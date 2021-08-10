Аэропорт — один из самых эклектичных районов Москвы: в царские времена здесь были загородные резиденции и дачи, в довоенные годы создавались утопические архитектурные проекты, а в прошлом веке жила творческая элита. Вместе с каналом RTVI и передачей «Современные районы Москвы» рассказываем, что интересного посмотреть в районе Аэропорт.

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Площадь Эрнста Тельмана

Географический центр района и главное место встречи местных жителей. Площадь долгое время оставалась безымянной — пустое пространство образовалось в 1950-е годы из‑за стройки четвертого кольца вокруг Москвы, однако проект так и остался нереализованным. В 1985 году здесь открыли монумент лидеру немецкой компартии Эрнсту Тельману — в честь столетнего юбилея. Проект памятника разрабатывали сразу две группы скульпторов: первая предложила изобразить Тельмана юношей в форменной куртке Союза красных фронтовиков, а вторая, чья идея и была реализована, — в более традиционном образе вождя. Теперь из‑за узнаваемого жеста — сжатой в кулак правой руки — и сдвинутой на лоб кепки Тельмана часто путают с Лениным. Адрес: площадь Эрнста Тельмана Петровский путевой дворец

Неоготический дворец екатерининских времен, построенный по проекту Матвея Казакова — архитектора, который определил облик города до пожара 1812 года. Дворец строился на въезде в Москву и задумывался как место отдыха после долгого пути из Петербурга, а потому получил определение «путевой». Екатерина II побывала в резиденции всего пару раз, но дворец пережил множество исторических событий. Во времена Отечественной войны его разрушили наполеоновские отряды, при коронации Николая II перед зданием произошла трагическая давка, а в советское время дворец постоянно переходил из рук в руки. В 1999 году здание вернули городу и отреставрировали вместе с прилегающим к нему Петровским парком. Сейчас во дворце располагается приемный дом мэрии Москвы, но туда можно попасть с обзорными турами, которые организует экскурсионное бюро Музея Москвы. Адрес: Ленинградский просп., 40 Городок художников

Строительство жилого комплекса для художников на Верхней Масловке инициировал Максим Горький, а проект зданий разработала АСНОВА — первое творческое объединение советских архитекторов. Квартал задумывался как «корабль искусств» не только образно, но и буквально — по задумке архитекторов, пятнадцать жилых корпусов должны были образовать коммуну для быта и творчества. Проект оказался излишне амбициозным: удалось построить всего четыре корпуса. В послевоенные годы комплекс пользовался у советских художников огромной популярностью: благодаря сообщающимся пространствам они могли быстро перемещаться между квартирами и мастерскими . В разные годы здесь жили и работали Владимир Татлин, Игорь Грабарь, Владимир Фаворский и другие представители советского искусства, а мастерские занимают первые этажи домов и сегодня. Адрес: Верхняя Масловка, 1, 3, 9; Петровско-Разумовская аллея, 2 Особняк Манизера

Сегодня Матвей Манизер известен москвичам прежде всего как автор скульптур на «Площади Революции» (в том числе и собаки, которой принято тереть нос на удачу). Однако в советское время его популярность была куда выше: Манизеру доверили снимать посмертную маску со Сталина , а еще скульптор стал одним из немногих, кто получил от вождя личное разрешение на постройку частного дома в черте Москвы. Двухэтажный особняк с панорамными окнами возвели в 1951 году — по проекту и на средства Манизера. Спустя семьдесят лет в доме по-прежнему живут наследники скульптора, а на созданный лично им сад — с фигурами советских правителей и балерины Галины Улановой — можно посмотреть с улицы: он сохранился в первозданном виде. Адрес: 1-я ул. 8 Марта, 3, стр. 2

Сегодня Москва наравне с европейскими городами взяла курс на обновление городской среды, которая преобразуется с 2018 года программой «Мой район», наполняется другими смыслами и ключевыми доминантами. Узнать подробнее про места из этого текста и познакомиться с другими достопримечательностями Аэропорта можно из выпуска программы RTVI «Современные районы Москвы». Цикл передач посвящен исследованию нетривиальных мест столицы — вместе с горожанами ведущие путешествуют по историческим зданиям и современным пространствам, делятся интересными фактами из жизни районов и изучают неизведанные уголки нецентральной Москвы. Последняя серия программы посвящена району Савелки в Зеленоградском округе — из нее вы узнаете, как выглядит «Дом лани», почему местное озеро стало Черным и существуют ли окаменелые деревья. Всего вышло уже более двадцати эпизодов программы, среди которых рассказы про Северное и Южное Тушино, Раменки, Левобережный и Ростокино.

Дом Микаэла Таривердиева

© Александр Гурешов/Wikimedia Commons

Советский композитор прожил в кирпичном доме на улице Усиевича 30 лет, вплоть до смерти в 1996 году. На время жизни в Аэропорту пришлись главные творческие успехи Таривердиева: он написал музыку к «Иронии судьбы, или С легким паром!», «Семнадцати мгновениям весны» и другим культовым фильмам, а также работал над инструментальными произведениями. Сейчас дом № 9 украшает мемориальная табличка на трех языках (грузинском, армянском и русском), и это одно из немногих зданий района, отмеченных подобным знаком, несмотря на множество именитых жильцов. Адрес: Усиевича, 9 Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ

Первый в Советском Союзе авиамузей расположился в модернистском двухэтажном доме, где по иронии до революции был ресторан «Аполло». Долгое время музей был еще и клубом для неформальных встреч летчиков, а затем в нем разместилась обширная экспозиция о достижениях советского авиастроения. Со временем выставку пополнили экспонаты на космическую тему — например, здесь можно увидеть тренажер кабины управления ракетоплана «Буран», резервную копию первого искусственного спутника Земли и тренировочный контейнер собаки Лайки. Экспозиция постоянно пополняется новыми артефактами, а обойти ее можно и в рамках экскурсий о развитии авиастроения и о первом космическом полете. Адрес: Красноармейская, 4 Дома на улице Черняховского

В советское время Аэропорт был излюбленным местом обитания творческой интеллигенции: за это район иронично прозвали ХЛАМ, что расшифровывалось как «Художники, литераторы, актеры, музыканты» . Творцов селили в кооперативные дома — монументальные здания индивидуальной планировки на улице Черняховского, ведущей прямо к станции метро. Так здания превращались в целые профессиональные кластеры, а жили в них исключительно звезды: в Доме писателей, № 4, находились квартиры Константина Симонова, Александра Галича и Арсения Тарковского, а в Доме актеров напротив проживали Майя Булгакова, Любовь Соколова и Леонид Гайдай. Адрес: Черняховского, 4, 5 Стадион «Динамо»

«Динамо» — визитная карточка района: построенный на пересечении двух главных аллей Петровского парка стадион до создания «Лужников» был главной футбольной ареной Москвы, а впоследствии принимал крупные концерты (самые известные — выступления Deep Purple и Майкла Джексона в 1996 году). При этом в 1920-е стадион строили на средства футболистов клуба, которые до этого тренировались на обычном пустыре. В годы Великой Отечественной арену тщательно замаскировывали: здесь располагался учебный центр для молодых бойцов. В 2008 году «Динамо» пережил масштабную реконструкцию и с открытием стал частью спорткомплекса «ВТБ Арена». Адрес: Ленинградский просп., 36 Паровозное депо «Подмосковная»

Станцию «Подмосковная» построили в 1901 году для Московско-Виндавской железной дороги, которая должна была связать Москву с Балтийским морем. Проект был масштабным, а потому при строительстве особое внимание уделяли архитектурным решениям каждой станции. После реставрации вокзальному комплексу с изящными строениями из дерева и красного кирпича почти полностью вернули первозданный облик, рядом открылась музейная экспозиция. Сейчас здесь можно посмотреть на старинные паровозы, а внутри помещения воссозданы интерьеры начала прошлого века с кассой, телеграфом и буфетом. Музей открыт для свободного посещения, также здесь водят экскурсии об истории железнодорожного транспорта в России и станционной архитектуре. Адрес: 2-й Амбулаторный пр., 8а Деревянный дом Александра Жукова

В начале прошлого века Аэропорт был дачным районом — здесь не было высотной застройки, а основную часть зданий составляли избы. Одна из них — дача постройки 1928 года — удивительным образом уцелела до сих пор: в переулках возле улицы Усиевича можно встретить двухэтажный деревянный дом, принадлежавший летчику Александру Жукову. Он работал испытателем на Центральном аэродроме и первым поднял в воздух более десяти моделей советских самолетов — из‑за авторитета владельца здание, вероятно, и сохранилось. К слову, дом по-прежнему жилой: по одной из версий, в нем живут наследники летчика. Адрес: Усиевича, 1а Ленинградский рынок

Своим названием район Аэропорт обязан соседнему аэродрому на Ходынском поле (к слову, первому в городе) — для простоты навигации на первом плане строительства метро так обозначили ближайший к летному полю жилмассив. Район стал точкой отправления в аэропорт уже позже: в 1950-е годы неподалеку открылось Шереметьево. Путь туда проходил по Ленинградскому шоссе, и на попутный рынок часто заезжали за сувенирами — так, в позднесоветские годы туда специально привозили иностранцев, которые покупали икру и водку . С того времени рынок почти не изменился: сейчас это одно из самых колоритных мест уходящей Москвы начала нулевых. При этом рыночная революция не обошла комплекс стороной: сегодня здесь можно купить фермерские продукты и заглянуть в небольшие кафе, среди которых — арабская кофейня и бистро. Адрес: Часовая, 11/3, стр. 1