербурга и России. В 2015-м во внутреннем кольце открылась Международная академия музыки Елены Образцовой. В день открытия академии — 8 августа 2015 года во дворе была выстроена огромная сцена и прошел гала-концерт с участием звезд мировой оперной сцены. Несколько раз здесь проводились городские ярмарки. До последнего времени вход во внутренний двор был строго по пропускам.

© Любовь Сафонова

Наталья Олина Представительница команды «Цифербурга», занимается обновлением двора

Как все началось?



Запуском проекта занимались команды «Цифербурга» и фестиваля «Ленинградские мосты» совместно с Большим Гостиным Двором. Делать все пришлось очень быстро — мы узнали, что будем создавать здесь пространство, в конце мая, а пропускать грядущий летний сезон не хотелось. Все началось с Димы Караневского, руководителя «Ленинградских мостов», он хотел провести здесь фестиваль, начал об этом договариваться и выяснил, что руководство Гостинки готово открыть двор для горожан не только на один день, облагородить его, проводить мероприятия. Дима решил воспользоваться этой возможностью и позвонил мне. Мы с командой «Цифербурга» тоже не смогли отказаться от такого предложения — круто оказаться теми, кто откроет и покажет петербуржцам двор, мимо которого они всегда ходили, но вход в который два века был закрыт. Что здесь было раньше и как изменилось пространство?



Здесь был тихий советский двор с работающим фонтаном, ухоженными клумбами и лавочками, а еще оравой местных котов. Мы освободили часть территории от припаркованных автомобилей, все починили, добавили посадочные места, заменили скамейки, повесили световые инсталляции, сделали фотозоны, добавили уюта. На создание концепции и работы по благоустройству ушло меньше месяца — и в конце июня мы открыли двор. Многие даже не задумывались о том, что внутри Гостиного Двора что‑то есть. Нам писали комментарии вроде «Ничего себе! Мы думали, там черная дыра». Это было открытие для петербуржцев. Резидентов на старте было мало, сначала мы закрыли базовые потребности — во дворе появились кофе, пицца, мороженое, бар. Потом каждую неделю добавлялись новые фуд-траки — с разнообразными завтраками, морепродуктами, азиатской едой, бургерами. Собирали различные концепции, чтобы заведения не конкурировали друг с другом.

Чем интересно пространство?



В планах были концерты «Ленинградских мостов» и другие мероприятия, но их пришлось отменить из‑за ковидных ограничений. Так что получилось пространство для тусовки в течение всего дня, где можно отдохнуть под деревом от шума Невского и Садовой. Всего один поворот — и ты будто на загородной даче. Мы создали зеленый оазис в самом центре, еще и с небанальной вкусной едой — этого в районе не хватало. Во время работы над запуском мы сами столкнулись с тем, что здесь негде пообедать, нужно идти на Гороховую или Казанскую. Планы по развитию пространства после окончания сезона



В нынешнем виде проект будет существовать до октября. Мы продолжаем добавлять резидентов, а за сентябрь примем решение, будем ли продолжать эту историю или закроем двор до следующего лета. Мы изначально планировали сделать поп-ап-проект, так как на сложные архитектурные решения не было ни времени, ни ресурсов. Главной цели этого сезона — открыть пространство и показать его людям — мы достигли. Сейчас в среднем через двор проходит пять тысяч человек в день. Но, конечно, это только первый этап, а дальше планируется более тщательная разработка и улучшение проекта. Сейчас конкретного плана нет, но, возможно, получится продолжить работу и когда наступят холода — под крышей Гостинки. Но что мы знаем точно — следующим летом во дворе все будет круче, масштабнее и интереснее, он ни в коем случае не закроется. В этот раз у нас будет целый год, чтобы подготовиться и задействовать большую территорию, чем сейчас.

© Любовь Сафонова

Что по еде?



Сейчас во дворе располагается больше десятка заведений, оно стало полноценным гастрономическим пространством. Angry Shrimps — первая креветочная в Петербурге, блюда монокухни из креветок в самых разных вариациях. Radio Burger — классические бургеры из мраморной говядины. Khu Yum — фуд-трак с тайской едой. Crispy Pizza — пиццерия, прославившаяся своей фирменной хрустящей римской пиццей на основе трех видов муки с начинками как в классическом итальянском исполнении, так и с авторской подачей. Camper Сoffee — спешелти-кофейня на колесах. Oh, My Dog! — сеть заведений, которая специализируется на хот-догах. Меню разработал концепт-шеф Михаил Шевяков («Вкус есть», Gras, Commons). Булочки для хот-догов специально выпекаются по технологии японского хлеба хоккайдо. «Икигай» — летняя терраса с азиатской кухней. «Летний дождь» — летний поп-ап-проект от команды Winona Pink. Угощают вином с лангустами и проводят вечеринки и диджей-сеты. Meta-omelette — окно выдачи омлетов и чая масала, о великолепном сочетании которых мало кто знает в России, зато наслышаны в Индии. El Tinto — летняя терраса от испанских рестораторов, угощают тапасами, паэльей, сангрией и другими блюдами испанской кухни, а также проводят мероприятия испанской культуры. Il Cortile — пиццерия под управлением итальянского шефа, которая притащила во двор дровяную печь.